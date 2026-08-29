यूपी में मानसून की रफ्तार हुई कम, आज 44 जिलों में बारिश का अनुमान

उत्तर प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां जारी हैं. जिसके चलते प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश हो रही है. हालांकि अगले 24 घंटों में इसकी रफ्तार में थोड़ी कमी आएगी. मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बन रहे नए कम दबाव के कारण की वजह से ऐसा मौसम बना हुआ हैं. मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिलों में हल्की-फुल्की बारिश होने का अनुमान जताया है.

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के पश्चिमी संभाग में आज एक या दो जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है. वहीं पूर्वांचल के कुछ हिस्सों में बारिश में भी गरज-चमक के साथ बारिश होने का अनुमान हैं. लेकिन कहीं कोई चेतावनी नहीं दी गई है. प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में आज बादल छाए रहेंगे और उमस भरी गर्मी से लोगों को परेशानी हो सकती हैं.

यूपी के 44 जिलों में बारिश के आसार

यूपी में आज रामपुर, पीलीभीत, बरेली, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, सीतापुर, बहराइच और श्रावस्ती में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. लेकिन, कोई ख़ास चेतावनी जारी नहीं की गई हैं. लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, हरदोई, बदायूं, सँभल, अमरोहा, बिजनौर, में एक या दो जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है.

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फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, संत कबीर नगर, ललितपुर, गोंडा, बलरामपुर, संत रविदास नगर, मीरजापुर, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाज़ीपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और कुशीनगर में एक या दो जगहों पर हल्की बारिश की बौछारें पड़ने का अनुमान हैं.

लखनऊ में बारिश, नोएडा में छाए बादल

प्रदेश के बाकी जिलों में आज बादल छाए रहेंगे, लेकिन, बारिश के आसार नहीं है. इस दौरान उमस भरी गर्मी से लोगों को परेशानी हो सकती हैं. नोएडा-गाजियाबाद में भी सुबह से आंशिक तौर पर बाद छाएं हैं. लेकिन बारिश के आसार नहीं है. राजधानी लखनऊ में काले बादलों ने डेरा जमाया हुआ हैं. कुछ जगहों पर सुबह से ही बारिश हो रही है. आज दिनभर लखनऊ व आसपास के इलाकों में ऐसा ही मौसम रहेगा.

यूपी में शनिवार और रविवार को छिटपुट बारिश के आसार बने हुए हैं. 31 अगस्त को भी कहीं-कहीं बारिश की बौछारें देखने को मिल सकती हैं. इसके बाद एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होता दिखाई दे रहा है, जिसके चलते मानसून फिर से पलटकर आने का अनुमान हैं. 1 सितंबर से प्रदेश में फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा. इस दौरान पश्चिमी यूपी में कुछ जगहों पर और पूर्वांचल में भारी बारिश हो सकती हैं.