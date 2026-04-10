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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में SIR के बाद गाजीपुर में फाइनल वोटर लिस्ट जारी, जखनिया विधानसभा में सबसे अधिक वोटर्स

यूपी में SIR के बाद गाजीपुर में फाइनल वोटर लिस्ट जारी, जखनिया विधानसभा में सबसे अधिक वोटर्स

UP Final Voter List 2026: जिला अधिकारी गाजीपुर के द्वारा जारी की गयी. इस दौरान सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि अंतिम प्रकाशन सूची जारी होने के बाद कार्यक्रम में शामिल हुए.

By : अनिल कुमार | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 10 Apr 2026 06:27 PM (IST)
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  • गाजीपुर में SIR प्रक्रिया पूरी, 26.30 लाख मतदाता सूची जारी.
  • पुरुष 14.30 लाख, महिला 12.17 लाख, थर्ड जेंडर 35.
  • 18-19 आयु वर्ग के 32,006 नए मतदाता शामिल.
  • 1412 शिकायतें निस्तारित, 6.55 लाख मतदाताओं को नोटिस.

उत्तर प्रदेश में SIR प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज फाइनल लिस्ट जारी कर दी गयी है. जिसमें गाजीपुर में अब 26 लाख 30 हजार 12 मतदाता हैं. जिसमें पुरुषों की संख्या 14 लाख 29806 तो वहीं महिलाओं की संख्या 12 लाख 171 और थर्ड जेंडर 35 हो गए हैं. आज अंतिम मतदाता प्रकाशन की सूची जिला अधिकारी गाजीपुर के द्वारा जारी की गयी. इस दौरान सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि अंतिम प्रकाशन सूची जारी होने के बाद कार्यक्रम में शामिल हुए और उन सभी को अंतिम प्रकाशन की कॉपी भी जिला निर्वाचन विभाग की तरफ से सौंपी गयी.

जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि साल 2025 में गाजीपुर में मतदाताओं की संख्या 29,51, 478 थी. 6 जनवरी 2026 को ड्राफ्ट रिपोर्ट में मतदाताओं की संख्या 25,42, 789 हो गयी था और इसके लिए कुल 2959  मतदान स्थल और 1621 मतदान केंद्र बनाए गए थे. बाद में मतदान स्थल 3378 और मतदान केंद्र 1619 कर दिए गए थे.

2959 बीएलओ प्रक्रिया में लगे

जिलाधिकारी ने बताया कि SIR के क्रम में कुल 2959 BLO एवं 3004 सुपरवाइजर की तैनाती की गई थी. राजनीतिक दलों के द्वारा 10875 BLA की तैनाती भी की गई थी. पिछले दिनों ड्राफ्ट रिपोर्ट में जो मैपिंग वाले मतदाताओं की संख्या करीब 140000 थी और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले मतदाताओं की संख्या 514000 थी. इस तरह से कुल 655000 मतदाताओं को निर्वाचन विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया गया था और उस नोटिस के बाद सभी मतदाताओं ने उसका जवाब देते हुए अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराया. लेकिन करीब 5000 के आसपास मतदाता जो अपनी सही जानकारी नहीं दिए इसलिए उनका नाम मतदाता सूची से हटाया गया.

तीन लाख से अधिक 18 से 19 वर्ष के मतदाता

अब अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में 18 से 19 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 32006 हो गई है, तो 80 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाताओं की संख्या 48682 है. तथा 100 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाताओं की संख्या 377 हो गई है. दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 21650 है वही सर्विस मतदाताओं की संख्या 17980 है.

एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन विभाग को कुल 1412 शिकायत पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुई थी जिसका निस्तारण किया गया.

विधानसभावार आंकड़े

विधानसभा वाइज अगर मतदाताओं की संख्या की बात करें तो जखनिया में 4092 74, सैदपुर सुरक्षित में 3840, 24 गाजीपुर सदर 3274 11, जंगीपुर 34 64 66, जहुराबाद विधानसभा 3846 05, मोहमदाबाद 38 1156 और जमानिया 39 7076 मतदाता हो गए. ऐसे में अब पूरी संख्या 2630012 हो चुकी है.

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Published at : 10 Apr 2026 06:27 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Ghazipur News UP SIR Final List
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