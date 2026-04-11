हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी SIR में फंस गई बीजेपी! समाजवादी पार्टी की भी धड़कनें बढ़ीं, इन सीटों पर कट गए बंपर वोट

यूपी SIR में फंस गई बीजेपी! समाजवादी पार्टी की भी धड़कनें बढ़ीं, इन सीटों पर कट गए बंपर वोट

UP SIR Final Voter List 2026 ECI: बीजेपी के प्रभाव वाले जिलों में मतदाताओं की संख्या ज्यादा घटी हुई दिख रही है. साथ ही मुस्लिम बहुल जिलों में स्थिति बेहतर नजर आ रही है.

By : फियाज उल मुस्तफा | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 11 Apr 2026 12:07 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेशिव रिवीजन (एसआईआर) प्रक्रिया पूरी होने के बाद शुक्रवार (10 अप्रैल) को फाइनल लिस्ट जारी की गई है. इस लिस्ट के बाद आंकड़ों में बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है. जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है. फाइनल वोटर लिस्ट में शहरी क्षेत्रों के मतदाताओं की संख्य घट गई है.

बीजेपी के प्रभाव वाले जिलों में मतदाताओं की संख्या ज्यादा घटी हुई दिख रही है. साथ ही मुस्लिम बहुल जिलों में स्थिति बेहतर नजर आ रही है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एसआईआर प्रक्रिया को गैरकानूनी करार दिया है. उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया जनते के मतदान अधिकार का सीधा हनन है. 

इन जिलों में सर्वाधिक मतदाता

यूपी के लखनऊ, मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद और कानपुर नगर में अक्तूबर 2025 के मुकाबले घटने वाले वोटरों का प्रतिशत सबसे ज्यादा है. इन सभी जिलों में 18.75 से 22.89 फीसदी तक वोट घटे हैं. 2022 के विधानसभा चुनावों में इन जिलों में सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीती थीं. 

लोकसभा चुनावों में भी यह सीटें बीजेपी के प्रभाव वाली मानी जाती रही हैं. प्रदेश की पांच विधानसभा सीटों में साहिबाबाद, आगरा कैंट, इलाहाबाद नॉर्थ, लखनऊ उत्तर और नोएडा में सबसे ज्यादा वोटर्स कम हुए हैं. इन सीटों पर बीजेपी के विधायक जीते हुए हैं. 

मुस्लिम बहुल इलाकों में कितने फीसदी कम हुई वोटरों की संख्या

यूपी के मुस्लिम बहुल इलाकों में भी वोटरों की संख्या घटी है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रामपुर में 12.33 फीसद, मुरादाबाद में 10.09 फीसद, संभल में 14.47 फीसद, मुजफ्फरनगर में 10.38 फीसद, बिजनौर में 9.63 फीसद और सहारनपुर में 10.48 फीसद वोटर्स की संख्या घट गई है. 

जिन सीटों पर कटे वोट, कितनी सीटों पर काबिज है बीजेपी

उत्तर प्रदेश की 16 सीटें ऐसी हैं जहां पर 1 लाख से ज्यादा वोट कम हुए हैं उनमें 15 सीटों पर बीजेपी काबिज है. वहीं 21 सीटों पर 80 से 99 हजार वोट कम हुए हैं, जिसमें से 19 सीटें बीजेपी की हैं. इसके अलावा 82 सीटों पर 50 से 80 हजार वोट कटे हैं. इसमें से 55 सीटों पर बीजेपी गठबंधन के पास हैं.

वहीं 159 विधानसभाओं में 30 से 50 हजार वोट कम हुए हैं जिसमें 95 सीटें बीजेपी के पास हैं. बीजेपी गठबंधन की ज्यादातर सीटों पर 18 से 34 फीसदी गिरावट हुई है, जबकि सपा की ज्यादातर सीटें 8 से 15 प्रतिशत गिरावट वाली हैं। राज्य की 15 विधानसभा सीटों में 25 प्रतिशत से ज्यादा वोट कटे हैं, वह सभी शहरी क्षेत्र की हैं. 

लखनऊ-गोरखपुर में कितने प्रतिशत कम हुए वोटर?

लखनऊ की मोहनलालगंज विधानसभा में 11.21 फीसदी, जबकि गोरखपुर देहात में 10.92 फीसदी, गोरखपुर शहर सीट पर 6.88 फीसदी वोटर्स घटे हैं. लखनऊ उत्तर में 1 लाख 54 हजार 710 मतदाता कम हुए हैं. 

वहीं आगरा कैंट में 1 लाख 47 हजार 182, इलाहाबाद नॉर्थ में 1 लाख 45 हजार 810, साहिबाबाद में सर्वाधिक 3 लाख  16 हजार 484 और नोएडा में 1 लाख 83 हजार 887 मतदाताओं के वोट कटे हैं. लखनऊ कैंट में 34.18, इलाहाबाद नॉर्थ में 34.01, लखनऊ नॉर्थ में 31, आगरा कैंट में 30.47, और लखनऊ ईस्ट में 31.01 फीसदी वोट कटे हैं. 

2014 के लोकसभा चुनाव से भी कम हुई संख्या

एसआईआर की फाइनल लिस्ट में वोटरों की संख्या 2014 के लोकसभा चुनावों से भी कम हो गई है. प्रदेश में पहले साल 2003 में एसआईआर प्रक्रिया हुई थी. साल 2002 के विधानसभा चुनावों के दौरान 9.98 करोड़ वोटर थे. इसके बाद वोटर लिस्ट का एसआईआर हुआ. एसआईआर के बाद साल 2014 के लोकसभा चुनाव में वोटरों की संख्या बढ़कर 11.06 करोड़ हो गई थी. लेकिन इस बार ये आंकड़ा पलट गया है. 

यूपी में अब 13 करोड़ 39 लाख 84 हजार 792 वोटरों की संख्या हो गई है. यह संख्या एसआईआर प्रक्रिया के पहले 15.44 करोड़ थी. अगर देखा जाए तो हर विधानसभा में 71 हजार 647 वोट कटे हैं. 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश में वोटरों की संख्या 13.89 करोड़ थी. उसके मुकाबले अब करीब 49 लाख वोट कम हुए हैं. 

किस राज्य में कटे कितने प्रतिशत वोट?

गुजरात में हुई एसआईआर प्रक्रिया में 13.40 प्रतिशत कटे थे. इसके बाद यूपी में सर्वाधिक 13.24 प्रतिशत वोट कटे हैं. वहीं दूसरे राज्यों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 11.77, पश्चिम बंगाल में 11.61, तमिलनाडू में 11.55, गोवा में 10.76, पुड्डूचेरी में 7.57, मध्य प्रदेश में 5.97, बिहार में 5.95, राजस्थान में 5.74 और सबसे कम केरल में 3.22 प्रतिशत कटे हैं.  

शिवपाल यादव की विधानसभा में कटे इतने वोट

सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव की विधानसभा सीट जसवंतनगर में एसआईआर के बाद 47 हजार 194 वोट कटे हैं. यह सीट सपा की सबसे मजबूत गढ़ वाली सीट मानी जाती है. शिवपाल को 2022 के विधानसभा चुनावों में 90 हजार 979 वोटों से जीत मिली थी. इस विधानसभा से 47 हजार से ज्यादा वोटों के काटे जाने पर चर्चा तेज हो गई है. 

वहीं उच्च शिक्षा राज्यमंत्री रजनी तिवारी शाहाबाद क्षेत्र से जीत हुई हैं. उन्होंने सपा को 6 हजार 479 वोटों के कम अंतर से मात दी थी. अब इस सीट पर 39 हजार वोट कम हुए, जिससे बीजेपी को सीधा नुकसान होने की संभावना है. 

इसके अलावा हरदोई की सदर विधानसभा सीट से आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने 2022 के चुनावों में 1 लाख 26 हजार 750 वोट हासिल किए थे. उन्होंने सपा प्रत्याशी को 42 हजार 411 वोटों के अंतर से हराया था. सपा ने यहां 84 हजार 339 वोट हासिल किए थे. अब इस सीट पर 85 हजार 757 वोट कटे हैं.

ये भी पढ़ें: UP SIR Final List 2026: यूपी में 13 करोड़ 39 लाख, 84 हजार 792 मतदाता, इन जिलों और विधानसभाओं में सबसे ज्यादा बढ़े वोटर्स

और पढ़ें

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Read More
Published at : 11 Apr 2026 12:07 PM (IST)
Tags :
ECI BJP UP NEWS UP Voter List UP SIR UP Voter List 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी SIR में फंस गई बीजेपी! समाजवादी पार्टी की भी धड़कनें बढ़ीं, इन सीटों पर कट गए बंपर वोट
यूपी SIR में फंस गई बीजेपी! समाजवादी पार्टी की भी धड़कनें बढ़ीं, इन सीटों पर कट गए बंपर वोट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दुबई से काठमांडू जा रही फ्लाइट की लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, आनन-फानन में निकाले यात्री
दुबई से काठमांडू जा रही फ्लाइट की लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, आनन-फानन में निकाले यात्री
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अंबेडकर जयंती को लेकर एटा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 187 प्रतिमाओं पर होगा पुलिस का पहरा
अंबेडकर जयंती को लेकर एटा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 187 प्रतिमाओं पर होगा पुलिस का पहरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ: बेटी के शव के साथ 2 महीने तक घर में रहा पिता, दुर्गंध के लिए करता था परफ्यूम का इस्तेमाल
मेरठ: बेटी के शव के साथ 2 महीने तक घर में रहा पिता, दुर्गंध के लिए करता था परफ्यूम का इस्तेमाल
Advertisement

वीडियोज

'दोस्त' ऑफ ईरान... 'Ghosts' ऑफ बेरूत !
बर्गर के अंदर निकला जिंदा कॉकरोच, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश!
Islamabad Meeting से पहले बढ़ा तनाव, क्या निकलेगा कोई हल?
शांतिपथ पर लेबनान वाला 'डायवर्जन'
Voter List में Mamata Banerjee या EC का 'खेला'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Iran Peace Talks In Islamabad: 'ईरान जिंदा है तो सिर्फ बातचीत के लिए', पाकिस्तान में होने वाली शांति वार्ता से पहले ट्रंप ने फिर दी धमकी
'ईरान जिंदा है तो सिर्फ बातचीत के लिए', पाकिस्तान में होने वाली शांति वार्ता से पहले ट्रंप ने फिर दी धमकी
दिल्ली NCR
दिल्ली सरकार ने जारी किया नई EV पॉलिसी का ड्राफ्ट, इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ
दिल्ली सरकार ने जारी किया नई EV पॉलिसी का ड्राफ्ट, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100 प्रतिशत छूट
विश्व
US Iran Peace Talks: खून से सने बैग और जूते... पाकिस्तान मीटिंग से पहले ईरान के स्पीकर गालिबाफ ने शेयर की मीनाब अटैक की दर्दनाक तस्वीर
खून से सने बैग और जूते... PAK मीटिंग से पहले ईरान के स्पीकर गालिबाफ ने शेयर की मीनाब अटैक की दर्दनाक तस्वीर
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 Box Office: 'धुरंधर 2' के तूफान के बीच 'द केरल स्टोरी 2' ने 6 हफ्ते किए पूरे, जानें- कलेक्शन और बजट
'धुरंधर 2' के तूफान के बीच 'द केरल स्टोरी 2' ने 6 हफ्ते किए पूरे, जानें- कलेक्शन और बजट
आईपीएल 2026
RCB के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने 15 गेंद में ठोकी फिफ्टी, राजस्थान ने बनाया पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर
RCB के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने 15 गेंद में ठोकी फिफ्टी, राजस्थान ने बनाया पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर
लाइफस्टाइल
Explained: कढ़ाई पनीर और मंचूरियन खाने के बाद युवक की मौत! एक्सपर्ट्स से जानें- गर्मियों में कैसे पकाएं और खाएं खाना
कढ़ाई पनीर और मंचूरियन खाने के बाद मौत! एक्सपर्ट्स से जानें- गर्मियों में कैसे पकाएं-खाएं खाना
ट्रैवल
Animal Ride Weight Limit : ज्यादा है वजन तो इन जगहों पर नहीं जा सकते घूमने, जानें क्यों लागू हुआ कानून?
ज्यादा है वजन तो इन जगहों पर नहीं जा सकते घूमने, जानें क्यों लागू हुआ कानून?
जनरल नॉलेज
किस टेम्परेचर पर गैस में तब्दील होने लगता है तेल, जानिए खुदाई में एकसाथ क्यों मिलती हैं दोनों चीजें?
किस टेम्परेचर पर गैस में तब्दील होने लगता है तेल, जानिए खुदाई में एकसाथ क्यों मिलती हैं दोनों चीजें?
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
ENT LIVE
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
ENT LIVE
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Embed widget