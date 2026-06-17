हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Weather: यूपी में आगरा-मथुरा समेत इन जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, 60 की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, IMD ने दी चेतावनी

UP Weather: यूपी में आगरा-मथुरा समेत इन जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, 60 की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, IMD ने दी चेतावनी

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में इन दिनों मिला जुला मौसम है. जिसकी वजह से प्रदेश के कुछ हिस्सों में आंधी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है तो कहीं तपिश भरी गर्मी ने परेशान कर दिया है.

Reported By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 17 Jun 2026 06:57 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में इन दिनों मिला-जुला मौसम बना हुआ हैं. पूर्वांचल के ज्यादातर हिस्सों में जहां धूप और उमस भरी गर्मी हो रही हैं तो वहीं कुछ जिलों में आंधी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक़ प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हैं जिसकी वजह से कहीं-कहीं बादल और बूंदाबांदी हो रही हैं. प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में आज गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई हैं. 

मौसम विभाग ने आज 17 जून को पश्चिमी और बुंदेलखंड क्षेत्र में आंधी बारिश का यलो अलर्ट दिया है. इस दौरान ताज नगरी आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश होने का यलो अलर्ट हैं. यहां 40-50 किमी की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी. जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी.  

इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार

इनके अलावा हाथरस, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखबाद, कन्नौज, कानपुर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, संत रविदास नगर, मीरजापुर, सोनभद्र, चंदौली और वाराणसी में आज हल्की से मध्यम बारिश के आसार बन रहे हैं. हालांकि इन जिलों में कोई ख़ास चेतावनी नहीं दी गई है. यहां दिनभर बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती हैं. 

नोएडा-लखनऊ में कैसा रहेगा मौसम

नोएडा, मेरठ और गाजियाबाद में आज मौसम साफ रहेगा और धूप निकलेगी. दिन के समय 60-70 किमी की रफ़्तार से हवाएं चलेंगी जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी और उमस भरी गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा. यहां आज अधिकतम तापमान 39 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान हैं. राजधानी लखनऊ में भी आज आसमान साफ़ रहेगा और धूप निकलेगी. प्रदेश के बाकी हिस्से आज ग्रीन ज़ोन में ही रहेंगे, यहां कोई चेतावनी नहीं दी गई है. 

यूपी: 33 धार्मिक और पर्यटन स्थलों का होगा कायाकल्प, योगी सरकार खर्च करेगी 79 करोड़ रुपये

यूपी में कब आएगा मानसून

मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में आज मौसम शुष्क ही रहने वाला हैं. वहीं मानसून को लेकर भी ताजा अपडेट सामने आया है. जानकारी के मुताबिक यूपी में 22-23 जून के आसपास सोनभद्र जिले से मानसून की एंट्री हो सकती हैं, लेकिन इस बार अल नीनो के प्रभाव की वजह से मानसून कमजोर ही रहने का अनुमान है. 

UP में शुरू होगा 'कैच-अप शिक्षण अभियान', लर्निंग गैप दूर करने के लिए योगी सरकार की नई पहल

Published at : 17 Jun 2026 06:57 AM (IST)
Tags :
Weather Weather Today IMD UP NEWS UP Weather
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में आगरा-मथुरा समेत इन जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, 60 की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, IMD ने दी चेतावनी
यूपी में आगरा-मथुरा समेत इन जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, 60 की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, IMD ने दी चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Muharram 2026: 'शस्त्र प्रदर्शन पर रोक, सीमा से ज्यादा नहीं होगी ताजिया की ऊंचाई', मोहर्रम से पहले CM योगी के सख्त निर्देश
'शस्त्र प्रदर्शन पर रोक, सीमा से ज्यादा नहीं होगी ताजिया की ऊंचाई', मोहर्रम से पहले CM योगी के सख्त निर्देश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: 33 धार्मिक और पर्यटन स्थलों का होगा कायाकल्प, योगी सरकार खर्च करेगी 79 करोड़ रुपये
यूपी: 33 धार्मिक और पर्यटन स्थलों का होगा कायाकल्प, योगी सरकार खर्च करेगी 79 करोड़ रुपये
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में शुरू होगा 'कैच-अप शिक्षण अभियान', लर्निंग गैप दूर करने के लिए योगी सरकार की नई पहल
UP में शुरू होगा 'कैच-अप शिक्षण अभियान', लर्निंग गैप दूर करने के लिए योगी सरकार की नई पहल
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: काले जादू का जाल... आबरू पर हाथ !' | MP News
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: 19 जून की पीस डील सिर्फ एक छलावा है?
Maharastra Politics | Shiv Sena UBT Split: ऑपरेशन 'टाइगर' vs ऑपरेशन 'वुल्फ'! | Uddhav Thackeray
Ram Mandir Donation Controversy | Sandeep Chaudhary: भगवान राम मंदिर चढ़ावा कौन लूट रहा है?
POK Protest Against Pakistan Army | Abp Report: आजाद होगा PoK? फौज के अत्याचार से दहला रावलकोट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
देश की माली हालत पर संसद में क्या बोले गए ख्वाजा आसिफ, दुनियाभर में शर्मसार हुआ पाकिस्तान
देश की माली हालत पर संसद में क्या बोले गए ख्वाजा आसिफ, दुनियाभर में शर्मसार हुआ पाकिस्तान
दिल्ली NCR
Delhi Weather: 21 जून तक दिल्ली को भिगाएगी बारिश, मौसम रहेगा खुशनुमा, जानें आज के मौसम का हाल
दिल्ली: 21 जून तक भिगाएगी बारिश, मौसम रहेगा खुशनुमा, जानें आज के मौसम का हाल
क्रिकेट
ICC Women's T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का बुरा हाल, लगातार दूसरी हार; अब श्रीलंका ने चटाई धूल
टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का बुरा हाल, लगातार दूसरी हार; अब श्रीलंका ने चटाई धूल
न्यूज़
ईरान से डील पर अमेरिका में ही फूट! तेहरान में जासूसी के बाद सीआईए के अलर्ट से हड़कंप
ईरान से डील पर अमेरिका में ही फूट! तेहरान में जासूसी के बाद सीआईए के अलर्ट से हड़कंप
बॉलीवुड
Who Is Radhika Merchant: राधिका मर्चेंट कौन हैं? मुकेश-नीता अंबानी की लाडली बहू के बारे में ये बातें नहीं जानते होंगे आप
राधिका मर्चेंट कौन हैं? मुकेश-नीता अंबानी की लाडली बहू के बारे में ये बातें नहीं जानते होंगे आप
विश्व
16 महीने बाद आमने-सामने PM मोदी और ट्रंप, महाबैठक पर टिकी दुनिया की नजरें, फोकस में रहेगा ये एजेंडा
16 महीने बाद आमने-सामने PM मोदी और ट्रंप, महाबैठक पर टिकी दुनिया की नजरें, फोकस में रहेगा ये एजेंडा
विश्व
Explained: ईरान-अमेरिका समझौते में किसकी जीत और किसे मिली हार, दुनिया के लिए क्यों अहम है यह डील?
Explained: ईरान-अमेरिका समझौते में किसकी जीत और किसे मिली हार, दुनिया के लिए क्यों अहम है डील?
इंडिया
यूपी से लेकर उत्तराखंड तक… बीजेपी नेता के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी से हड़कंप, जानें पूरा मामला
यूपी से लेकर उत्तराखंड तक… बीजेपी नेता के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी से हड़कंप, जानें पूरा मामला
ENT LIVE
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
ENT LIVE
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
ABP NEWS
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
ABP NEWS
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
ABP NEWS
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget