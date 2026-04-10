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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP SIR की फाइनल लिस्ट में भी नहीं है नाम तो क्या करें? निर्वाचन आयोग ने बताया सबसे आसान तरीका

UP SIR की फाइनल लिस्ट में भी नहीं है नाम तो क्या करें? निर्वाचन आयोग ने बताया सबसे आसान तरीका

UP SIR Final Voter List 2026 ECI: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि पुनरीक्षण प्रक्रिया का सफल समापन राज्य भर में चुनाव अधिकारियों, राजनीतिक दलों और मतदाताओं के समन्वित प्रयासों को दर्शाता है. 

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 10 Apr 2026 02:20 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने शुक्रवार को कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) 2026 के बाद प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में राज्य में 84 लाख से अधिक मतदाताओं की वृद्धि हुई है, जिससे कुल मतदाता संख्या 13.39 करोड़ हो गई है. हालांकि अगर किसी का नाम इस लिस्ट में भी नहीं है तो वो क्या करे?

इसके जवाब में रिणवा ने कहा कि आज अंतिम मतदाता सूची जारी की जा रही है, जिसे कोई भी व्यक्ति आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकता है. यदि किसी मतदाता का नाम सूची में शामिल नहीं है, तो वह फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकता है. इसके अलावा, फॉर्म-7 (नाम हटाने के लिए) और फॉर्म-8 (सुधार के लिए) भी अब भी भरे जा सकते हैं.

लोक भवन मीडिया सेंटर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, रिणवा ने कहा कि एसआईआर कार्यक्रम 27 अक्टूबर, 2025 से 10 अप्रैल, 2026 तक आयोजित किया गया था, जिसमें राज्य भर के सभी 75 जिलों, 403 विधानसभा क्षेत्रों और मतदान केंद्रों को शामिल किया गया था.

उन्होंने कहा कि 166 दिनों तक चला यह कार्यक्रम 75 जिला चुनाव अधिकारियों (डीईओ), 403 चुनावी पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ), 12,758 सहायक ईआरओ, 18,026 बीएलओ पर्यवेक्षकों और 1,77,516 बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) के योगदान से किया गया था.

इसके अलावा, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के 5,82,877 बूथ-स्तरीय एजेंटों और करोड़ों मतदाताओं ने सहयोग दिया. उन्होंने कहा कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया ने भी जागरूकता प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

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रिणवा ने कहा कि 6 जनवरी, 2026 को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में कुल 12,55,56,025 मतदाता थे, जिनमें 6.88 करोड़ पुरुष मतदाता, 5.67 करोड़ महिला मतदाता और 4,119 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल थे. 18-19 वर्ष के आयु वर्ग में मतदाताओं की संख्या 3,33,981 थी, जबकि लिंग अनुपात प्रति 1,000 पुरुष मतदाताओं पर 824 महिला मतदाता था.

उन्होंने कहा कि 10 अप्रैल, 2026 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या 13,39,84,792 है.

इनमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 7,30,71,071 (लगभग 54 प्रतिशत), महिला मतदाताओं की संख्या 6,09,09,525 (45.46 प्रतिशत) और तीसरे लिंग के मतदाताओं की संख्या 4,206 (0.01 प्रतिशत से कम) है.

रिणवा ने कहा कि 18-19 वर्ष के आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या बढ़कर 17,63,360 हो गई है, जो कुल मतदाताओं का 1.32 प्रतिशत है. लिंग अनुपात में भी सुधार हुआ है और प्रति 1,000 पुरुष मतदाताओं पर 834 महिला मतदाता हैं.

मसौदा और अंतिम मतदाता सूचियों की तुलना करते हुए रिणवा ने बताया कि मतदाताओं की संख्या में 84,28,767 की वृद्धि हुई है. इसमें 42,27,902 पुरुष मतदाता, 42,00,778 महिला मतदाता और 87 मतदाता तृतीय लिंग के हैं.

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रिणवा के अनुसार, 18-19 वर्ष के आयु वर्ग में 14,29,379 मतदाताओं की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि लिंग अनुपात 10 अंक सुधरकर 824 से 834 हो गया.

उन्होंने आगे कहा कि जिलों में, प्रयागराज में मतदाताओं में सबसे अधिक 3,29,421 की वृद्धि दर्ज की गई, इसके बाद लखनऊ (2,85,961), बरेली (2,57,000 से अधिक), गाजियाबाद (2,43,666) और जौनपुर (2,37,590) हैं.

Published at : 10 Apr 2026 02:19 PM (IST)
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