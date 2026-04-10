शामली में अस्पताल के गेट पर ही महिला ने दिया बच्चे को जन्म, BKU ने CMO ऑफिस का किया घेराव

उत्तर प्रदेश के शामली के जिला अस्पताल से जुड़ा एक गंभीर मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. प्रसूता के साथ कथित अभद्रता और इलाज से इनकार के आरोपों ने पूरे जिले में आक्रोश पैदा कर दिया है. इसी के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया.

गर्भवती महिला इलाज के नाम पर 50 हजार रुपये की मांग

दरअसल, मामला देर रात का बताया जा रहा है, जब एक गर्भवती महिला प्रसव पीड़ा के चलते जिला अस्पताल पहुंची थी. परिजनों का आरोप है कि ड्यूटी पर तैनात स्टाफ नर्स मोनिका यादव और अन्य कर्मचारियों ने महिला को भर्ती करने से मना कर दिया. इतना ही नहीं, इलाज के नाम पर 50 हजार रुपये की मांग भी की गई. परिजनों का कहना है कि जब उन्होंने पैसे देने से इनकार किया, तो महिला को अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया.

हालात इतने खराब हो गए कि अस्पताल के गेट के बाहर ही महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद मामला तेजी से फैल गया और लोगों में भारी रोष देखने को मिला.

सीएमओ ऑफिस का घेराव कर घंटो तक रोका

घटना की जानकारी मिलते ही भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष, खाप चौधरी और सैकड़ों कार्यकर्ता सीएमओ कार्यालय पहुंच गए. यहां उन्होंने सीएमओ अनिल कुमार का घेराव करते हुए उन्हें घंटों तक ऑफिस में ही रोके रखा और जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि जिला अस्पताल में लंबे समय से भ्रष्टाचार और लापरवाही का खेल चल रहा है, जिससे आम जनता परेशान है. उन्होंने मांग की कि स्टाफ नर्स मोनिका यादव समेत सभी दोषी कर्मचारियों को तुरंत निलंबित किया जाए.

'जब तक कार्रवाई नहीं, धरना जारी रहेगा'

किसान यूनियन के नेताओं ने चेतावनी दी है कि जब तक कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका धरना जारी रहेगा और जरूरत पड़ी तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है. सीएमओ कार्यालय की ओर से जांच के आदेश दिए गए हैं.

अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल संबंधित स्टाफ नर्स को ड्यूटी से हटा दिया गया है. फिलहाल, इस पूरे मामले ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. अब देखना होगा कि जांच के बाद जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है.