IAS रिंकू राही ने की कैडर बदलने की मांग, कहा- यूपी में काम मुश्किल

उत्तर प्रदेश के चर्चित आईएएस अफ़सर रिंकू सिंह राही एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं. रिंकू राही ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अपना कैडर बदलने की माँग की हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट नौकरशाही उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने नहीं दे रही है. इसलिए वो चाहते हैं कि उन्हें किसी और राज्य या कैडर दे दिया जाए.

रिंकू सिंह राही ने इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार के सचिव को पत्र लिखकर अपना कैडर बदलने की मांग की है. ये चिट्ठी उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है. जिसमें उन्होंने कहा कि यूपी में पुरानी और वर्तमान सेवा के अनुभवों के आधार उन्हें ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि वो नौकरशाही संस्कृति के लिए उपयुक्त नहीं है.

यूपी की नौकरशाही पर गंभीर आरोप

रिंकू राही ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश की नौकरशाही हर बार सिद्ध कर रही है कि यहां संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक काम करने एकदम असंभव है. इसलिए भ्रष्ट नौकरशाही कभी नहीं चाहेगी कि मेरे जैसे जिद्दी लोगों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर मिले. वहीं, ईमानदार लेकिन व्यवस्था में रच बस चुके नौकरशाहों के सामने एक अलग चुनौती होती है- अहं का यह प्रश्न कि “यदि हम यह नहीं कर पाए, तो कोई दूसरा कैसे कर सकता है?”

उन्होंने कहा कि जब यह स्वीकार करना कठिन हो जाए कि कोई व्यक्ति नियमों, संविधान, तकनीकी और इच्छाशक्ति आदि के साथ वही कर सकता है जिसे वर्षों से असंभव बताया जाता रहा है, तो ऐसी मानसिकता अधिकतर भ्रष्ट व्यवस्था से भी अधिक कठोर विरोध में बदल जाती है. जबकि मेरा मानना है कि हार ही तो होगी. लेकिन हार के डर से कोशिश करना तो नहीं छोड़ सकते.

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'भ्रष्टाचारियों को खुलेआम संरक्षण'

उत्तर प्रदेश में यदि केवल सुप्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ही लगातार टकराव करते रहना पड़े, तो अब तक अर्जित योग्यता एवं क्षमता का, इससे आगे के स्तर पर कोई सार्थक उपयोग करने हेतु अवसर मिल पाना मुश्किल दिखाई देता है. उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में एक ऐसी तहसील नहीं मिल पा रही जहां माफियाओं और भ्रष्टाचारियों को खुला संरक्षण न मिले. उन्हें ऊपर से खुलेआम संरक्षण दिया जाता है.

रिंकू राही ने अपने लिए नए कैडर और राज्य की माँग करते हुए कहा कि अब देखना है कि मेरे लिए बेहतर होगा कि मुझे किसी दूसरे राज्य कैडर में जाकर सकारात्मक काम करने का मौका मिले. अब देखना है कि कौन-सा राज्य/कैडर मुझे यह अवसर देता है, झेल सकता है.

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