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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Weather: दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश से मौसम हुआ सुहावना, आज आसमान में छाये रहेंगे बादल

Delhi Weather: दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश से मौसम हुआ सुहावना, आज आसमान में छाये रहेंगे बादल

Delhi Weather Today: मंगलवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस रहा. शहर के बेस स्टेशन सफदरजंग में अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस रहा

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 01 Jul 2026 07:43 AM (IST)
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  • दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत.
  • भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून राजधानी में जल्द पहुंचेगा.
  • आज गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और तेज़ हवाओं का अनुमान है.
  • अगले 7 दिनों में तापमान 5-6°C गिरेगा, मध्यम बारिश की उम्मीद है.

दिल्ली-एनसीआर के लोगों को मंगलवार रात को हुई हल्की बारिश और तेज हवाओं ने गर्मी से थोड़ी राहत दी है. दिल्ली-एनसीआर का मौसम आज सुबह से ही सुहावना बना हुआ है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, जल्द ही भीषण गर्मी झेल रहे दिल्ली-एनसीआर में मानसून पहुंच सकता है. हालांकि, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून के प्रवेश के साथ ही प्रदेश के कुछ उत्तरी हिस्से में भी मानसून का प्रभाव देखने को मिल रहा है. राजधानी के साथ-साथ पंजाब और राजस्थान में भी मानसून के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं. 

मंगलवार (30 जून) को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मंगलवार को शहर के बेस स्टेशन सफदरजंग में अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि रिज में 41.5 डिग्री सेल्सियस और आयानगर में 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

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कितना रहा पिछले 24 घंटों का तापमान?

पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की हल्की बढ़ोतरी और अधिकतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई.  पिछले 24 घंटों में दिल्ली में न्यूनतम तापमान 29-31 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 40-41 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. इस दौरान दिन के समय दिल्ली में पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा से हवाएं चलीं, जिनकी गति 15-20 किमी/घंटा थी. 

आज छाये रहेंगे आसमान में बादल

IMD के अनुसार, आज बुधवार (1 जुलाई) को शहर का अधिकतम तापमान 38-40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27-29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. IMD का अनुमान है कि आज आसमान में  बादल छाये रहेंगे. विभाग ने आज दोपहर या शाम के समय गरज-चमक, बिजली कड़कने और आंधी-तूफान के साथ हल्की से हल्की बारिश होने का अनुमान लगाया है. इस दौरान 40-50 किमी/घंटा की गति से तेज हवाएं चल सकती हैं, जो झोंकों के साथ 60 किमी/घंटा तक जा सकती है.

IMD का अनुमान है कि  दिल्ली-एनसीआर में अगले 7 दिनों में अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे 5-6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है. विभाग के अनुसार,  दिल्ली-एनसीआर में 2 से 6 जुलाई तक आसमान में बादल छाये रहेंगे और इस दौरान गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 01 Jul 2026 07:43 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Mausam IMD DELHI NEWS WEATHER UPDATE DELHI WEATHER Monsoon 2026
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