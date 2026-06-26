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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडExclusive: यूपी चुनाव से पहले रुचि वीरा को मनाने में जुटे अखिलेश यादव! इन नेताओं को खूब लगाई डांट

Exclusive: यूपी चुनाव से पहले रुचि वीरा को मनाने में जुटे अखिलेश यादव! इन नेताओं को खूब लगाई डांट

Akhilesh Yadav on Ruchi Veera: रुचि वीरा और कमाल अख्तर के बीच चल रही लड़ाई को सुलझाने के लिए खुद अखिलेश यादव मेहनत कर रहे हैं. उन्होंने मुरादाबाद के नेताओं को लखनऊ बुलाया और खूब डांट लगाई.

Written By : उबैदुर रहमान |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 26 Jun 2026 10:09 AM (IST)
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मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी की PDA मीटिंग में सपा सांसद रुचि वीरा को न बुलाए जाने और उनके फोटो भी कार्यक्रम में न लगाने को लेकर पार्टी में गुटबाजी चल रही थी. इस अंदरूनी कलह को खत्म करने के लिए गुरुवार (25 जून) को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में मुरादाबाद के पांच नेताओं के साथ मीटिंग की. सपा अध्यक्ष ने इस मामले में पहले तो पूरी जानकारी ली और पिर नेताओं के पेच टाइट किए. अखिलेश यादव ने नेताओं सेकहा कि वह खुद इसकी जांच कर कार्रवाई करेंगे. 

इस विशेष मीटिंग में मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा, सपा के राज्यसभा सांसद जावेद अली, पूर्व मंत्री और सपा विधायक कमाल अख्तर, सपा जिला अध्यक्ष जयवीर यादव और पूर्व विधायक यूसुफ अंसारी मौजूद थे. सपा सूत्रों के मुताबिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से सपा सांसद रुचि वीरा ने शिकायत की और अपने मन की सारी भड़ास निकाल दी. 

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रुचि वीरा ने की कमाल अख्तर की शिकायत

रुचि वीरा ने कहा कि मुरादाबाद में कमाल अख्तर उनका विरोध करते हैं और वही पार्टी में गुटबाजी करा रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि PDA मीटिंग में उन्हें न बुलाने और उनके फोटो न लगाने के पीछे कमाल अख्तर का हाथ है, जिससे बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को बैठे बिठाए बोलने का मौका मिल गया कि सपा में महिलाओं का सम्मान नहीं है और सांसद रुचि वीरा नाराज हैं. 

सपा से नाराज नहीं हैं रुचि वीरा

रुचि वीरा ने अखिलेश यादव से स्पष्ट रूप से कहा कि वह पार्टी या राष्ट्रीय अध्यक्ष से नाराज़ नहीं हैं. उनकी नाराजगी स्थानीय स्तर पर गुटबाजी करने वाले नेताओं से है. 

कमाल अख्तर ने अखिलेश यादव के सामने पेश की सफाई

इसपर कमाल अख्तर ने कहा कि PDA मीटिंग मुरादाबाद देहात विधानसभा में हुई थी जहां राज्यसभा सांसद जावेद अली मुख्य अतिथि थे और मंच पर मुरादाबाद देहात के सपा विधायक नासिर कुरैशी, पूर्व सांसद डॉ. एसटी हसन, जिला अध्यक्ष जयवीर यादव आदि मौजूद थे. मुझे बुलाया गया था तो मैं भी वहां गया था लेकिन मेरा कार्यक्रम के आयोजन से कोई लेना देना नहीं था.

कमार अख्तर का रुचि वीरा पर आरोप

रुचि वीरा की शिकायत करते हुए कमाल अख्तर ने कहा, "गुटबाजी तो खुद सांसद रुचि वीरा कर रही हैं. वह बताएं कि जब से वह सांसद बनी हैं, किसी विधायक या सपा नेता का फोटो उनके होर्डिंग और पोस्टरों में क्यों दिखाई नहीं देता? जब वह किसी का फोटो नहीं लगातीं तो कोई उनका फोटो क्यों लगाएगा?"

राज्यसभा सांसद जावेद अली ने अपनी सफाई में कहा कि मेरा मुरादाबाद की गुटबाजी से कोई लेना देना नहीं है. मैं तो मुख्य अतिथि की हैसियत से कार्यक्रम में गया था और आ गया. मुझे नहीं जानकारी कि किसका फोटो लगाया गया और किसका नहीं. किसे कार्यक्रम में बुलाया गया था और किसे नहीं. ये तो कार्यक्रम के आयोजक जानें. 

अखिलेश यादव ने जिला अध्यक्ष से किए सवाल

इसके बाद पूर्व विधायक यूसुफ अंसारी से पूछा गया कि मुरादाबाद में महानगर अध्यक्ष आपके कहने पर इकबाल अंसारी को बनाया गया था वह काम ठीक नहीं कर रहे हैं. संगठन में गुटबाजी क्यों चल रही है ? PDA मीटिंग कराने की इजाजत मुख्यालय से क्यों नहीं ली गई? बिना इजाजत कार्यक्रम कैसे कर दिया? 

इसके बाद जिला अध्यक्ष जयवीर यादव से अखिलेश यादव ने सवाल किया कि आपके होते हुए ये सब क्या हो रहा है? आपस में गुटबाजी क्यों हो रही है? तो जयवीर यादव ने बताया कि कार्यक्रम महानगर अध्यक्ष इकबाल अंसारी ने आयोजित किया था. उनकी तरफ से ही निमंत्रण पत्र दिए गए थे. पार्टी का जिला अध्यक्ष होने के नाते मुझे बुलाया गया था तो मैं कार्यक्रम में गया था. इस कार्यक्रम के आयोजन से मेरा कोई लेना देना नहीं था.

जिलास्तर पर सपा नेताओं को समझाया जाएगा

जिलाध्यक्ष ने अखिलेश यादव को आश्वासन दिया है कि जिला स्तर पर पार्टी के सभी नेताओं को समझाया जाएगा कि आपस में मिलकर काम करें. अखिलेश यादव ने मीटिंग में मौजूद नेताओं के पेच टाइट करते हुए चेतावनी दी कि हम पूरे मामले की जांच खुद कराएंगे और जो भी दोषी होगा उस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे. आप लोग सब क्षेत्र में जाइये और मिलकर काम करिए. आगे से किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए. 

अन्य पार्टियों में सांसदों की टूट को देखते हुए अखिलेश सतर्क

अब मुरादाबाद में अखिलेश यादव किस नेता पर कार्रवाई करेंगे और किस पर नहीं, यह तो वक्त बताएगा लेकिन सपा सांसद रुचि वीरा और पूर्व कमाल अख्तर के बीच चल रही नाराजगी अभी थमी नहीं है. बीजेपी विरोधी दलों के सांसदों को तोड़ने का अभियान चला रही है, जिस वजह से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अपने सांसदों को लेकर सतर्क हो चुके हैं. यही वजह है कि उन्होंने समय रहते मीटिंग बुलाकर सपा सांसद रुचि वीरा की शिकायत सुन ली और उन्हें कार्रवाई करने का आश्वासन भी दे दिया है ताकि उनकी नाराजगी दूर हो सके. अब देखना यह होगा कि पार्टी में गुटबाजी रुकती है या नहीं और क्या सपा के सांसद पार्टी के लिए निष्ठावान बने रहेंगे.

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Published at : 26 Jun 2026 10:09 AM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav Samajwadi Party Ruchi Veera UP Assembly Election 2027 UP Election 2027
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