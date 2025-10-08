मायावती की रैली से पहले लखनऊ नीले पोस्टरों से पटा, BSP समर्थक बोले- हम बहन जी को बनाएंगे सीएम

बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम की 19वीं पुण्यतिथि पर कल लखनऊ में बसपा की एक बड़ी रैली का आयोजन होने जा रहा है. यह कार्यक्रम राजधानी के पुरानी जेल रोड स्थित मान्यवर कांशीराम स्मारक स्थल पर होगा. बताया जा रहा है कि इस मौके पर करीब 5 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद है.

रैली को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं. मंच सज चुका है, कुर्सियां लगनी शुरू हो चुकी हैं और जिलावार व विधानसभा वार कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दे दी गई हैं. आपको बता दें कि इस स्मारक स्थल में दो मूर्तियों हैं जिसमें एक कांशीराम की है और एक मायावती की है.बसपा सुप्रीमो मायावती कल सुबह करीब 9 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगी, जहां वे सबसे पहले कांशीराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित करेंगी. इसके बाद वह मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी.इस पूरे परिसर को नीले झंडे से विशेष रूप से सजाया जा रहा है.

बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने बताया कि 2021 के बाद यह बहनजी का सबसे बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है. उन्होंने कहा कि जनता 2007 से 2012 के शासन को याद कर रही है और मौजूदा सरकार से त्रस्त है. लोग चाहते हैं कि बहनजी फिर से 2027 में जीतकर आएं. विश्वनाथ पाल ने अन्य दलों द्वारा भी कांशीराम की पुण्यतिथि मनाए जाने पर कहा कि जो लोग कांशीराम के नाम पर जिन जगहों के नाम रखे गए थे उसको नहीं पचा पाए अब वह सिर्फ ढोंग रचना के लिए यह कार्यक्रम कर रहे हैं, पर जो चाहे वह कार्यक्रम कर सकता है सबको अधिकार है.

मायावती के नए अंदाज में होगी रैली- सूत्र

सूत्रों के अनुसार, यह रैली मायावती के नए अंदाज में होगी. इस बार वे करीब तीन घंटे तक मंच पर मौजूद रहेंगी. मंच पर उनके साथ भाई आनंद कुमार, भतीजे आकाश आनंद और वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्र सहित सात प्रमुख नेताओं की मौजूदगी रहेगी.

रैली के बाद मायावती चुनिंदा कार्यकर्ताओं से अलग बैठक कर फीडबैक भी लेंगी, ताकि संगठन को मजबूत किया जा सके. पार्टी को उम्मीद है कि यह कार्यक्रम आने वाले चुनावी समीकरणों पर बड़ा असर डाल सकता है.

कार्यक्रम स्थल के बाहर आई लव बीएसपी के भी पोस्टर देखे गए हैं. लोग अलग-अलग जिलों से यहां पहुंचना शुरू कर चुके हैं. सोनभद्र से आए कुछ लोगों ने abp से कहा कि कांशीराम की पुण्यतिथि पर मायावती को सुनने के लिए आए हैं और दिल में मायावती हैं. 2027 में मायावती को मुख्यमंत्री बनाएंगे.