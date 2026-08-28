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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबागपत: 'अगले दस साल में पूरा विश्व हिंदू हो जाए', BJP विधायक ने भगवान से की कामना

बागपत: 'अगले दस साल में पूरा विश्व हिंदू हो जाए', BJP विधायक ने भगवान से की कामना

बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने ब्राह्मण, कथावाचक और दलित समेत विभिन्न वर्गों का अपमान किया है. उन्होंने कहा कि सच्चा हिंदू समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगा.

Written By : राजीव पंडित |  Updated at : 28 Aug 2026 10:44 PM (IST)
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बागपत में बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने परशुरामेश्वर पुरा महादेव मंदिर पहुंचे नंदकिशोर गुर्जर ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और राखी बांधकर पूजा-अर्चना की. इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी कामना है कि अगले दस साल में पूरा विश्व हिंदू हो जाए और कोई दूसरा धर्म या पंथ न रहे. इसके अलावा बीजेपी नेता ने समाजवादी पार्टी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा.

उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने ब्राह्मण, कथावाचक और दलित समेत विभिन्न वर्गों का अपमान किया है. उन्होंने कहा कि सच्चा हिंदू समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगा. साथ ही उन्होंने हिंदुओं के डीएनए को लेकर विवादित टिप्पणी भी की.

अखिलेश के चवन्नी वाले बयान पर क्या कहा?

वहीं अखिलेश यादव के जयंत चौधरी को लेकर दिए गए ‘चवन्नी’ वाले बयान पर भी नंदकिशोर गुर्जर ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव को आगे बढ़ाया और उनकी पार्टी की सीटें 47 से बढ़कर 100 के पार पहुंचीं. उन्होंने कहा कि अगर चौधरी चरण सिंह ने मुलायम सिंह यादव को आगे नहीं बढ़ाया होता तो आज अखिलेश यादव का परिवार राजनीति में इस मुकाम पर नहीं होता.

ये भी पढ़ें: अंकित बालियान के परिजनों से मिलीं इकरा हसन, अखिलेश यादव से कराई फोन पर बात

मुस्लिम महिलाओं से राखी बंधवाने पर क्या कहा?

रक्षाबंधन पर मुस्लिम महिलाओं द्वारा अखिलेश यादव को राखी बांधे जाने के मुद्दे पर भी विधायक ने बयान दिया. उन्होंने दावा किया कि अखिलेश यादव को राखी बांधने वाली मुस्लिम महिलाएं और उनके परिवार हिंदू हो गए हैं. उन्होंने कहा कि इस्लाम में राखी बांधने का प्रावधान नहीं है और अखिलेश यादव ने उनसे राखी बंधवाकर उनकी ‘घर वापसी’ करा दी.

'अगले साल सपा का होगा सूपड़ा साफ'

नंदकिशोर गुर्जर ने दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा. उनके बयानों के बाद प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी तेज होने के आसार हैं.

ये भी पढ़ें: 'आपके गुंडे यूपी की बहनों को.', ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर हमला

Published at : 28 Aug 2026 10:44 PM (IST)
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Akhilesh Yadav UP News
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