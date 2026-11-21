मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह के दौरान दूल्हे के पिता की हत्या से हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि अलीगढ़ से बारात आई थी और शादी का कार्यक्रम चल रहा था. इसी दौरान सूचना मिली कि पास के जंगल की ओर से चीखने-चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं.

जब ग्रामीण और बाराती मौके पर पहुंचे तो दूल्हे के पिता मृत अवस्था में पड़े मिले. उनके गले पर चोट के निशान थे. घटना की सूचना मिलते ही इलाका पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. घटना के बाद शादी समारोह में मातम छा गया. एक तरफ पोस्टमार्टम हाउस में दूल्हे के पिता का शव था, तो दूसरी तरफ दूल्हा शादी की रस्में निभा रहा था.

शादी का कार्ड नहीं मिलने पर दमाद ने दी थी हत्या की धमकी

परिजनों की तहरीर के मुताबिक, मृतक के दामाद पर हत्या का आरोप लगाया गया है. बताया जा रहा है कि दामाद का अपने ससुराल पक्ष से विवाद चल रहा था. आरोप है कि शादी का कार्ड नहीं मिलने से वह नाराज था और उसने शादी वाले दिन घर में खून बहने की धमकी भी दी थी. मृतक के बेटे ने पुलिस को बताया कि जब वह बस से शादी समारोह में आ रहे थे, तब रास्ते में उन्होंने अपने जीजा को भी देखा था. इसके बाद परिवार ने दामाद पर हत्या की आशंका जताते हुए उसके खिलाफ तहरीर दी.

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खेत के रास्ते के पास खाली प्लॉट में मिला मृतक का शव

एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि गोवर्धन थाना क्षेत्र में शादी का कार्यक्रम चल रहा था. शादी स्थल के पास ही जनमासा था और इनके बीच स्थित खेत के रास्ते के पास एक खाली प्लॉट में मृतक का शव मिला. उनके गले पर चोट के निशान पाए गए हैं. परिवार की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें रवाना कर दी गई हैं. एसएसपी ने बताया कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है.