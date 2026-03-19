उत्तर प्रदेश में बुधवार को तेज आंधी के साथ हुई बारिश के बाद मौसम एकदम बदल गया है. तापमान में गिरावट आई है और लोगों को तपती धूप से राहत मिली है. मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में आज 19 मार्च से 22 मार्च तक एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिसकी वजह से प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी के साथ वज्रपात के साथ बारिश होने और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है.

मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को पश्चिमी और पूर्वी दोनों ही संभागों में कहीं-कहीं आंधी-तूफान के साथ तेज और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है. आज पश्चिमी यूपी के क़रीब 39 जिलों में बारिश होने के आसार है. 20 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ का असर मध्य और पूर्वी यूपी में भी दिखाई देगा. शुक्रवार को लखनऊ व आसपास के जिलों में बारिश होगी. 22 मार्च तक ऐसा है मौसम रहेगा.

इन जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी

यूपी में आज सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत और मेरठ में कई जगहों पर आंधी के साथ मेघगर्जन, वज्रपात और बारिश होने की चेतावनी दी गई है. इन जिलों में कहीं-कहीं ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी गई है. वहीं नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, सँभल, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा और कासगंज में कुछ जगहों पर बारिश होगी. यहां 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है.

इसके अलावा पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हरदोई, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर, जालौन, हमीरपुर, बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर में एक या दो जगहों पर हल्की बारिश हो सकती हैं. इन जिलों में कोई खास अलर्ट नहीं दिया गया है. हालांकि शुक्रवार को यहां तेज बारिश हो सकती हैं.

बारिश की वजह से तेजी से गिरेगा तापमान

इससे पहले बुधवार शाम को पश्चिमी यूपी के मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा व आसपास के इलाकों में आंधी के साथ तेज बारिश हुई, जिससे तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिली. मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की मामूली बढ़ोतरी होगी इसके बाद अगले तीन दिनों में अचानक 5-7 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट आएगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी.

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