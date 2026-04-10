उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और शुक्रवार (10 अप्रैल) यानी आजचुनाव आयोग की ओर से अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी. यूपी में एसआईआर की ड्राफ्ट सूची के बाद मतदाता सूची में करीब 13.25 करोड़ मतदाताओं को शामिल किया गया है और लगभग 2.18 करोड़ वोटरों के नाम कट गए हैं.

उत्तर प्रदेश में एसआईआर के तहत 3.26 करोड़ वोटरों को नोटिस भेजकर उनकी सुनवाई का काम पूरा कर लिया गया हैं, इनमें से 1.04 करोड़ वोटर्स के नाम का 2003 की वोटर लिस्ट के साथ नहीं हो पाया है. इन तमाम दावे और आपत्तियों पर सुनवाई की अंतिम तारीख 27 मार्च तक की थी और अब इनका निपटारा करने के बाद 10 अप्रैल को फाइनल वोटर लिस्ट आ जाएगी.

यूपी में SIR को लेकर क्या-क्या हुआ?

यूपी में एसआईआर से पहले वोटर लिस्ट में 15.44 करोड़ लोगों के नाम शामिल थे. राज्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि चुनाव आयोग सटीक और त्रुटिपूर्ण वोटर लिस्ट बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. आईए आपको बताते हैं कि यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया में अब तक क्या-क्या हुआ.

- यूपी में 27 अक्टूबर से विशेष पुनरीक्षण अभियान शुरू किया गया था और 4 नवंबर से घर-घर गणना की प्रक्रिया चालू हो गई, 4 दिसंबर को गणना का प्रपत्र विवरण जारी होना था लेकिन, फिर इसकी तारीख बढ़ाकर 11 दिसंबर तक कर दी गई और मसौदा सूची की तारीख को 9 दिसंबर से बढ़ाकर 16 दिसंबर तक बढ़ा दी गई.

- नवदीप रिणवा ने बताया कि 6 जनवरी 2026 को एसआईआर प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची का प्रारूप (ड्राफ्ट) रिलीज किया गया था. 27 जनवरी को एक बैठक हुई, जिसमें सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने फिर से समय सीमा बढ़ाने की मांग रखी थी. जिसे ध्यान में रखते हुए लोगों को अपने दावे और आपत्तियां दाखिल करने के लिए एक महीने का अतिरिक्त समय भी दिया गया.

- चुनाव आयोग ने 6 मार्च तक दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख थी और इन तमाम दावों और आपत्तियों के निस्तारण के लिए 27 मार्च की तारीख तय थी. इस प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग ने 3.26 करोड़ वोटरों को नोटिस जारी किए इनमें से लगभग 93.8 फीसद मतदाताओं तक नोटिस पहुंचा दिए गए.

- 27 मार्च तक तमाम दावों और आपत्तियों का निस्तारण कर दिया गया है और अब 10 अप्रैल को यूपी की फाइनल मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी.