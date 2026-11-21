उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी जनता से जुड़ने के लिए स्मार्ट तरीका निकाला है. अब जनता से सीधा संवाद स्थापित करने की दिशा में एक नई पहल की है. पार्टी ने ‘अखिलेश सुन रहे हैं’ नाम से वेबसाइट लॉन्च की है.

इसके जरिए सपा आम लोगों की समस्याओं, सुझावों, अनुभवों और सपनों को जुटाएगी. पार्टी इस पहल के माध्यम से जनता की आवाज को अपने एजेंडे और राजनीतिक कार्यक्रमों से जोड़ने की तैयारी में है.

वेबसाइट पर अलग-अलग कैटेगरी

वेबसाइट पर लोगों को अपनी बात रखने के लिए अलग-अलग कैटेगरी दी गई हैं. इनमें समस्या, सुझाव, अनुभव और सपना प्रमुख रूप से शामिल हैं. कोई भी व्यक्ति अपनी बात इन श्रेणियों में दर्ज करा सकता है. हालांकि, सुझाव या समस्या दर्ज करने से पहले व्यक्ति को अपना नाम, पता और अन्य जरूरी व्यक्तिगत जानकारी देनी होगी.

अपनी बात का स्टेटस भी जान सकेंगे लोग

वेबसाइट में अपनी बात रखने वाले लोग यह भी जान सकेंगे कि उनका सुझाव या शिकायत कहां तक पहुंची है. यानी जनता केवल अपनी समस्या या सुझाव दर्ज ही नहीं कराएगी, बल्कि उसके आगे की स्थिति की जानकारी भी हासिल कर सकेगी. सपा की इस पहल को मिशन-2027 से जोड़कर देखा जा रहा है. पार्टी जनता के बीच जाकर मुद्दे जुटाने के साथ डिजिटल माध्यम से भी लोगों की राय जानना चाहती है.

सपा में शामिल हुए कई नेता

बता दें कि शनिवार को समाजवादी पार्टी में कई नेता शामिल हुए. इसी दौरान अखिलेश यादव ने वेबसाइट लॉन्च की है. पार्टी में गाजीपुर से बीजेपी छोड़कर उत्पल राय शामिल हुए. गाजियाबाद से ब्लॉक प्रमुख अनिल कसाना और सीतापुर से अवधेश चौहान ने पार्टी का दामन थामा.

इस दौरान अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि आज न्याय मिलना और सम्मान पाना सबसे बड़ा संकट का विषय है. ये सब बीजेपी के कारण हो रहा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी हटेगी, संकट मिटेगा.

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