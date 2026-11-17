उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए निर्वाचन आयोग ने एक महत्वपूर्ण पहल की है. विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR)-2027 के तहत अब विधानसभा की मतदाता सूची का पंचायत और नगरीय निकाय की मतदाता सूची से मिलान कराया जाएगा. इसका उद्देश्य ऐसे पात्र नागरिकों की पहचान करना है, जिनका नाम पंचायत या नगर निकाय की मतदाता सूची में तो दर्ज है, लेकिन विधानसभा की वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है. निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि विधानसभा मतदाता सूची का पंचायत एवं नगरीय निकाय की मतदाता सूची से मिलान किया जाएगा. इस प्रक्रिया में ऐसे पात्र नागरिकों को चिह्नित किया जाएगा, जिनका नाम स्थानीय निकाय की मतदाता सूची में मौजूद है, लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है. ऐसे नागरिकों से फॉर्म-6 भरवाकर उनका नाम विधानसभा की मतदाता सूची में शामिल कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

पंचायत चुनाव की लिस्ट में नाम से खुद जुड़ जाएगा नाम?

इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी इलाकों में भी मतदाता सूची से छूटे पात्र नागरिकों की पहचान करने में मदद मिल सकती है. कई बार स्थानीय निकाय की मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के बावजूद विधानसभा की मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं होता. ऐसे मामलों की पहचान के लिए दोनों सूचियों का मिलान महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. हालांकि, पंचायत या नगर निकाय की सूची में नाम होना विधानसभा मतदाता सूची में स्वतः नाम जुड़ने की गारंटी नहीं है. इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होगा.

गौरतलब है कि प्रदेश में 17 नवंबर को SSR-2027 की ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की गई है. 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने और विवरण में संशोधन के लिए दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं. इसके लिए फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 की व्यवस्था की गई है. दावों और आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर तक तथा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 जनवरी 2027 को निर्धारित है.