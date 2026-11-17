उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मंगलवार,17 नवंबर को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के अन्तर्गत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची जारी होने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान आया है.

यूपी के पूर्व सीएम ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा- ‘फार्म छह’ की किसी भी गड़बड़ी के लिए जनता भाजपाइयों व भ्रष्ट अधिकारियों को छठी का दूध याद दिला देगी. भ्रष्ट अधिकारियों का अगला पड़ाव कारागार होगा.

'हर एक नये वोट पर पैनी-गहरी नजर...'

उन्होंने लिखा कि भाजपाई और उनके षड्यंत्रजीवी संगी-साथी उप्र में अपनी हार सामने देखकर विशेष ख़ुफिया मुहिम चलाकर ASDD अर्थात ‘Absent, Shifted, Dead or Duplicate’ मतलब ‘अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरे’ नाम के जरिए नकली वोट जोड़ने की जो साजिश कर रहे हैं, उस पर हर एक बूथ से लेकर निर्वाचन आयोग तक हमारे बूथ प्रभारी, पीडीए प्रहरी, घोषित व संभावित प्रत्याशी, प्रदेश से लेकर जिला व विधानसभा स्तर तथा हर वाहिनी के हर पदाधिकारी, पार्टी के सदस्य, समर्थक व शुभचिंतक की हर एक नये वोट पर पैनी-गहरी नजर रहेगी.

कन्नौज सांसद ने लिखा कि हमने ऐसी व्यवस्था की है कि हर सजग नागरिक अपने पड़ोस के नये जुड़नेवाले वोट पर निगाह रखे. हम एक-एक वोट का हिसाब भी माँगेंगे और अंश मात्र भी बेईमानी होने पर वोट को जुड़ने नहीं देंगे, और किसी तरह जुड़ भी गया तो उसके लिए जिम्मेदार अधिकारी के ख़िलाफ सबूत सहित तत्काल रिपोर्ट लिखवाकर उसको नौकरी से बर्ख़ास्त भी कराएंगे, पेंशन व फंड भी रुकवाएंगे और सजा भी दिलवाएंगे.

उन्होंने लिखा कि भाजपा अधिकारियों पर दबाव डालकर गैरकानूनी रूप से नाम जुड़वाने की जो चाल चल रही है उसके ख़िलाफ एक-एक सबूत जुटाया जाएगा और एफआइआर भी कराई जाएगी. इस लोकतांत्रिक अपराध में संलिप्त हर किसी के विरुध्द मुकदमा दर्ज करवाकर सजा दिलवाई जाएगी.

'नाजायज संपत्ति भी उनसे छीन लेगा...'

सपा चीफ ने लिखा कि जब मुकदमा चलेगा और सजा होगी तो कोई भाजपाई इन दोषी अधिकारियों को बचाने नहीं आएगा. अधिकारी याद रखें भाजपा किसी की सगी नहीं है. जब जेल में सजा भुगतते हुए ये भ्रष्ट अधिकारी अकेले में बैठकर अपने किये पर पछता रहे होंगे उसी समय जेल के बाहर उनके परिवार के लोग अपने रिश्तेदारों, मित्रों की उलाहना व कटाक्ष झेल रहे होंगे. जो भ्रष्ट अधिकारी ये सोच रहे हैं कि उन्होंने इतना कमा लिया है कि सात पुश्तें बैठकर खाएंगी तो वो ये याद रखें कि उनकी बेतहाशा बढ़ती जमीन-जायदाद पर भी जनता की निगाह है, जब जाँच होगी तो कानून उसकी नाजायज संपत्ति भी उनसे छीन लेगा.

उन्होंने लिखा कि जनता की स्पष्ट चेतावनी है : न कोई बेईमान बचेगा, न किसी बेईमान को छोड़ा जाएगा. जय संविधान-जय हिंदुस्तान!

राज्य निर्वाचन आयोग ने फॉर्म 6 पर क्या कहा है?

अखिलेश का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब राज्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने एक बयान में कहा कि 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने और विवरण में संशोधन के लिए दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी. इसके लिए फॉर्म 6, 7 और 8 के माध्यम से आवेदन करने का अवसर मिलेगा. 21, 22, 28 और 29 नवंबर को सभी मतदेय स्थलों पर विशेष अभियान दिवस आयोजित किए जाएंगे. पात्र नागरिकों, विशेषकर युवाओं और महिलाओं को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे. साथ ही मतदाता सूची की प्रविष्टियों की शुद्धता पर जोर रहेगा. जनसंख्या के अनुमान के मुताबिक मतदाताओं की संख्या करीब 2 करोड़ कम है. इसमें महिला मतदाताओं की संख्या में सबसे ज्यादा कमी सामने आई है.