UP Weather Update: यूपी में कोहरा और प्रदूषण की दोहरी मार! सर्दी और जीरो विजिबिलिटी से भी लोग हैं परेशान

UP Weather: यूपी में घने कोहरे और बढ़ते प्रदूषण लोग परेशान हैं. कई जिलों में विजिबिलिटी जीरो और AQI ‘बहुत खराब’ स्तर पर पहुंचा. IMD ने स्वास्थ्य व यात्रा को लेकर जरूरी एहतियात बरतने की सलाह दी है.

By : नीतु कुमारी | Updated at : 12 Dec 2025 07:59 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में ठंड और प्रदूषण के डबल अटैक से लोगों की परेशानी बढ़ गई है. 12 दिसंबर के सुबह की शुरूआत भी कोहरे और खराब हवा से ही हुई. मौसम विभाग ने कई जिलों में विजिबिलिटी जीरो तक गिरने की चेतावनी जारी की है. वहीं प्रदूषण के मामले में भी यूपी के कई शहर दिल्ली से ज्यादा प्रदूषित हो गए हैं.

कहां-कहां दिखेगा यूपी में कोहरे का कहर?

12 दिसंबर को बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, सीतापुर, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और श्रावस्ती में घना कोहरा छाने का अनुमान है. इन शहरों में सुबह विजिबिलिटी जीरो के आसपास रहेगी और दिन चढ़ने पर थोड़ी राहत मिलेगी. शाम के समय पछुआ हवाएं गलन को बढ़ाएंगी और मौसम को और सख्त बनाएंगी. IMD ने इसे ध्यान में रखते हुए कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

पूर्वांचल के प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़, मिर्जापुर, बलिया और मऊ जैसे जिलों में हल्के से मध्यम कोहरे की संभावना जताई गई है. इन क्षेत्रों में विजिबिलिटी 500 से 700 मीटर तक रह सकती है. यहां अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है.

लखनऊ और नोएडा में तापमान का उतार-चढ़ाव

लखनऊ में आज न्यूनतम तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी और सुबह हल्का कोहरा देखने को मिलेगा. राजधानी में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम 26 डिग्री रहने का अनुमान है. 13 दिसंबर को भी तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है.

नोएडा में सुबह और रात के समय गलन और कोहरा दोनों मिलकर परेशानियां बढ़ाएंगे. यहां न्यूनतम तापमान 10 और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि कोहरे के कारण ट्रैफिक की रफ्तार भी प्रभावित होगी. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 13 दिसंबर से एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है. अगले 26 घंटे मौसम में किसी खास बदलाव की संभावना नहीं है.

यूपी में एक्यूआई 300 पार!

सर्दी के साथ यूपी में प्रदूषण भी खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है और कई शहर AQI में दिल्ली से भी आगे निकल गए हैं. दिल्ली का AQI 307 ‘वेरी पूअर’ है, लेकिन गाजियाबाद का 343, नोएडा का 322 और मेरठ का 342 है, जो इसे और ज्यादा प्रदूषित बनाते हैं. लखनऊ का औसत AQI भी 237 ‘पूअर’ श्रेणी में बना हुआ है.

गाजियाबाद के लोनी में AQI 366, वसुंधरा में 319 और इंदिरापुरम में 284 दर्ज हुआ है. नोएडा के सेक्टर 125 में AQI 308 और सेक्टर 116 में 330 पहुंच गया है. ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में भी हवा ‘वेरी पूअर’ श्रेणी में है. लखनऊ में लालबाग, तालकटोरा और गोमतीनगर क्षेत्रों का AQI 200 के पार बना हुआ है, जहां PM2.5 मुख्य प्रदूषक है.

CPCB और IMD की सावधानी गाइडलाइन

संवेदनशील समूह जैसे बच्चे, बुजुर्ग और अस्थमा मरीज घर में रहें और बाहर निकलते समय N95 मास्क का उपयोग करें. सभी लोगों को आउटडोर एक्सरसाइज से बचना चाहिए और घरों में ह्यूमिडिफायर का उपयोग करना चाहिए. कोहरे में ड्राइविंग करते समय फॉग लाइट ऑन रखें और वाहन की गति 40 किमी प्रति घंटे से कम रखें. CPCB और IMD के ऐप से AQI और मौसम की नियमित जानकारी लेते रहें ताकि समय पर सतर्कता बरती जा सके.

Published at : 12 Dec 2025 07:59 AM (IST)
UP NEWS UP Weather
