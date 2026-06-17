उत्तर प्रदेश में इन दिनों मिला-जुला मौसम बना हुआ हैं. पूर्वांचल के ज्यादातर हिस्सों में जहां धूप और उमस भरी गर्मी हो रही हैं तो वहीं कुछ जिलों में आंधी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक़ प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हैं जिसकी वजह से कहीं-कहीं बादल और बूंदाबांदी हो रही हैं. प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में आज गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई हैं.

मौसम विभाग ने आज 17 जून को पश्चिमी और बुंदेलखंड क्षेत्र में आंधी बारिश का यलो अलर्ट दिया है. इस दौरान ताज नगरी आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश होने का यलो अलर्ट हैं. यहां 40-50 किमी की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी. जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी.

इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार

इनके अलावा हाथरस, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखबाद, कन्नौज, कानपुर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, संत रविदास नगर, मीरजापुर, सोनभद्र, चंदौली और वाराणसी में आज हल्की से मध्यम बारिश के आसार बन रहे हैं. हालांकि इन जिलों में कोई ख़ास चेतावनी नहीं दी गई है. यहां दिनभर बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती हैं.

नोएडा-लखनऊ में कैसा रहेगा मौसम

नोएडा, मेरठ और गाजियाबाद में आज मौसम साफ रहेगा और धूप निकलेगी. दिन के समय 60-70 किमी की रफ़्तार से हवाएं चलेंगी जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी और उमस भरी गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा. यहां आज अधिकतम तापमान 39 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान हैं. राजधानी लखनऊ में भी आज आसमान साफ़ रहेगा और धूप निकलेगी. प्रदेश के बाकी हिस्से आज ग्रीन ज़ोन में ही रहेंगे, यहां कोई चेतावनी नहीं दी गई है.

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यूपी में कब आएगा मानसून

मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में आज मौसम शुष्क ही रहने वाला हैं. वहीं मानसून को लेकर भी ताजा अपडेट सामने आया है. जानकारी के मुताबिक यूपी में 22-23 जून के आसपास सोनभद्र जिले से मानसून की एंट्री हो सकती हैं, लेकिन इस बार अल नीनो के प्रभाव की वजह से मानसून कमजोर ही रहने का अनुमान है.

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