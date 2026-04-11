हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'दोनों लिस्ट के अंदर इतना अंतर...', यूपी की फाइनल वोटर लिस्ट को लेकर भड़के AAP सांसद संजय सिंह

'दोनों लिस्ट के अंदर इतना अंतर...', यूपी की फाइनल वोटर लिस्ट को लेकर भड़के AAP सांसद संजय सिंह

UP SIR Final Voter List 2026 ECI: अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित होने के साथ ही राज्य की राजनीति में भी सियासत तेज हो गई है. इस बीच आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है. 

By : फियाज उल मुस्तफा | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 11 Apr 2026 07:58 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के पूरा होने पर शुक्रवार (11 अप्रैल) को फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है. अंतिम सूची में 13 करोड़ 39 लाख 84 हजार 792 मतदाता संख्या हो गई है. अंतिम सूची प्रकाशित होने के साथ ही राज्य की राजनीति में भी सियासत तेज हो गई है. इस बीच आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है. 

उन्होंने कहा है कि ड्राफ्ट लिस्ट भी यूपी के कर्मचारियों ने बनाई और विधानसभा के लिए जो लिस्ट बनी वो भी उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों ने बनाई. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि दोनों लिस्ट के अंदर इतना अंतर कहां से आ गया. संजय सिंह ने कहा कि स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत के मिलाकर अगर 17 करोड़ वोट पंचायत की लिस्ट में हैं तो आज यह विधानसभा की जो लिस्ट तैयार हुई है. इसमें इतने वोट कम कैसे हो गए, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए

'टारगेट कर विपक्ष का वोट काटा गया'

संजय सिंह ने लिस्ट पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या टारगेट करके विपक्ष के लोगों का वोट काटा गया. क्या टारगेट कर बूथ चिह्नित कर वोट काटे गए? इसकी आगे पड़ताल करके आगे बताएंगे. हम लोगों ने भी काफी शोध किया बहुत सारे मुद्दे उठाए. उन्होंने बताया कि वोट बचाने को लेकर मैंने पदयात्रा भी की थी. आज चिह्नित कर जो वोट काटे जा रहे हैं वह गलत है.

सपा चीफ अखिलेश यादव ने भी लगाए आरोप

समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में अनियमितताओं का आरोप लगाया है. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा अंतिम मतदाता सूची की घोषणा के तुरंत बाद शुक्रवार (10 अप्रैल) को लखनऊ में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान अखिलेश ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की.

इस दौरान उन्होंने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया. अखिलेश यादव ने कहा कि मौजूदा मतदाता सूची को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जब बीजेपी मुद्दों पर पिछड़ने लगती है, तो वह संस्थाओं की आड़ में चुनाव लड़ती है.

ये भी पढ़ें: मथुरा हादसा: यमुना नदी में नाव पलटने से अबतक 10 लोगों की मौत, कई लापता, मृतकों के नाम आए सामने

और पढ़ें

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Read More
Published at : 11 Apr 2026 07:58 AM (IST)
Tags :
ECI UP NEWS AAP SANJAY SINGH UP Voter List UP SIR UP Voter List 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दोनों लिस्ट के अंदर इतना अंतर...', यूपी की फाइनल वोटर लिस्ट को लेकर भड़के AAP सांसद संजय सिंह
'दोनों लिस्ट के अंदर इतना अंतर...', यूपी की फाइनल वोटर लिस्ट को लेकर भड़के AAP सांसद संजय सिंह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बस्ती और वाराणसी पुलिस ने सुलझाई अपहरण की गुत्थी, दो युवक किए बरामद, 3 शातिर गिरफ्तार
बस्ती और वाराणसी पुलिस ने सुलझाई अपहरण की गुत्थी, दो युवक किए बरामद, 3 शातिर गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
SIR की फाइनल लिस्ट पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, यूपी BJP चीफ पंकज चौधरी ने सुना दी खरी-खरी
SIR की फाइनल लिस्ट पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, यूपी BJP चीफ पंकज चौधरी ने सुना दी खरी-खरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत, यूपी के मौलाना बोले- PAK को नोबेल पुरस्कार...
पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत, यूपी के मौलाना बोले- PAK को नोबेल पुरस्कार...
Advertisement

वीडियोज

'दोस्त' ऑफ ईरान... 'Ghosts' ऑफ बेरूत !
बर्गर के अंदर निकला जिंदा कॉकरोच, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश!
Islamabad Meeting से पहले बढ़ा तनाव, क्या निकलेगा कोई हल?
शांतिपथ पर लेबनान वाला 'डायवर्जन'
Voter List में Mamata Banerjee या EC का 'खेला'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Iran Peace Talks in Pakistan: 'इस्लामाबाद वार्ता' के लिए पाकिस्तान पहुंचा ईरान का डेलीगेशन, ट्रंप को दी चेतावनी- अगर शर्तें नहीं मानीं तो...
पाकिस्तान पहुंचा ईरान का डेलीगेशन, ट्रंप को दी चेतावनी- अगर शर्तें नहीं मानीं तो...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मथुरा हादसा: यमुना नदी में नाव पलटने से अबतक 10 लोगों की मौत, कई लापता, मृतकों के नाम आए सामने
मथुरा हादसा: यमुना नदी में नाव पलटने से अबतक 10 लोगों की मौत, कई लापता, मृतकों के नाम आए सामने
विश्व
NASA के Artemis II ने रचा इतिहास, चंद्रमा की ऐतिहासिक 10 दिवसीय यात्रा के बाद धरती पर लौटे अंतरिक्ष यात्री
NASA के Artemis II ने रचा इतिहास, चंद्रमा की ऐतिहासिक 10 दिवसीय यात्रा के बाद धरती पर लौटे अंतरिक्ष यात्री
बॉलीवुड
'हम नए थे और...', अक्षय कुमार ने प्रियंका चोपड़ा का उठाया फायदा? लारा दत्ता ने खोला राज
'हम नए थे और...', अक्षय कुमार ने प्रियंका चोपड़ा का उठाया फायदा? लारा दत्ता ने खोला राज
आईपीएल 2026
RCB के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने 15 गेंद में ठोकी फिफ्टी, राजस्थान ने बनाया पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर
RCB के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने 15 गेंद में ठोकी फिफ्टी, राजस्थान ने बनाया पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर
चुनाव 2026
Assembly Election 2026 Live: 'हुमायूं कबीर गद्दार, उन्हें जनता...', टीएसी सांसद सायनी घोष ने ये क्या कह दिया
Live: 'हुमायूं कबीर गद्दार, उन्हें जनता...', टीएसी सांसद सायनी घोष ने ये क्या कह दिया
टेक्नोलॉजी
Ghost Murmur: US की इस टेक्नोलॉजी ने 40 मील दूर से खोज निकाला लापता पायलट, जानिए पूरा मामला
US की इस टेक्नोलॉजी ने 40 मील दूर से खोज निकाला लापता पायलट, जानिए पूरा मामला
हेल्थ
Hot Water Benefits: वजन कम करने के लिए सुबह-सुबह आप भी पीते हैं गर्म पानी, क्या सच में काम करता है यह हैक?
वजन कम करने के लिए सुबह-सुबह आप भी पीते हैं गर्म पानी, क्या सच में काम करता है यह हैक?
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
ENT LIVE
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
ENT LIVE
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Embed widget