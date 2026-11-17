उत्तर प्रदेश में इन दिनों एक अजीब सी स्थिति है. नए वोटर लगातार जुड़ रहे हैं, लेकिन जब आप अक्टूबर 2025 और नवंबर 2026 के आंकड़ों को आमने-सामने रखते हैं, तो कुल संख्या पहले से कम दिखती है. यह कोई गड़बड़ी नहीं, बल्कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की वजह से हुआ है. इसे समझने के लिए आपको तीन तारीखों और तीन आंकड़ों को एक साथ देखना होगा- अक्टूबर 2025 (SIR से पहले), 10 अप्रैल 2026 (SIR की अंतिम सूची) और 17 नवंबर 2026 (नई ड्राफ्ट सूची).

तो आइए एक-एक करके पूरा गणित समझते हैं...

पड़ाव- 1: SIR से पहले यूपी में कितने वोटर थे?

SIR की प्रक्रिया शुरू होने से पहले, अक्टूबर 2025 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा वोटर लिस्ट में कुल 15.44 करोड़ वोटर थे. यह वह संख्या है जिसे 'प्री-SIR' बेस कहा जाता है. इसी संख्या को आगे के सारे बदलावों से तुलना का आधार बनाया जाता है.

पड़ाव- 2: SIR की ड्राफ्ट सूची में बड़ा झटका

SIR की प्रक्रिया 27 अक्टूबर 2025 को शुरू हुई और 10 अप्रैल 2026 तक चली यानी कुल 166 दिन. इस दौरान पहले चरण में 6 जनवरी 2026 को एक ड्राफ्ट सूची जारी की गई. इस ड्राफ्ट में लगभग 2.88 करोड़ नाम हटा दिए गए, जिससे कुल वोटरों की संख्या गिरकर 12.56 करोड़ रह गई. यह SIR का सबसे सख्त चरण था, जहां सबसे ज्यादा नाम कटे.

पड़ाव- 3: अंतिम सूची में कुछ नाम वापस लौटे

ड्राफ्ट के बाद लोगों को दावे और आपत्तियां दर्ज करने का मौका मिला. इस प्रक्रिया में लगभग 84 लाख नाम वापस जोड़े गए. नतीजतन 10 अप्रैल 2026 को जारी अंतिम सूची में कुल वोटर 13.39 करोड़ हो गए. यानी ड्राफ्ट से अंतिम सूची तक संख्या बढ़ी, लेकिन प्री-SIR वाले 15.44 करोड़ से अभी भी कम रही.

अब यहां एक अहम बात समझिए: अगर आप सिर्फ कुल नाम हटने की संख्या देखें, तो वह 2.04 करोड़ है. अगर आप शुद्ध कमी (15.44 करोड़ में से 13.39 करोड़ घटाकर) देखें, तो वह भी लगभग 2.04 करोड़ ही है, क्योंकि जोड़े गए 84 लाख नाम पहले हटाए गए नामों में से ही वापस आए थे, न कि पूरी तरह से नए वोटरों के रूप में. यही वजह है कि SIR के बाद यूपी में 13.21% की शुद्ध गिरावट दर्ज की गई.

पड़ाव- 4: अक्टूबर 2026 तक संख्या फिर से बढ़ी

SIR की अंतिम सूची के बाद भी वोटर जुड़ते रहे. 7 अक्टूबर 2026 तक यूपी की विधानसभा वोटर लिस्ट में संख्या 13.46 करोड़ हो गई. यानी अप्रैल से अक्टूबर के बीच करीब 7 लाख नए वोटर जुड़े. इससे साफ है कि सिस्टम में नए वोटरों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चलती रही, लेकिन SIR में हुई बड़ी कटौती की भरपाई अभी नहीं हो पाई.

पड़ाव- 5: नई ड्राफ्ट सूची में फिर इजाफा, लेकिन अभी भी कम

17 नवंबर 2026 को यूपी की नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुई. इसमें कुल वोटर 13.58 करोड़ (सटीक संख्या: 13,58,68,905) दर्ज किए गए. यह अप्रैल 2026 की अंतिम सूची (13.39 करोड़) से 18.84 लाख ज्यादा है. यानी पिछले कुछ महीनों में नए वोटर जुड़े हैं और संख्या बढ़ी है.

अगर आप इसे अक्टूबर 2025 वाले 15.44 करोड़ से तुलना करें, तो अभी भी करीब 1.85 करोड़ वोटर कम हैं. यही वह 'बढ़कर भी घटी' वाली स्थिति है जो बाहर से देखने पर उलझन पैदा करती है.





तो क्या यह 'गिरावट' खत्म हो गई है?

नहीं, पूरी तरह से नहीं. 17 नवंबर 2026 की ड्राफ्ट सूची में संख्या बढ़ी है, लेकिन यह अभी भी SIR से पहले के स्तर से कम है. इसे पूरी तरह से भरने के लिए अभी और नए वोटरों के जुड़ने का इंतजार है. चुनाव आयोग ने इस ड्राफ्ट सूची पर 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक दावे और आपत्तियां मांगी हैं. अंतिम सूची 4 जनवरी 2027 को जारी होगी. तब तक संख्या में और बदलाव हो सकते हैं.

यूपी में वोटरों की संख्या में जो उतार-चढ़ाव दिख रहा है, वह SIR की वजह से है. पहले बड़े पैमाने पर नाम हटे, फिर कुछ वापस जुड़े और अब धीरे-धीरे नए वोटर जुड़ रहे हैं. अगर आप सिर्फ नवंबर 2026 का आंकड़ा देखेंगे, तो लगेगा कि संख्या बढ़ रही है. अगर आप अक्टूबर 2025 से तुलना करेंगे, तो साफ दिखेगा कि SIR के कारण अभी भी एक बड़ा अंतर बना हुआ है.