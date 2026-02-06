हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Weather: यूपी मौसम का उतार-चढ़ाव जारी, बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई ठंड, न्यूनतम तापमान में आई गिरावट

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में मौसम बदलने लगा है. बारिश के बाद अब कोहरा भी छंटने लगा है. मौसम विभाग ने आज प्रदेश में 15-25 किमी की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान जताया है, जिससे ठंड महसूस होगी.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 06 Feb 2026 07:08 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में मौसम में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है. बीते दिनों पश्चिमी विक्षोभ के असर से बारिश और पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद ठंड लौट आई हैं. सुबह और शाम के समय ठंडी हवाएं चलने से सर्दी बढ़ी हुई हैं. कहीं-कहीं कोहरे का असर भी दिख रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक आज 6 फरवरी शुक्रवार को भी 15-25 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से हवाएं चलेंगी.

यूपी में आज मौसम शुष्क रहेगा, कहीं कोई ख़ास चेतावनी नहीं दी गई हैं. लेकिन, तेज सतही हवाओं के चलने से ठंड बढे़गी. कोहरे और सर्द हवाओं की वजह से प्रदेश में सुबह और शाम लोगों को अच्छी खासी ठंड महसूस हों रही हैं. रविवार तक प्रदेश में 15-25 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से हवाओं का दौर जारी रहने का अनुमान हैं. ऐसे में सर्दी का असर जारी रहेगा.

प्रदेश में इन दिनों सुबह शाम हल्का कोहरा और दिन के समय धूप निकल रही हैं, जिससे राहत है. मौसम विभाग के मुताबिक़ दिन के समय धूप निकलने की वजह से अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़त हो सकती हैं हालांकि न्यूनतम तापमान में अगले पाँच दिन कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. इसके बाद इसमें थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. 

लखनऊ में आज कैसा रहेगा मौसम

राजधानी लखनऊ में आज सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरा रह सकता है लेकिन दिन चढ़ते ही मौसम साफ हो जाएगा. धूप निकलने की वजह से लोगों को ठंड से राहत मिलेगी लेकिन, सर्द हवाएं परेशान करेंगी.  लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 23 और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान हैं. 

दिल्ली से सटे नोएडा-गाज़ियाबाद में आज दिन भर आसमान साफ़ रहेगा और खिली-खिली धूप निकलेगी. लेकिन यहां हवाओं में प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ता दिख रहा हैं. नोएडा में आज औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 267 रहने का अनुमान हैं जो ख़राब की कैटेगरी में आता है. यहां धिकतम तापमान 23 और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान हैं. 

मौसम विभाग के मुताबिक़ पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आने वाले दिनों में भी मौसम में उतार-चढ़ाव का दौर जारी रहेगा. हवाओं की वजह से सुबह-शाम ज्यादा ठंडक महसूस होगी. 9-11 फरवरी तक मौसम सामान्य रहने का अनुमान हैं. 

Published at : 06 Feb 2026 07:08 AM (IST)
