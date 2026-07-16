अखिलेश पर वांगचुक के बयान के बाद डिंपल यादव ने संभाला मोर्चा, अभिजीत दीपके ने यूं कहा थैंक्स

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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश यादव पर सोनम वांगचुक के बयान के बाद डिंपल यादव ने संभाला मोर्चा, अभिजीत दीपके ने यूं कहा थैंक्स

अखिलेश यादव पर सोनम वांगचुक के बयान के बाद डिंपल यादव ने संभाला मोर्चा, अभिजीत दीपके ने यूं कहा थैंक्स

Dimple Yadav At Jantar Mantar: समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव, पार्टी के सांसदों और नेताओं के साथ जंतर मंतर पहुंचीं. यहां उनकी मुलाकात अभिजीत दीपके से भी हुई.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 16 Jul 2026 05:23 PM (IST)
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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित जंतर-मंतर पर आमरण अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक से मिलने समाजवादी पार्टी की नेता और मैनपुरी सांसद डिंपल यादव पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने सोनम से अपील की है कि वह अनशन खत्म करें.

डिंपल का यह दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब बीते दिनों सपा नेता अखिलेश यादव को लेकर सोनम वांगचुक ने कहा था कि उन्हें भी इसका समर्थन करना चाहिए. 

डिपंल के पहुंचने के बाद वहां उनकी मुलाकात कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके से हुई. दीपके ने डिंपल के साथ हुई मुलाकात की चार तस्वीरें सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शेयर की. 

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दीपके की शेयर की तस्वीरों में कौन कौन?

 
 
 
 
 
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इन तस्वीरों में दीपके के साथ यूपी स्थित आजमगढ़ से सपा सांसद धर्मेंद्र यादव, रामपुर सांसद मोहिबुल्लाह नदवी भी नजर आ रहे हैं. दीपके ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें साझा करते हुए लिखा मैं जंतर-मंतर पर हमारे विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने और हमारे आंदोलन को समर्थन देने के लिए समाजवादी पार्टी की नेता और सांसद डिंपल यादव का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं.

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उधर, समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा, यह तो 'कॉकरोच जनता पार्टी' के लोग ही तय करेंगे कि वह (सोनम वांगचुक) अपना अनशन कब खत्म करेंगे. लेकिन हम सरकार से कहना चाहते हैं कि थोड़ी संवेदनशीलता दिखाए और यहां आकर बातचीत शुरू करे. हम भाजपा के लोगों से भी कहना चाहते हैं कि वे अपनी असंवेदनशीलता छोड़ें. वे सनातन धर्म की बात करते हैं, लेकिन करुणा के बिना कौन-सा सनातन धर्म जीवित रह सकता है?'

Published at : 16 Jul 2026 04:56 PM (IST)
Tags :
Samajwadi Party Jantar Mantar Dimple Yadav Up News DELHI NEWS Sonam Wangchuk
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