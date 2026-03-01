हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडझांसी में मौसेरे देवर ने भाभी को चाकू से गोदा, फिर खुद घर में फांसी लगाकर दी जान

झांसी में मौसेरे देवर ने भाभी को चाकू से गोदा, फिर खुद घर में फांसी लगाकर दी जान

Jhansi News In Hindi: शनिवार सुबह राकेश काम पर निकल गए. इसी दौरान महेंद्र उनके घर पहुंचा. बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया. महेंद्र ने घर के अंदर से दरवाजा बंद कर माया पर चाकू से हमला बोल दिया.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 01 Mar 2026 10:53 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के नैनागढ में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जिसमें मौसेरे भाई ने अपनी भाभी को जान से मारने की नियत से चाकुओं से गोदकर घायल कर दिया. नाजुक हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जबकि कुछ ही देर में देवर ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

शुरूआती जानकारी में दोनों के बीच अवैध संबंध बताए जा रहे हैं. घटना के बाद पहुंची पुलिस ने देवर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक प्रेमनगर थाना क्षेत्र के नैनागढ़ निवासी राकेश साहू अपनी पत्नी माया देवी (35) और पांच साल की बेटी के साथ रहते हैं. राकेश लोडिंग टैक्सी चलाते हैं. पड़ोस में ही उनका मौसेरा भाई महेंद्र साहू रहता था. लगभग डेढ़ साल पहले महेंद्र और माया के बीच अवैध संबंध विकसित हो गए थे. दोनों ने घर छोड़कर दिल्ली भाग गए थे, लेकिन कुछ महीनों बाद पड़ोसियों और परिवार के समझाने-बुझाने पर माया वापस पति राकेश के पास लौट आई थी. इसके बाद दोनों का रिश्ता टूट गया था.

विवाद के बाद किया चाकू से हमला

शनिवार सुबह राकेश काम पर निकल गए. इसी दौरान महेंद्र उनके घर पहुंचा. बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया. महेंद्र ने घर के अंदर से दरवाजा बंद कर माया पर चाकू से हमला बोल दिया. उसने माया के चेहरे, सीने और पेट पर कुल पांच वार किए. माया की छोटी बेटी के चीखने-चिल्लाने पर महेंद्र छत से कूदकर भाग निकला. पड़ोस के डॉ. सलीम खान ने बताया कि भागते समय महेंद्र पूरी तरह नग्न था.

सीसीटीवी में भागते हुए कैद हुआ आरोपी

सीसीटीवी फुटेज में महेंद्र सड़क पर भागते हुए कैद हुआ, लेकिन उसके बाद वह गायब हो गया. पुलिस ने गलियों में तलाश शुरू की. तभी सूचना मिली कि नजदीकी गली में एक बाड़े में पेड़ से महेंद्र का शव फंदे पर लटक रहा है.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. वहीं, गंभीर रूप से घायल माया देवी को तुरंत झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां वह फिलहाल जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही हैं.

पुलिस ने शुरू की जांच

एसपी सिटी प्रीति सिंह ने बताया कि प्रेमनगर थाना क्षेत्र से सूचना मिली थी कि एक महिला को चाकू मारकर घायल कर दिया गया है. पुलिस ने तुरंत महिला को अस्पताल पहुंचाया. जांच में पता चला कि महिला का अपने मौसेरे भाई से प्रेम प्रसंग चल रहा था. आज वह घर आया था, विवाद हुआ और उसने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. मामले में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. थोड़ी देर बाद सूचना मिली कि आरोपी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. पूरी घटना की जांच की जा रही है और विधिक कार्रवाई जारी है.

Input By : पुष्पेन्द्र सिंह
और पढ़ें
Published at : 01 Mar 2026 10:53 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Jhansi News CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
झांसी में मौसेरे देवर ने भाभी को चाकू से गोदा, फिर खुद घर में फांसी लगाकर दी जान
झांसी में मौसेरे देवर ने भाभी को चाकू से गोदा, फिर खुद घर में फांसी लगाकर दी जान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के फतेहपुर में बेटी की शादी से पहले BLO ने लगाई फांसी, छुट्टी न मिलने का आरोप
यूपी के फतेहपुर में बेटी की शादी से पहले BLO ने लगाई फांसी, छुट्टी न मिलने का आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ईरान से युद्ध को लेकर ट्रंप पर भड़के शहाबुद्दीन रजवी, बोले- 'दुनिया को विनाश की तरफ धकेला'
ईरान से युद्ध को लेकर ट्रंप पर भड़के शहाबुद्दीन रजवी, बोले- 'दुनिया को विनाश की तरफ धकेला'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
खामेनेई के निधन पर शोक और चेतावनी, मौलाना यासूब अब्बास बोले- 'ईरान के जवाब के लिए तैयार रहें'
खामेनेई के निधन पर शोक और चेतावनी, मौलाना यासूब अब्बास बोले- 'ईरान के जवाब के लिए तैयार रहें'
Advertisement

वीडियोज

US-Israel Iran War: Netanyahu ने ईरान की नौसेना को खत्म करने का किया एलान | ALi Khamenei
US-Israel Iran War: ALi Khamenei पर हमले का आ गया पहला वीडियो | Donald Trump | Khamenei
US-Israel Iran War: ALi Khamenei पर हमले का आ गया पहला वीडियो | Donald Trump | Khamenei | Netanyahu
US-Israel Iran War: कौन संभालेगा ईरान की सत्ता? Trump ने कर दिया बड़ा दावा! | Khamenei | Netanyahu
US-Israel Iran War: Ali Khamenei के निधन पर ईरान में 40 दिन का राजकीय शोक | Donald Trump | Netanyahu
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Ayatollah Ali Khamenei Death: कई बड़े नेताओं के साथ चल रही थी मीटिंग और तभी हुआ अटैक, पढ़ें खामेनेई की मौत की इनसाइड स्टोरी
कई बड़े नेताओं के साथ चल रही थी मीटिंग और तभी हुआ अटैक, पढ़ें खामेनेई की मौत की इनसाइड स्टोरी
महाराष्ट्र
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाले कारखाने में धमाका, 15 लोगों की मौत, कई मजदूर घायल
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाले कारखाने में धमाका, 15 लोगों की मौत, कई मजदूर घायल
क्रिकेट
IND vs WI T20 World Cup Head-To-Head: भारत बनाम वेस्टइंडीज का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड, T20 वर्ल्ड कप में किसका पलड़ा रहा भारी?
भारत बनाम वेस्टइंडीज का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड, T20 वर्ल्ड कप में किसका पलड़ा रहा भारी?
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 BO Day 1: द केरला स्टोरी 2 का पहले दिन धमाल, ओपनिंग डे पर ही रिकवर कर लिया बजट का 11 परसेंट
द केरला स्टोरी 2 का पहले दिन धमाल, ओपनिंग डे पर ही रिकवर कर लिया बजट का 11 परसेंट
विश्व
US-Israel Strike Iran: इजरायल-अमेरिका के हमले में खामेनेई की मौत, 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा, ईरानी मीडिया ने किया कंफर्म
इजरायल-अमेरिका के हमले में खामेनेई की मौत, 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा, ईरानी मीडिया ने किया कंफर्म
विश्व
US-Israel Iran War: ईरान-इजरायल जंग की वजह से सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल, यात्री परेशान, एयरस्पेस अभी भी बंद
ईरान-इजरायल जंग की वजह से सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल, यात्री परेशान, एयरस्पेस अभी भी बंद
हेल्थ
30 की उम्र में क्यों बढ़ रहा है ब्रेन फॉग? डॉक्टर ने बताए इसके कारण और बचाव के तरीके
30 की उम्र में क्यों बढ़ रहा है ब्रेन फॉग? डॉक्टर ने बताए इसके कारण और बचाव के तरीके
यूटिलिटी
हाईवे पर अब आसानी से शुरू करें बिजनेस, पेट्रोल पंप से फूड कोर्ट तक सब प्रोसेस होगा ऑनलाइन
हाईवे पर अब आसानी से शुरू करें बिजनेस, पेट्रोल पंप से फूड कोर्ट तक सब प्रोसेस होगा ऑनलाइन
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget