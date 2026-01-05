पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर अब उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है. प्रदेश के कड़ाके की सर्दी के साथ घने कोहरे ने मुश्किलें डबल कर दी है. बर्फीली हवाओं ने गलन बढ़ा दी हैं. पूर्वी यूपी के ज़्यादातर जिलों में घने कोहरे की परत छाई है. मौसम विभाग ने आज भी सहारनपुर आगरा से लखनऊ, वाराणसी गोरखपुर समेत तमाम इलाकों में घने कोहरे की चेतावनी दी हैं. कानपुर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा.

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में आज मौसम शुष्क रहे हैं लेकिन प्रदेश के दोनों संभागों में घने कोहरे से अत्यधिक घने कोहरे की चेतावनी दी गई है. कई जिलों में जीरो मीटर विजिबिलिटी रहने की आशंका जताई गई हैं. जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतें उठानी पड़ सकती हैं, कोहरे में लोगों को सावधानी से वाहन चलाने की सलाह दी गई है.

कोहरे की चादर में लिपटी राजधानी लखनऊ

प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में घने कोहरे की वजह से सूरज भी नहीं निकल पा रहा है, जिससे लोग ठंड से कांपने को मजबूर हो गए हैं. राजधानी लखनऊ में भी सुबह और शाम से समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई हैं. यहां न्यूनतम तापमान 6.0 डिग्री सेल्सियस रहा.

कानपुर रहा प्रदेश का सबसे ठंडा जिला

बीते 24 घंटों में कानपुर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा. यहां न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 4.7 डिग्री सेल्सियस कम हैं, वहीं इटावा में 3.8, बाराबंकी में 4.5, शाहजहांपुर में 4.6 और हरदोई में 5.0 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा.

इन जिलों में घने कोहरे की चेतावनी

यूपी में आज प्रयागराज, संत रविदास नगर, मीरजापुर और सोनभद्र में आज अत्यधिक घना कोहरा छाए रहने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा. बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर और देवरिया में घने कोहरे की चेतावनी है.

महाराजगंज, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, फतेहपुर, कौशांबी, चित्रकूट, बांदा, कानपुर, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी, ललितपुर, औरैया, इटावा, फिरोजाबाद और आगरा में आज घने कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया गया है.

7 जनवरी प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में कोहरे का यलो अलर्ट और पूर्वांचल में ऑरेंज अलर्ट दिया गया है. लोगों को फ़िलहाल इससे राहत मिलने वाली नहीं है. अगले 24 घंटों में तापमान में और गिरावट आने का अनुमान हैं.

