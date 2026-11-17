उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बड़ा बयान दिया है. दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि इससे पहले जारी हुई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 1 करोड़ 27 लाख हिंदू वोटर कट गए थे. इसपर अब चुनाव आयोग ने जवाब देते हुए कहा, "मतदाता सूची में निर्वचक का नाम, रिलेशन, आयु जैसे विवरण नहीं होते.

हम धर्म से कोई डेटा नहीं देते."

नवदीप रिणवा ने आगे कहा, "कुछ सोशल मीडिया और मीडिया भी इस तरीके का तर्क देते थे. मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी से यह पॉसिबल है पीडीएफ को कंवर्ट करें और डेटाबेस बनाकर उसका एनालिसिस करें. मार्केट में कई एप और सॉफ्टरवेर हैं जो सेग्रीगेशन देते हैं." मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी कि 10 अप्रैल को जारी लिस्ट में 13,39, 84, 792 वोटर थे, जो आज 17 नवंबर को बढ़कर 13,58,68,905 हुए हैं. यानी कुल 18,84,113 वोटर बढ़े हैं.

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फॉर्म 6,7 और 8 भरने के लिए समय

नवदीप रिणवा ने आगे कहा, "यह विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण सूची 2027 है. विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR)-2027. उत्तर प्रदेश में आलेख्य मतदाता सूची का प्रकाशन हो गया है. 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी. फॉर्म 6, 7 और 8 के माध्यम से नाम जुड़वाने, हटवाने औक विवरण में संशोधन का अवसर मिलेगा."

इसके अलावा, 21, 22, 28 और 29 नवंबर को सभी मतदेय स्थलों पर विशेष अभियान दिवसों का आयोजन किया जाएगा. पात्र नागरिकों विशेषकर युवा एवं महिलाओं को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं.

महिला मतदाताओं की संख्या में सबसे ज्यादा कमी

इतना ही नहीं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी कि मतदाता सूची की प्रविष्टियों की शुद्धता पर विशेष जोर रहेगा. जनसंख्या के अनुमान के मुताबिक, वोटर्स की संख्या में अनुमान से करीब 2 करोड़ मतदाता कम हैं. महिला मतदाताओं की संख्या में ज्यादा कमी है.

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