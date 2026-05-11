यूपी में शिक्षकों की छुट्टियों पर आया नया नियम! बिना अनुमति जिला छोड़ना पड़ेगा भारी

Summer Vacation Update: भीषण गर्मी के कारण छात्रों के साथ-साथ उनके माता-पिता और शिक्षक भी परेशान हैं. इस बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है. ऐसे में अब छात्र गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार कर रहे हैं. कई राज्यों में छुट्टियों का शेड्यूल जारी हो चुका है, जबकि कुछ जगहों पर बढ़ती गर्मी को देखते हुए पहले ही छुट्टियां घोषित कर दिया गया है.

इसी बीच उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग ने गर्मियों की छुट्टियों को लेकर शिक्षकों के लिए खास निर्देश जारी किए हैं. आदेश के अनुसार, यूपी बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में नियुक्त शिक्षकों को गर्मियों की छुट्टियों के दौरान जिले के अंदर ही रहने के लिए कहा गया है.

शिक्षकों के लिए जारी हुए सख्त निर्देश

शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि गर्मियों की छुट्टियों के दौरान जिले में कई बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जानी हैं. ऐसे में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा सकती है, इसलिए उन्हें जिले में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं.

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जिला लेखपाल, आईएएस, बी.एड., सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षाओं के साथ-साथ सरकारी इंटरमीडिएट कॉलेजों में लेक्चररभर्ती और यूपीटीईटी जैसी परीक्षाएं शामिल हैं.

इन परीक्षाओं के कारण लिया गया फैसला

जिला शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार सिंह के मुताबिक, 21 मई को एक ही शिफ्ट में लेखपाल भर्ती परीक्षा होगी. वहीं 24 मई को आईएएस प्रवेश परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. इसके अलावा 31 मई को बीएड प्रवेश परीक्षा भी दो शिफ्ट में होगी. सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को आयोजित की जाएगी, जबकि 14 जून को लेक्चरर भर्ती परीक्षा होगी.

इस दौरान UPTET प्रवेश परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को रोजाना दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. अधिकारियों ने साफ किया है कि अगर किसी शिक्षक को जरूरी काम के लिए जिला छोड़ने की आवश्यकता है, तो पहले विभाग को लिखित सूचना देना और अनुमति लेना अनिवार्य है. अगर कोई व्यक्ति इस आदेश के जारी होने के बावजूद जिला छोड़ता है, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी.

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