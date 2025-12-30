UP SIR का ड्राफ्ट रोल कल नहीं होगा जारी, निर्वाचन आयोग ने दी नई तारीख, जानें- अब कब आएगी लिस्ट?
UP SIR की ड्राफ्ट लिस्ट 31 दिसंबर को आनी थी हालांकि अब इसकी नई तारीख जारी कर दी गई है. इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने जानकारी दी है.
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के क्रम में 31 दिसंबर को ड्राफ्ट रोल जारी होना था. हालांकि अब इसकी नई तारीख बताई गई है.
सोशल मीडिया साइट एक्स पर राज्य निर्वाचन आयोग ने लिखा कि- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 01 जनवरी, 2026 के आधार पर प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की घोषित तिथियों में संशोधन करते हुए नई तिथियां जारी कर दी गई है.
UP SIR का ड्राफ्ट रोल कब होगा जारी?
आयोग ने लिखा कि संशोधित तिथियों के अनुसार अब मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन 06 जनवरी, 2026 को किया जाएगा.दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 6 जनवरी से 6 फरवरी, 2026 तक निर्धारित की गई है.
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 6 जनवरी से 27 फरवरी 2026 तक नोटिस चरण, गणना प्रपत्रों पर निर्णय और दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा. उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 मार्च, 2026 को किया जाएगा
यूपी में दो करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम कटे
उत्तर प्रदेश में चार नवंबर को शुरू हुई SIR की कवायद में लगभग दो करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम कटे हैं. उन्हें नाम शामिल कराने के लिये फार्म संख्या छह जमा करना होगा. प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि इन 12 करोड़ 55 लाख 56 हजार मतदाताओं में से जो मसौदा सूची में शामिल हुए हैं, उनमें से एक करोड़ से अधिक 'अनमैप्ड' श्रेणी में हैं. ऐसे मतदाताओं को नोटिस भेजे जाएंगे ताकि वे निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों की सूची में से किसी एक को जमा करें, ताकि उन्हें ‘मैप्ड’ श्रेणी में शामिल किया जा सके.
उत्तर प्रदेश में लगभग 52 दिन तक संचालित SIR के पहले चरण की अवधि दो बार बढ़ाए जाने के बाद 26 दिसंबर को समाप्त हुई. रिणवा ने बताया, ‘निर्वाचन आयोग एक जनवरी से अब एक महीने की प्रक्रिया शुरू करेगा. इस दौरान दो करोड़ 88 लाख 75 हजार नाम अलग-अलग कारणों से मतदाता सूची से हटा दिये गये हैं. जो लोग दोबारा नाम जुड़वाना चाहते हैं, वे फॉर्म संख्या छह भरकर दोबारा आवेदन कर सकते हैं.’
