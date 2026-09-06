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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज, 24 जिलों में बारिश का अलर्ट

यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज, 24 जिलों में बारिश का अलर्ट

उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में आज मौसम बदलेगा, वेस्ट यूपी के 24 से अधिक जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. जबकि पूर्वी और मध्य यूपी में बारिश अब कमजोर पड़ेगी.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 06 Sep 2026 09:09 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में रविवार से फिर मौसम करवट ले सकता है. मौसम विभाग ने वेस्ट यूपी के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. जबकि बंगाल की खाड़ी का कम दबाव का क्षेत्र कमजोर होने से पूर्वी यूपी में अब कम बारिश होगी, जबकि वेस्ट यूपी में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश होगी.

पूर्वी यूपी के कुछ जिली में 8 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. लखनऊ, कानपुर और मध्य के कुछ शहरों में बारिश अब कमजोर पड़ चुकी है, यहां सुबह से मौसम खुला है, जिससे तापमान में वृद्धि और गर्मी का असर देखने को मिलेगा.

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वेस्ट यूपी के किन जिलों में होगी बारिश ?

मौसम विभाग ने वेस्ट यूपी के 24 से अधिक जनपदों में येलो अलर्ट जारी किया है, उसमें अमरोहा, मुरादाबाद,बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल,आगरा, फिरोजाबाद के साथ ही इटावा, औरैया, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा और बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद शामिल हैं. वेस्ट यूपी में मौसम के तेवर देखते हुए चेतावनी जारी की गई और अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है.

बादलों की आवाजाही जारी रहेगी 

कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय के कृषि मौसम तकनीकी अधिकारी अजय कुमार मिश्रा के मुताबिक आज बादलों की आवाजाही जारी रहेगी, जिससे 8 सितंबर तक छिटपुट बारिश का सिलसिला बन सकता है. मध्य और पूर्वी यूपी में अब कम बारिश होगी, जबकि वेस्ट यूपी में पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश होगी.

क्या है मौसम में बदलाव की वजह?

दरअसल बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र कमजोर पड़ने और हवा की दिशा बदलने से पूर्वी यूपी में बारिश रुकेगी. वहीं उत्तरी पाकिस्तान की ओर से आए पश्चिमी विक्षोभ के कारण वेस्ट यूपी में बादल सक्रिय हो गए हैं, जिससे इन इलाकों में मध्यम से भारी बारिश देखने को मिलेगी. इसलिए यहां येलो अलर्ट जारी किया गया है. कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है. 

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश एक अनुभवी हिंदी पत्रकार, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और सामाजिक-राजनीतिक विषयों के गहन विश्लेषक हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, अपराध, सामाजिक मुद्दों और जनसरोकार से जुड़ी खबरों पर उनकी मजबूत पकड़ है. समाचार लेखन, स्टोरीटेलिंग, वीडियो स्क्रिप्ट, SEO आधारित कंटेंट और डिजिटल मीडिया रणनीति उनकी प्रमुख विशेषज्ञताएं हैं. निष्पक्ष, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता के माध्यम से वे समाज तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
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Published at : 06 Sep 2026 09:09 AM (IST)
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