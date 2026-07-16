उत्तर प्रदेश के रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ से आजम खान के करीबी आसिम राजा ने प्रेस कांफ्रेंस कर यूनिवर्सिटी प्रशासन का पक्ष रखा और कहा कि हम यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, चाहे हमें इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक क्यों न जाना पड़े हम रामपुर विकास प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ इससे ऊपर की कोर्ट में जाएंगे.

उन्होंने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन गलत कार्य कर रहा है. यूनिवर्सिटी के गेट से काउंसलिंग सेंटर और पुलिस को हटाया जाए. जब हमें 15 दिन का समय दिया गया है तो प्रशासन को 15 दिन इंतज़ार करना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि हमारे पास सारी इमारतों के स्वीकृति नक्शे हैं.

तीन हजार से अधिक छात्र-छात्राओं के पढ़ने का दावा

असीम रजा ने कहा कि अभी यूनिवर्सिटी में 3 से 3.5 हजार छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं और इस आदेश से वह परेशान हैं. यूनिवर्सिटी के गेट के संबंध में हमारे पर कोर्ट का आदेश है और जिला प्रशासन कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहा है. सब कुछ जिला प्रशासन नहीं है उनके ऊपर भी कोर्ट है हम कोर्ट जायेगे. इस प्रेस कांफ्रेंस में आजम खान के करीबी सपा नेता मौजूद रहे.

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38 भवनों के ध्वस्तीकरण के आदेश

दरअसल रामपुर विकास प्राधिकरण ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवनों के ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए हैं. कारण बिना नक्शे के ये भवन बताए जा रहे हैं. RDA के मुताबिक केवल दो भवन मेडिकल कॉलेज और अकादमिक ब्लाक के नक्शे जिला पंचायत से पास हैं. बाकी इमारतें बिना मंजूरी के बनाई गयी हैं.

रामपुर विकास प्राधिकरण ने नोटिस और सुनवाई के बाद उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की है. यूनिवर्सिटी ने तर्क भी दिया कि उस समय क्षेत्र RDA के अधिकार क्षेत्र में नहीं था, जिसे नहीं माना गया. यूनिवर्सिटी को 15 दिन का समय दिया गया, इसके बाद प्राधिकरण खुद बुलडोजर चलवा सकता है.

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