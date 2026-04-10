UP में 13 करोड़ 39 लाख, 84 हजार 792 मतदाता, इन जिलों और विधानसभाओं में सबसे ज्यादा बढ़े वोटर्स

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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP SIR Final List 2026: यूपी में 13 करोड़ 39 लाख, 84 हजार 792 मतदाता, इन जिलों और विधानसभाओं में सबसे ज्यादा बढ़े वोटर्स

UP SIR Final List 2026: यूपी में 13 करोड़ 39 लाख, 84 हजार 792 मतदाता, इन जिलों और विधानसभाओं में सबसे ज्यादा बढ़े वोटर्स

UP SIR Final Voter List 2026 ECI: यूपी में राज्य निर्वाचन आयोग ने एसआईआर की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है. 6 जनवरी को आई ड्राफ्ट लिस्ट के मुकाबले यूपी में मतदाताओं की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है.

By : राहुल सांकृत्यायन | Updated at : 10 Apr 2026 12:27 PM (IST)
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  • उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य पूर्ण हुआ.
  • अब यूपी में मतदाताओं की कुल संख्या 13.39 करोड़ से अधिक है.
  • प्रयागराज, लखनऊ, बरेली में सर्वाधिक मतदाता वृद्धि दर्ज की गई.
  • 166 दिनों तक चली प्रक्रिया, दावा-आपत्ति के लिए दो माह का समय.

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आहूत मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का काम उत्तर प्रदेश में पूरा हो गया है. उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने 10 अप्रैल को राजधानी लखनऊ में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी. अब यूपी में 13 करोड़ 39 लाख, 84 हजार 792 मतदाता है. इसमें 7 करोड़ 30 लाख 71 हजार 61 पुरुष और 6 करोड़ 9 लाख 9 हजार 525 महिला मतदाता हैं.

जिन पांच जिलों में सबसे ज्यादा मतदाता बढ़े हैं उसमें प्रयागराज- 3 लाख 29 हजार 421 लखनऊ - 2 लाख 85 हजार 961 बरेली- 2 लाख 57 हजार 920 गाजियाबाद - 2 लाख 43 हजार 666 जौनपुर- 2 लाख 37 हजार 590 शामिल है.

विधानसभावार बात करें तो टॉप 5 में साहिबाबाद- 82 हजार 898, जौनपुर 56 हजार 118, लखनऊ पश्चिम 54 हजार 822, लोनी- 53 हजार 679, फिरोजाबाद में 47 हजार 757 मतदाताओं की वृद्धि हुई है. आयोग ने बताया कि उपरोक्त वृद्धि के आंकड़े 6 जनवरी को आई ड्राफ्ट लिस्ट की तुलना में हैं.

यूपी में 166 दिन चली एसआईआर की प्रक्रिया

लोकभवन स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता के दौरान रिणवा ने बताया कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से और सभी राजनीतिक दलों के मुद्दों को ध्यान में रख कर संपन्न कराई गई है.

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उन्होंने कहा कि हर वोटर का अलग अलग प्रगणना फॉर्म बांटा गया और हमारा पहला चरण 26 दिसंबर को समाप्त हुआ. इसके बाद जनवरी 2026 को ड्राफ्ट लिस्ट आई थी. 6 जनवरी से 2 महीने के लिए दावे और आपत्तियों का समय दिया गया. उन्होंने बताया कि 166 दिनों तक यह अभियान चला. 6 जनवरी को आई लिस्ट में 12 करोड़ 55 लाख 56 हजार 25 वोटर्स थे.

आज की वोटर लिस्ट में नहीं है नाम तो क्या करें?

अधिकारी ने कहा कि आज की लिस्ट में भी अगर किसी का नाम नहीं है तो वह फॉर्म 6 भरकर जुड़ सकते हैं. हमारी वोटर लिस्ट निरंतर पुनरीक्षित होती है. 

UP Final Voter List 2026: यूपी की फाइनल वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करने का यह है आसान तरीका

बता दें वर्ष 2027 के चुनाव के पहले यह लिस्ट कई मायनों में अहम है. एक ओर जहां समाजवादी पार्टी का दावा है कि कई मतदाताओं के नाम जानबूझकर काटे गए तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि सपा को संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है. 

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 10 Apr 2026 12:13 PM (IST)
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