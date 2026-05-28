उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक 20 साल के युवक की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी गई. हत्या का आरोप दो सगे भाईयों पर लगा है. आरोप हैं कि मृतक युवक का उनकी बहन के साथ प्रेम संबंध था. युवती की शादी के बाद भी वो उसके संपर्क में रहना चाहता था, जिससे नाराज होकर आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया.

गाजियाबाद के थाना लोनी क्षेत्र के बड़ी बंथला नहर के किनारे ग्रीन बेल्ट में हंसराज स्टेडियम के पास की है. जहां बागपत के गांव डोला के रहने वाले 20 साल के नितिन राणा की ताबड़तोड़ गोलियां बरसा कर हत्या कर दी गई. नितिन अपने गांव से नौकरी की तलाश में निकला था. पड़ोसी ने दोपहर को उसे रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप किया था. घटना स्थल पर बीयर की केन भी मिली है.

बहन के प्रेमी को उतारा मौत के घाट

मृतक के परिजनों का आरोप है कि पास के गांव की युवती कुछ दिन पहले घर से भी चली गई थी, जिसके बाद भी उसके परिवार ने उसी पर शक जताया था. वहीं पुलिस जांच में ये बात सामने आई हैं कि नितिन का आरोपी भाईयों आशुतोष और तनिष्क की बहन से प्रेम प्रसंग था. दोनों अलग-अलग बिरादरी के थे इसलिए परिजनों ने इसका विरोध किया.

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गोलियां बरसाकर युवक की हत्या

युवती के भाईयों ने उसकी जल्दी शादी करने के लिए अपनी दो बीघा जमीन 72 लाख में बेच दी थी. लेकिन, शादी के बाद भी नितिन युवती से लगातार टच में रह रहा था. जिसके बाद नाराज भाईयों ने इंस्टाग्राम पर उसे मैसेज कर बुलाया था. जिसके बाद वो उसे सुनसान इलाके में ट्यूबवेल के पास ले गए और गोलियां बरसा दीं.

पुलिस के मुताबिक़ आरोपियों ने उस ताबड़तोड़ फायरिंग की. जिससे उसके शरीर में तीन से पांच गोलियां लग गई है. अंदेशा जताया जा रहा है दोनों आरोपियों ने महंगी पिस्टल खरीदी थी जिससे ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जा सकें. पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. आरोपियों की गिरफ़्तारी के लिए पुलिस की टीम का गठन किया गया है. आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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