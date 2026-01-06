मुरादाबाद में SIR के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची सामने आई, जानें अब जिले में कितने हैं वोटर्स?

उत्तर प्रदेश के मुरादाबादा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का कार्य पूरा होने के बाद अब ड्राफ्ट रोल तैयार किया गया है. मुरादाबाद के अंदर तकरीबन एसआईआर के बाद 20 लाख 71 हजार 844 वोटर रहे हैं, जिनमें तकरीबन 1 लाख 96 हजार 201 वोटर लो मेपिंग की श्रेणी में रखें गए हैं.

जिला अधिकारी अनुज कुमार सिंह ने कहा कि, आज यानी 6 जनवरी 2026 को ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन किया गया है. जिला अधिकारी ने कहा कि ड्राफ्ट रोल को पॉलिटिकल पार्टीज को देने के जो निर्देश थे उसके तहत आज यहां पर जितने भी मान्यता प्राप्त नेशनल और स्टेट पार्टी के प्रतिनिधि जो आए थे उनको ड्राफ्ट रोल उपलब्ध कराया गया.

दावा आपत्ति के लिए रहेगा एक माह तक समय

जिला अधिकारी ने आगे कहा कि 1 महीने तक दावे आपत्ति का समय रहेगा और उसके उपरांत 1 महीना ओर 20 दिन तक हमारा उसका निस्तारण का समय रहेगा. सभी पॉलिटिकल पार्टीज को ड्राफ्ट रोल उपलब्ध करवा कर पूरी प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया गया है.

लो मेपिंग की श्रेणी में रखें गए 1 लाख 96 हजार 201 वोटर

डीएम ने कहा कि मुरादाबाद के अंदर एसआईआर के बाद 20 लाख 71 हजार 844 वोटर रहे हैं, जिनमें तकरीबन 1 लाख 96 हजार 201 वोटर लो मेपिंग की श्रेणी में रखें गए हैं. इन मतदाताओं को यहां से नोटिस भेजे जाएंगे. उन्होंने कहा कि मुरादाबाद के अंदर कुछ बूथ ऐसे थे जिनपर 1200 से अधिकार वोटर थे, ऐसी दशा में वहां पर नए बूथ भी बनाए गए हैं. इसकी सूची भी सभी पॉलीटिकल पार्टी को उपलब्ध करवा दी गई है.

उधर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में भी आज मंगलवार 6 जनवरी 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है, जिसमें 4 लाख 8000 मतदाताओं के नाम अलग-अलग कारणों के चलते काटे गए हैं. अब अंतिम प्रकाशन में 25 लाख 42700 मतदाता गाजीपुर की मतदाता सूची में दर्ज हुआ है जिनका प्रकाशन किया गया है.

