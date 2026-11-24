काशी आने वाले पर्यटक अब गंगा के घाटों की सैर के साथ उनकी सदियों पुरानी कहानियां भी अपनी पसंदीदा भाषा में सुन सकेंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार काशी की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को आधुनिक तकनीक के माध्यम से देश-दुनिया तक पहुंचाने की पहल कर रही है.

इसी क्रम में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने काशी के 84 घाटों के लिए जीपीएस आधारित डिजिटल ऑडियो टूर तैयार किया है. 'वाराणसी 84 घाट्स ऑडियोबुक ऑडियो टूर' के जरिए पर्यटक बिना गाइड के अपनी सुविधानुसार घाटों का भ्रमण कर सकेंगे और उनके इतिहास, धार्मिक मान्यताओं तथा सांस्कृतिक महत्व की जानकारी सुन सकेंगे. यह सुविधा यूपी टूरिज्म के आधिकारिक मोबाइल एप और वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है.

हर घाट की अलग कहानी, पैदल और नाव से भी कर सकेंगे भ्रमण

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि डिजिटल ऑडियो टूर में काशी के सभी 84 घाटों के लिए अलग-अलग ऑडियो अध्याय तैयार किए गए हैं. इनमें प्रत्येक घाट का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और पौराणिक महत्व बताया गया है. पर्यटक अपनी सुविधानुसार पैदल घाटों का भ्रमण करते हुए या नाव से गंगा विहार के दौरान इन कहानियों को सुन सकेंगे. पैदल घूमने वाले पर्यटकों को संबंधित घाट पर पहुंचते ही उससे जुड़ी जानकारी मिलेगी. वहीं, नाव से यात्रा करने वाले लोग भी गंगा किनारे बसे घाटों के इतिहास और उनसे जुड़ी मान्यताओं से परिचित हो सकेंगे.

लोकेशन पहचानकर अपने आप चलेगा ऑडियो

इस सुविधा की खासियत इसका जीपीएस आधारित तंत्र है. पर्यटक जैसे ही किसी घाट पर पहुंचेंगे, मोबाइल एप उनकी लोकेशन पहचानकर संबंधित घाट का ऑडियो अपने आप चलाना शुरू कर देगा. निर्धारित स्थान से दूर जाने पर ऑडियो रुक सकता है और दोबारा उस स्थान पर पहुंचने पर फिर शुरू हो सकता है. पर्यटक एप पर अपनी पसंद का घाट चुनकर भी उससे जुड़ी जानकारी सुन सकेंगे. इस तरह बिना गाइड के भी घाटों का भ्रमण डिजिटल मार्गदर्शक के अनुभव के साथ किया जा सकेगा.

तस्वीरों, लिखित जानकारी और मानचित्र से भी मिलेगी मदद

ऑडियो के साथ पर्यटकों को घाटों की तस्वीरें, लिखित विवरण और संवादात्मक मानचित्र भी उपलब्ध होंगे. वे अपनी सुविधानुसार ऑडियो रोक सकेंगे, दोबारा शुरू कर सकेंगे और अगले घाट की जानकारी पर जा सकेंगे. एप भ्रमण के दौरान देखे जा चुके घाटों का रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखेगा. यदि कोई पर्यटक बीच में भ्रमण रोक देता है, तो अगली बार वह वहीं से ऑडियो टूर शुरू कर सकेगा, जहां उसने पिछली बार छोड़ा था.

हिंदी-अंग्रेजी समेत 15 भाषाओं में उपलब्ध होगी जानकारी

देशी और विदेशी पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऑडियो टूर को 15 भाषाओं में तैयार किया गया है. हिंदी और अंग्रेजी के अलावा मराठी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, कन्नड़, ओड़िया, मलयालम, उर्दू, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, जापानी और कोरियाई भाषा में भी घाटों की कहानियां सुनी जा सकेंगी. पैदल भ्रमण और नाव यात्रा, दोनों विकल्प सभी 15 भाषाओं में उपलब्ध होंगे. इससे अलग-अलग भाषाई पृष्ठभूमि से आने वाले पर्यटक काशी की सांस्कृतिक विरासत को अपनी भाषा में समझ सकेंगे.

पर्यटकों को ऑडियो टूर पहले से डाउनलोड करने का विकल्प भी दिया गया है. इससे भ्रमण के दौरान लगातार इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होगी. इतना ही नहीं, वाराणसी से बाहर बैठकर भी इस सुविधा का लाभ लिया जा सकेगा. देश-दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद लोग काशी के 84 घाटों की कहानियां सुनकर यहां की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ सकेंगे. यह पहल उन लोगों के लिए भी उपयोगी होगी, जो किसी कारणवश काशी नहीं पहुंच पाते.

एप और वेबसाइट से ऐसे ले सकेंगे लाभ

इस सुविधा का लाभ लेने के लिए पर्यटकों को अपने एंड्रॉयड या आईओएस मोबाइल पर यूपी टूरिज्म का आधिकारिक एप खोलना होगा. इसके बाद 'वाराणसी 84 घाट्स ऑडियोबुक ऑडियो टूर' विकल्प चुनकर अपनी पसंदीदा भाषा और पैदल भ्रमण या नाव यात्रा का विकल्प चुनना होगा.

घाटों पर पहुंचकर जीपीएस आधारित अनुभव के लिए 'स्टार्ट टूर एट लोकेशन' विकल्प का इस्तेमाल किया जा सकेगा. वहीं, पहले से डाउनलोड करके ऑफलाइन सुनने या वाराणसी से बाहर बैठकर ऑडियो टूर का आनंद लेने के लिए 'इनेबल ऑफलाइन/रिमोट टूर' विकल्प दिया गया है. यह सुविधा यूपी टूरिज्म की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी. इसके लिए किसी खाते को बनाने या लॉगिन करने की अनिवार्यता नहीं रखी गई है.