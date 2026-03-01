झांसी में मौसेरे देवर ने भाभी को चाकू से गोदा, फिर खुद घर में फांसी लगाकर दी जान

उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के नैनागढ में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जिसमें मौसेरे भाई ने अपनी भाभी को जान से मारने की नियत से चाकुओं से गोदकर घायल कर दिया. नाजुक हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जबकि कुछ ही देर में देवर ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

शुरूआती जानकारी में दोनों के बीच अवैध संबंध बताए जा रहे हैं. घटना के बाद पहुंची पुलिस ने देवर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक प्रेमनगर थाना क्षेत्र के नैनागढ़ निवासी राकेश साहू अपनी पत्नी माया देवी (35) और पांच साल की बेटी के साथ रहते हैं. राकेश लोडिंग टैक्सी चलाते हैं. पड़ोस में ही उनका मौसेरा भाई महेंद्र साहू रहता था. लगभग डेढ़ साल पहले महेंद्र और माया के बीच अवैध संबंध विकसित हो गए थे. दोनों ने घर छोड़कर दिल्ली भाग गए थे, लेकिन कुछ महीनों बाद पड़ोसियों और परिवार के समझाने-बुझाने पर माया वापस पति राकेश के पास लौट आई थी. इसके बाद दोनों का रिश्ता टूट गया था.

विवाद के बाद किया चाकू से हमला

शनिवार सुबह राकेश काम पर निकल गए. इसी दौरान महेंद्र उनके घर पहुंचा. बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया. महेंद्र ने घर के अंदर से दरवाजा बंद कर माया पर चाकू से हमला बोल दिया. उसने माया के चेहरे, सीने और पेट पर कुल पांच वार किए. माया की छोटी बेटी के चीखने-चिल्लाने पर महेंद्र छत से कूदकर भाग निकला. पड़ोस के डॉ. सलीम खान ने बताया कि भागते समय महेंद्र पूरी तरह नग्न था.

सीसीटीवी में भागते हुए कैद हुआ आरोपी

सीसीटीवी फुटेज में महेंद्र सड़क पर भागते हुए कैद हुआ, लेकिन उसके बाद वह गायब हो गया. पुलिस ने गलियों में तलाश शुरू की. तभी सूचना मिली कि नजदीकी गली में एक बाड़े में पेड़ से महेंद्र का शव फंदे पर लटक रहा है.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. वहीं, गंभीर रूप से घायल माया देवी को तुरंत झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां वह फिलहाल जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही हैं.

पुलिस ने शुरू की जांच

एसपी सिटी प्रीति सिंह ने बताया कि प्रेमनगर थाना क्षेत्र से सूचना मिली थी कि एक महिला को चाकू मारकर घायल कर दिया गया है. पुलिस ने तुरंत महिला को अस्पताल पहुंचाया. जांच में पता चला कि महिला का अपने मौसेरे भाई से प्रेम प्रसंग चल रहा था. आज वह घर आया था, विवाद हुआ और उसने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. मामले में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. थोड़ी देर बाद सूचना मिली कि आरोपी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. पूरी घटना की जांच की जा रही है और विधिक कार्रवाई जारी है.