उत्तर प्रदेश में वाराणसी के बड़ागांव थाना अंतर्गत एक होटल में 2 शव बरामद होने के बाद हड़कंप मच गया है. एयरपोर्ट मार्ग पर स्थित एक होटल में एक युवती जिसके शरीर पर कटे का निशान था, उसका शव और उसी कमरे में फंदे से लटकता एक युवक का भी शव बरामद हुआ.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य को इकट्ठा किए हैं. घटना को लेकर होटल स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है.

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एक दूसरे को जानते थे युवक और युवती

जानकारी के अनुसार, वाराणसी के बड़ागांव थाना अंतर्गत एअरपोर्ट मार्ग पर KJ होटल में एक युवक और युवती ने कमरा बुक कराया था. काफी समय बीतने के बाद होटल कर्मचारियों को जब कोई गतिविधि समझ नहीं आई, तो उन्होंने बड़ागांव थाने को इसकी सूचना दी.

पुलिस ने मौके पर पहुंच कर जब कमरा खोला तो युवती का शव बाथरूम के फर्श पर पड़ा था और उसके गले पर कटे का निशान था. वहीं युवक भी पंखे से झूलता दिखाई दिया. यह दोनों तस्वीर दंग करने वाली रही. दोनों शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हत्या के बाद आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है, इसके अलावा दोनों युवक और युवती एक दूसरे को जानते थे जिसके बाद कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ही पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी. हालांकि आपसी विवाद की आशंका जताई जा रही है.

पुलिस कर रही मामले की जांच

वाराणसी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है .दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. इसके अलावा फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य को इकट्ठा किया है. अब देखना यह होगा कि इस घटना की प्रमुख वजह का खुलासा कब तक किया जाता है.

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