UP में 13 करोड़ 39 लाख, 84 हजार 792 मतदाता, इन जिलों और विधानसभाओं में सबसे ज्यादा बढ़े वोटर्स

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य पूर्ण हुआ.

अब यूपी में मतदाताओं की कुल संख्या 13.39 करोड़ से अधिक है.

प्रयागराज, लखनऊ, बरेली में सर्वाधिक मतदाता वृद्धि दर्ज की गई.

166 दिनों तक चली प्रक्रिया, दावा-आपत्ति के लिए दो माह का समय.

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आहूत मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का काम उत्तर प्रदेश में पूरा हो गया है. उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने 10 अप्रैल को राजधानी लखनऊ में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी. अब यूपी में 13 करोड़ 39 लाख, 84 हजार 792 मतदाता है. इसमें 7 करोड़ 30 लाख 71 हजार 61 पुरुष और 6 करोड़ 9 लाख 9 हजार 525 महिला मतदाता हैं.

जिन पांच जिलों में सबसे ज्यादा मतदाता बढ़े हैं उसमें प्रयागराज- 3 लाख 29 हजार 421 लखनऊ - 2 लाख 85 हजार 961 बरेली- 2 लाख 57 हजार 920 गाजियाबाद - 2 लाख 43 हजार 666 जौनपुर- 2 लाख 37 हजार 590 शामिल है.

विधानसभावार बात करें तो टॉप 5 में साहिबाबाद- 82 हजार 898, जौनपुर 56 हजार 118, लखनऊ पश्चिम 54 हजार 822, लोनी- 53 हजार 679, फिरोजाबाद में 47 हजार 757 मतदाताओं की वृद्धि हुई है. आयोग ने बताया कि उपरोक्त वृद्धि के आंकड़े 6 जनवरी को आई ड्राफ्ट लिस्ट की तुलना में हैं.

यूपी में 166 दिन चली एसआईआर की प्रक्रिया

लोकभवन स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता के दौरान रिणवा ने बताया कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से और सभी राजनीतिक दलों के मुद्दों को ध्यान में रख कर संपन्न कराई गई है.

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उन्होंने कहा कि हर वोटर का अलग अलग प्रगणना फॉर्म बांटा गया और हमारा पहला चरण 26 दिसंबर को समाप्त हुआ. इसके बाद जनवरी 2026 को ड्राफ्ट लिस्ट आई थी. 6 जनवरी से 2 महीने के लिए दावे और आपत्तियों का समय दिया गया. उन्होंने बताया कि 166 दिनों तक यह अभियान चला. 6 जनवरी को आई लिस्ट में 12 करोड़ 55 लाख 56 हजार 25 वोटर्स थे.

आज की वोटर लिस्ट में नहीं है नाम तो क्या करें?

अधिकारी ने कहा कि आज की लिस्ट में भी अगर किसी का नाम नहीं है तो वह फॉर्म 6 भरकर जुड़ सकते हैं. हमारी वोटर लिस्ट निरंतर पुनरीक्षित होती है.

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बता दें वर्ष 2027 के चुनाव के पहले यह लिस्ट कई मायनों में अहम है. एक ओर जहां समाजवादी पार्टी का दावा है कि कई मतदाताओं के नाम जानबूझकर काटे गए तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि सपा को संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है.