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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'मेरे खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र था', वृंदावन में बोले बृजभूषण शरण सिंह

'मेरे खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र था', वृंदावन में बोले बृजभूषण शरण सिंह

Mathura News In Hindi: बृजभूषण शरण सिंह मंगलवार को मथुरा में वृंदावन पहुंचे, यहां उन्होंने संत रितेश्वर महाराज का आशीर्वाद लिया.सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया था.

Written By : अनिल सारस्वत |  Updated at : 04 Aug 2026 09:07 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से पूर्व सांसद और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह मंगलवार को मथुरा में वृंदावन पहुंचे, यहां उन्होंने संत रितेश्वर महाराज का आशीर्वाद लिया , बृजभूषण सिंह के आश्रम पहुंचने पर उनका आश्रम के सेवादारों ने तिलक लगाकर और माला पहनाकर स्वागत किया.
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सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया था, जिसके बाद वे मथुरा पहुंचे. पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश की गयी थी.

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संत रितेश्वर महाराज से लिया आशीर्वाद 

काफिले के साथ आरोपों से बरी होने के बाद घर जाने से पहले पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह वृंदावन के वाराह घाट इलाके में स्थित संत रितेश्वर महाराज के आश्रम आनंद लाडली धाम पहुंचे. यहां बृजभूषण सिंह ने संत रितेश्वर महाराज के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया. सांसद बृजभूषण सिंह और संत रितेश्वर महाराज के बीच करीब आधा घंटे तक एकांतिक वार्तालाप हुई.

संत रितेश्वर महाराज से मुलाकात के बाद सांसदबृजभूषण सिंह उनके साथ आश्रम में ही स्थित शिव मंदिर पहुंचे. जहां उन्होंने मंत्रों के बीच भगवान शिव का अभिषेक किया.

जजमेंट से पहले भी लिया था आशीर्वाद 

पूजा अर्चना करने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने कहा कि उन्होंने जजमेंट से पहले भी संत रितेश्वर महाराज के दर्शन नागपुर में जाकर किए थे. अब जजमेंट के बाद घर जाने से पहले महाराज जी के दर्शन करने आया हूं. न्यायपालिका ने जो आरोप मेरे थे वह खारिज किए उसके बाद सम्मान बरी किया. विनेश फौगाट के हाईकोर्ट जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह उनका अधिकार है.

राजनीति में वापसी पर कही ये बात 

इस दौरान उन्होंने अन्य किसी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया. इससे पहले उन्होंने राजनीति में वापस सक्रियता निभाने पर उन्होंने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई है 'होई वही जो राम रच राखा'. पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह से जब सवाल किया गया कि किसने साजिश रची तो उन्होंने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इस प्रकरण में इतना बड़ा प्रदर्शन मेरे खिलाफ हुआ उतना बड़ा प्रदर्शन दुनिया में कहीं नहीं हुआ.

बोले, आरोप लगाने वाले ओलंपिक के मेडलिस्ट थे, इनके पीछे कांग्रेस खड़ी थी, इनके पीछे आम आदमी पार्टी, ममता, लेफ्ट, राइट, टुकड़ा टुकड़ा गैंग खड़ा था. इनके पीछे कनाडा, US में आंदोलन हुआ था. ये एक बहुत बड़ा षडयंत्र था, उन्होंने कहा कि मैने पहले दिन कहा था कि अगर एक भी बात सत्य पाई गई तो में स्वत फांसी पर चढ़ जाऊंगा.

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Published at : 04 Aug 2026 09:07 PM (IST)
Tags :
Mathura News Brij Bhushan Sharan Singh UP NEWS
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