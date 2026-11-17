दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस सरकारी आवास में रहते थे उसको लेकर सियासी पारा बढ़ता जा रहा है. बीजेपी उस आवास को लगातार 'शीशमहल' बुलाती रही है और अब उसी 'शीशमहल' के मीडिया टूर का फैसला लिया गया है. यह ऐलान दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने किया है. पीडब्लूडी मंत्री ने कहा, "क‌ई साल से दिल्ली की जनता शीशमहल देखना चाहती थी. पिछली कैबिनेट की बैठक में तय हुआ था कि शीशमहल को स्टेट गेस्ट हाउस बनाया जाएगा लेकिन जनता की मांग को देखते हुए तय किया गया है कि शीश महल को अगले सप्ताह से जनता के लिए खोला जाएगा."

मंत्री ने दावा किया कि जनता के लिए टूरिस्ट स्पॉट बनाए जाने से पहले 'शीशमहल' का मीडिया टूर कराया जाएगा ताकि दिखा सकें कि कैसे एक व्यक्ति पहले कहता था 'बंगला नहीं लूंगा' और फिर उसी व्यक्ति ने आसपास के फ्लैट तोड़कर अपना 'शीशमहल' बना लिया. प्रवेश वर्मा ने दावा किया कि इस आवास में वियतनाम के मार्बल लगे हैं और भ्रष्टाचार कर इसे तैयार किया गया है.

शीशमहल विवाद पर AAP का रिएक्शन

इतना ही नहीं, प्रवेश वर्मा ने कहा था, "मैं दिल्लीवासियों को ये खुशखबरी देना चाहता हूं कि शीशमहल को स्टेट गेस्ट हाउस बनाया जाएगा." इसपर आम आदमी पार्टी की भी प्रतिक्रिया आई है. AAP के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, "पिछले एक हफ्ते में प्रवेश वर्मा को जिस तरह की शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है, उसके बाद वे स्वाभाविक रूप से लोगों का ध्यान भटकाना चाहेंगे. उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने यमुना नदी का 60 फीसदी हिस्सा साफ कर दिया है लेकिन बाद में वहां हजारों मरी हुई मछलियां पाई गईं. उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने वहां आकर मरी हुई मछलियां डाली हैं. हमने मांग की कि इन मछलियों का पोस्टमार्टम कराया जाए और पानी की गुणवत्ता की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए. इसके बाद वे वहां से खिसक गए."

सौरभ भारद्वाज ने प्रवेश वर्मा पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा, "वे बेमतलब की बातें उठाकर ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम उन्हें बचकर नहीं जाने देंगे. हम उन्हें सीधे यमुना के पास ले जाएंगे और पूछेंगे: 'ये मछलियां क्यों मरीं, क्या इसकी रिपोर्ट आ गई है? और आपके पानी में प्रदूषण था, क्या उसकी रिपोर्ट आ गई है?' हम उन्हें बचकर नहीं जाने देंगे."

'केजरीवाल गलत थे, लेकिन घर डिस्प्ले पर लगाना भी गलत'- कांग्रेस

इतना ही नहीं, इस मामले में कांग्रेस ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है. संदीप दीक्षित ने कहा, "शीश महल था वो अरविंद केजरीवाल का असली चरित्र उसमें दिख गया. वो सत्ता के लालच में, सत्ता के लोभ के लिए आए थे. मैं तो कई सालों से इस बात को कह रहा हूं. वो सत्ता की जो विलासता होती है, सत्ता के लोग जो अपने आप को खास मानते हैं, सरमाएदार मानते हैं, वो सब चीजें उन सब चीजों में लिप्त थे केजरीवाल. केजरीवाल भी सत्ता में उन्हीं कारणों से गए जिन कारणों से वो औरों को गाली दिया करते थे. पर चलिए वो अध्याय खत्म हुआ लोगों की देश की दिल्ली की जनता ने उनको हरा दिया उनकी पार्टी को हरा दिया वो मामला खत्म हो गया है. अब उनके घर को डिस्प्ले कर देना मुझे मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बहुत बड़ा बहुत अच्छा काम है."

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