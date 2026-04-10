आज आ जाएगी UP की Final Voter List, अपना नाम चेक करने का यह है आसान तरीका

UP SIR Final Voter List: उत्तर प्रदेश के करोड़ों मतदाताओं का इंतजार आज खत्म हो रहा है. आज (शुक्रवार, 10 अप्रैल) यूपी की फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने वाली है. लखनऊ के लोकभावन में दोपहर 12.00 बजे अंतिम मतदाता सूची पेश कर दी जाएगी. इससे पहले राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नवदीप रिणवा के निर्देश पर अंतिम समीक्षा जारी है.

बताया जा रहा है कि इस वोटर लिस्ट में लाखों मतदाताओं के नाम कट सकते हैं. इनमें से सबसे ज्यादा वेस्ट यूपी के वोटर्स हैं. फाइनल पब्लिशिंग से पहले अधिकारी वोटर लिस्ट को सटीक और त्रुटिरहित बनाने में जुट हैं. इसे डाउनलोड करने के लिए भी तैयार किया जा रहा है.

यही होगी अंतिम मतदाता सूची

राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि वोटर लिस्ट के अपलोड हो जाने के बाद इसे ही अंतिम माना जाएगा. आगे कभी रिवीजन का काम होता है तो इसी लिस्ट के आधार पर होगा.

जान लें फाइनल वोटर लिस्ट में नाम चेक करने का तरीका

इसके लिए आपको ECI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा- https://voters.eci.gov.in/ या https://electoralsearch.in/

इसके बाद वोटर लिस्ट या Electoral Roll सेक्शन जाकर Uttar Pradesh को सिलेक्ट करना होगा.

Roll Type में Final Roll 2026 या SIR Final Roll 2026 सिलेक्ट करना होगा.

इसके बाद, अपना जिला (लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, मऊ, आदि), विधानसभा क्षेत्र और बूथ नंबर चुनना होगा.

या फिर अपना नाम, पिता/पति का नाम और उम्र डालकर सर्च भी आप सर्च कर सकते हैं.

आपके सामने PDF फॉर्मेट में लिस्ट आ जाएगी, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और सूची में अपना नाम खोज सकते हैं.

4 सितंबर को शुरू हुई थी SIR प्रक्रिया

एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि डुप्लीकेट नाम, मृतक मतदाता और राज्य में गैर मौजूद वोटर्स की लिस्ट अपडेट की जा सके. इसी के साथ, नए मतदाताओं और जो अभी तक वोटर नहीं बन सके थे, उनके नाम लिस्ट में जोड़े गए हैं. ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद चुनाव आयोग ने आपत्तियां दर्ज कराने का भरपूर समय दिया और शिकायतों का निस्तारण कर अब फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जा रही है.