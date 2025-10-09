उत्तर प्रदेश में अक्टूबर के दूसरे सप्ताह की शुरुआत भी बारिश और बूंदा-बांदी से हुई है. जिस कर्ण पूर्वी और पश्चमी यूपी में तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है. मौसम विभा के मुताबिक गुरूवार 9 ओक्टिबेर को प्रदेश में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. न्यूनतम तापमान 20-24 व अधिकतम तापमान 30-32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.वेस्ट यूपी में के कई शहरों में बूंदा-बांदी हो सकती है.

इसके अलावा IMD ने पश्चिमी विक्षोभ प्रभाव के चलते ऊंचाई वाले इलाकों में बिजली चमकने और ओलों की चेतावनी भी जारी की है.

पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव

IMD के लखनऊ सेंटर के निदेशक के मुताबिक प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण अगले 24 घंटों में यूपी के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश की सम्भावना है. तापमान में गिरावट से सुबह और शाम हल्की ठंडी का एहसास होगा. मानूसन यो पूरी तरह से विदा हो चुका है, लेकिन इस प्रभाव के चलते अब अक्सर बारिश की संभावना बनी रहती है.

तापमान 2 से 4 डिग्री गिरेगा

प्रदेश में अब अधिकतम तापमान सामान्य से 2-4 डिग्री नीचे पहुंचेगा. राजधानी लखनऊ, कानपुर और मध्य यूपी के शहरों में दिन का पारा 30-31°C तक जाएगा, जबकि रात में तापमान 21-22°C तक उम्मीद है. जबकि पूर्वी यूपी में अधिकतम 31-32°C और न्यूनतम 22-24°C रहेगा. उधर पश्चिमी यूपी में 29-31°C का उच्चतम तापमान और 20-21°C का न्यूनतम रहने की उम्मीद है.

इन शहरों में बारिश की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में गुरूवार को हल्की बारिश के आसार हैं. पूर्वी यूपी में गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़ और बहराइच जिलों में होने की संभावना है. वेस्ट यूपी के मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद में बूंदाबांदी हो सकती है. उधर मध्य यूपी में लखनऊ, कानपुर और झांसी में मौसम ज्यादातर शुष्क रहेगा, लेकिन अलग-अलग जगहों पर हल्की फुहारें पड़ सकती हैं.

मौसम के इस बदलाव से प्रदेश में अब सुबह शाम ठंडी हवाएं चलेंगी, जिनकी रफ़्तार 15 से 20 किमी/ घंटा रहेगी.लिहाजा अब प्रदेश में ठंडक का एहसास होने लगेगा. दिवाली के बाद पूरी तरह ठंड के आने की उम्मीद है.