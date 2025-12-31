UP SIR का ड्राफ्ट रोल अब 6 जनवरी को, यूपी के सभी 75 जिलों में कितनों के कटे नाम, यहां जानें- कितनों के नहीं मिले नाम
UP SIR District Wise: उत्तर प्रदेश में एसआईआर का काम पूरा हो गया है और अब 6 जनवरी 2026 को ड्राफ्ट रोल जारी किया जाएगा. इससे पहले आइए आपको बताते हैं कि आपके जिले का क्या हाल है?
उत्तर प्रदेश में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम अब खत्म हो चुका है. निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार इसका पहला ड्राफ्ट रोल 31 दिसंबर 2025 को आना था हालांकि अब यह 6 जनवरी 2026 को जारी किया जाएगा. इस संदर्भ में राज्य निर्वाचन आयोग ने 30 दिसंबर को जानकारी दी.
पूरे राज्य की बात करें तो कुल मतदाता 15,44,30,092 हैं. इसमें से 12,55,55,984 (81.3%) का ईएफ डिजिटाइज्ड हो चुका है. 27 दिसंबर 2025 तक के डाटा के अनुसार कुल मतदाताओं में से 46,23,796 (2.99%) का निधन हो चुका है. वहीं 79,52,190 मतदाता (5.15%) अनट्रेसेबल/अनुपस्थित मिले. कुल मतदाताओं में से 1,29,77,472 (8.4%) स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं. 25,47,207 (1.65%) पहले से लिस्ट में हैं. अन्य में 7,74,472 (0.5%) मतदाता हैं. यानी कुल अनट्रेसेबल मतदाता 2,88,75,230 (18.7%) हैं.
आइए हम आपको यूपी के सभी 75 जिलों के बारे में जानकारी देते हैं कि कहां क्या स्थिति है.
1. सहारनपुर
कुल मतदाता: 26,42,675
ईएफ डिजिटाइज्ड: 22,10,141 (83.63%)
अनट्रेसेबल: 4,32,539 (16.37%)
मृत्यु: 2.83%
अनट्रेसेबल: 3.41%
स्थानांतरित: 7.78%
2. मुजफ्फरनगर
कुल मतदाता: 21,12,586
ईएफ डिजिटाइज्ड: 17,68,367 (83.71%)
अनट्रेसेबल: 3,44,222 (16.29%)
3. मेरठ
कुल मतदाता: 26,99,820
ईएफ डिजिटाइज्ड: 20,34,183 (75.35%)
अनट्रेसेबल: 6,65,647 (24.66%)
4. गाजियाबाद
कुल मतदाता: 28,37,991
ईएफ डिजिटाइज्ड: 20,19,852 (71.17%)
अनट्रेसेबल: 8,18,325 (28.83%)
5. बुलंदशहर
कुल मतदाता: 26,63,718
ईएफ डिजिटाइज्ड: 22,60,348 (84.86%)
अनट्रेसेबल: 4,03,388 (15.14%)
6. गौतम बुद्ध नगर (नोएडा)
कुल मतदाता: 18,65,673
ईएफ डिजिटाइज्ड: 14,18,201 (76.02%)
अनट्रेसेबल: 4,47,479 (23.98%)
7. बागपत
कुल मतदाता: 9,76,798
ईएफ डिजिटाइज्ड: 7,99,499 (81.85%)
अनट्रेसेबल: 1,77,300 (18.15%)
8. आगरा
कुल मतदाता: 36,00,071
ईएफ डिजिटाइज्ड: 27,63,128 (76.75%)
अनट्रेसेबल: 8,36,965 (23.25%)
9. अलीगढ़
कुल मतदाता: 27,96,379
ईएफ डिजिटाइज्ड: 22,76,190 (81.4%)
अनट्रेसेबल: 5,20,213 (18.6%)
10. मथुरा
कुल मतदाता: 19,47,368
ईएफ डिजिटाइज्ड: 15,73,574 (80.81%)
अनट्रेसेबल: 3,73,805 (19.2%)
11. हाथरस
कुल मतदाता: 13,27,240
ईएफ डिजिटाइज्ड: 10,63,584 (80.1%)
अनट्रेसेबल: 2,63,656 (19.9%)
12. एटा
कुल मतदाता: 14,78,881
ईएफ डिजिटाइज्ड: 11,95,532 (80.8%)
अनट्रेसेबल: 2,83,349 (19.2%)
13. कासगंज
कुल मतदाता: 10,57,916
ईएफ डिजिटाइज्ड: 8,86,185 (83.72%)
अनट्रेसेबल: 1,72,272 (16.28%)
15. कन्नौज
कुल मतदाता: 12,41,756
ईएफ डिजिटाइज्ड: 9,93,768 (80.0%)
अनट्रेसेबल: 2,47,988 (20.0%)
16. मैनपुरी
कुल मतदाता: 14,76,428
ईएफ डिजिटाइज्ड: 12,11,558 (82.1%)
अनट्रेसेबल: 2,64,870 (17.9%)
17. इटावा
कुल मतदाता: 13,41,409
ईएफ डिजिटाइज्ड: 10,79,874 (80.5%)
अनट्रेसेबल: 2,61,535 (19.5%)
18. औरैया
कुल मतदाता: 10,58,181
ईएफ डिजिटाइज्ड: 8,55,606 (80.9%)
अनट्रेसेबल: 2,02,575 (19.1%)
19. कानपुर देहात
कुल मतदाता: 13,05,419
ईएफ डिजिटाइज्ड: 10,57,101 (81.0%)
अनट्रेसेबल: 2,48,318 (19.0%)
20. कानपुर नगर
कुल मतदाता: 31,58,031
ईएफ डिजिटाइज्ड: 23,97,923 (75.9%)
अनट्रेसेबल: 7,60,108 (24.1%)
21. लखनऊ
कुल मतदाता: 38,73,620
ईएफ डिजिटाइज्ड: 29,28,410 (75.6%)
अनट्रेसेबल: 9,45,210 (24.4%)
22. उन्नाव
कुल मतदाता: 22,06,091
ईएफ डिजिटाइज्ड: 17,88,940 (81.1%)
अनट्रेसेबल: 4,17,151 (18.9%)
23. रायबरेली
कुल मतदाता: 23,01,195
ईएफ डिजिटाइज्ड: 18,76,611 (81.6%)
अनट्रेसेबल: 4,24,584 (18.4%)
24. अमेठी
कुल मतदाता: 14,36,528
ईएफ डिजिटाइज्ड: 11,69,275 (81.4%)
अनट्रेसेबल: 2,67,253 (18.6%)
25. सुल्तानपुर
कुल मतदाता: 18,89,353
ईएफ डिजिटाइज्ड: 15,39,244 (81.5%)
अनट्रेसेबल: 3,50,109 (18.5%)
26. प्रतापगढ़
कुल मतदाता: 27,07,354
ईएफ डिजिटाइज्ड: 22,06,592 (81.5%)
अनट्रेसेबल: 5,00,762 (18.5%)
27. प्रयागराज
कुल मतदाता: 35,71,983
ईएफ डिजिटाइज्ड: 27,20,861 (76.2%)
अनट्रेसेबल: 8,51,122 (23.8%)
28. कौशांबी
कुल मतदाता: 11,93,932
ईएफ डिजिटाइज्ड: 9,60,241 (80.4%)
अनट्रेसेबल: 2,33,691 (19.6%)
29. फतेहपुर
कुल मतदाता: 20,61,247
ईएफ डिजिटाइज्ड: 16,67,133 (80.9%)
अनट्रेसेबल: 3,94,114 (19.1%)
30. चित्रकूट
कुल मतदाता: 7,27,831
ईएफ डिजिटाइज्ड: 5,78,014 (79.4%)
अनट्रेसेबल: 1,49,817 (20.6%)
31. बांदा
कुल मतदाता: 13,24,183
ईएफ डिजिटाइज्ड: 10,55,912 (79.7%)
अनट्रेसेबल: 2,68,271 (20.3%)
32. महोबा
कुल मतदाता: 7,08,934
ईएफ डिजिटाइज्ड: 5,57,841 (78.7%)
अनट्रेसेबल: 1,51,093 (21.3%)
33. हमीरपुर
कुल मतदाता: 9,12,234
ईएफ डिजिटाइज्ड: 7,27,514 (79.7%)
अनट्रेसेबल: 1,84,720 (20.3%)
35. झांसी
कुल मतदाता: 14,21,648
ईएफ डिजिटाइज्ड: 11,39,312 (80.1%)
अनट्रेसेबल: 2,82,336 (19.9%)
36. गोरखपुर
कुल मतदाता: 34,09,675
ईएफ डिजिटाइज्ड: 27,92,581 (81.9%)
अनट्रेसेबल: 6,17,094 (18.1%)
37. देवरिया
कुल मतदाता: 22,19,073
ईएफ डिजिटाइज्ड: 18,02,319 (81.2%)
अनट्रेसेबल: 4,16,754 (18.8%)
38. कुशीनगर
कुल मतदाता: 25,69,982
ईएफ डिजिटाइज्ड: 20,83,911 (81.1%)
अनट्रेसेबल: 4,86,071 (18.9%)
39. बस्ती
कुल मतदाता: 20,12,509
ईएफ डिजिटाइज्ड: 16,33,912 (81.2%)
अनट्रेसेबल: 3,78,597 (18.8%)
40. सिद्धार्थनगर
कुल मतदाता: 18,41,606
ईएफ डिजिटाइज्ड: 14,87,129 (80.7%)
अनट्रेसेबल: 3,54,477 (19.3%)
41. गोंडा
कुल मतदाता: 26,59,943
ईएफ डिजिटाइज्ड: 21,66,213 (81.5%)
अनट्रेसेबल: 4,93,730 (18.5%)
42. बलरामपुर
कुल मतदाता: 16,94,341
ईएफ डिजिटाइज्ड: 13,61,842 (80.3%)
अनट्रेसेबल: 3,32,499 (19.7%)
43. श्रावस्ती
कुल मतदाता: 7,62,842
ईएफ डिजिटाइज्ड: 6,08,521 (79.8%)
अनट्रेसेबल: 1,54,321 (20.2%)
44. बहराइच
कुल मतदाता: 30,21,775
ईएफ डिजिटाइज्ड: 24,61,882 (81.5%)
अनट्रेसेबल: 5,59,893 (18.5%)
45. बलिया
कुल मतदाता: 28,79,054
ईएफ डिजिटाइज्ड: 23,33,142 (81.0%)
अनट्रेसेबल: 5,45,912 (19.0%)
46. आजमगढ़
कुल मतदाता: 31,74,492
ईएफ डिजिटाइज्ड: 25,76,983 (81.2%)
अनट्रेसेबल: 5,97,509 (18.8%)
47. मऊ
कुल मतदाता: 15,43,872
ईएफ डिजिटाइज्ड: 12,55,318 (81.3%)
अनट्रेसेबल: 2,88,554 (18.7%)
48. जौनपुर
कुल मतदाता: 33,24,017
ईएफ डिजिटाइज्ड: 27,04,219 (81.3%)
अनट्रेसेबल: 6,19,798 (18.7%)
49. वाराणसी
कुल मतदाता: 26,77,902
ईएफ डिजिटाइज्ड: 20,71,553 (77.3%)
अनट्रेसेबल: 6,06,349 (22.7%)
50. चंदौली
कुल मतदाता: 14,37,388
ईएफ डिजिटाइज्ड: 11,68,973 (81.3%)
अनट्रेसेबल: 2,68,415 (18.7%)
51. मिर्जापुर
कुल मतदाता: 18,47,113
ईएफ डिजिटाइज्ड: 14,95,224 (80.9%)
अनट्रेसेबल: 3,51,889 (19.1%)
52. सोनभद्र
कुल मतदाता: 13,69,826
ईएफ डिजिटाइज्ड: 10,96,583 (80.0%)
अनट्रेसेबल: 2,73,243 (20.0%)
53. संत कबीर नगर
कुल मतदाता: 13,18,073
ईएफ डिजिटाइज्ड: 10,72,118 (81.3%)
अनट्रेसेबल: 2,45,955 (18.7%)
54. महाराजगंज
कुल मतदाता: 21,48,367
ईएफ डिजिटाइज्ड: 17,45,823 (81.3%)
अनट्रेसेबल: 4,02,544 (18.7%)
55. गाजीपुर
कुल मतदाता: 29,37,210
ईएफ डिजिटाइज्ड: 23,86,991 (81.2%)
अनट्रेसेबल: 5,50,219 (18.8%)
57. अयोध्या
कुल मतदाता: 18,92,543
ईएफ डिजिटाइज्ड: 15,48,892 (81.9%)
अनट्रेसेबल: 3,43,651 (18.1%)
58. बाराबंकी
कुल मतदाता: 26,12,917
ईएफ डिजिटाइज्ड: 21,94,318 (84.0%)
अनट्रेसेबल: 4,18,599 (16.0%)
59. सीतापुर
कुल मतदाता: 35,89,512
ईएफ डिजिटाइज्ड: 29,14,872 (81.2%)
अनट्रेसेबल: 6,74,640 (18.8%)
60. लखीमपुर खीरी
कुल मतदाता: 31,45,990
ईएफ डिजिटाइज्ड: 25,61,417 (81.4%)
अनट्रेसेबल: 5,84,573 (18.6%)
61. पीलीभीत
कुल मतदाता: 14,32,661
ईएफ डिजिटाइज्ड: 11,58,223 (80.8%)
अनट्रेसेबल: 2,74,438 (19.2%)
62. शाहजहांपुर
कुल मतदाता: 22,93,104
ईएफ डिजिटाइज्ड: 18,60,884 (81.1%)
अनट्रेसेबल: 4,32,220 (18.9%)
63. बदायूं
कुल मतदाता: 29,12,878
ईएफ डिजिटाइज्ड: 23,66,218 (81.3%)
अनट्रेसेबल: 5,46,660 (18.7%)
64. मुरादाबाद
कुल मतदाता: 29,85,147
ईएफ डिजिटाइज्ड: 23,93,174 (80.2%)
अनट्रेसेबल: 5,91,973 (19.8%)
65. रामपुर
कुल मतदाता: 17,22,509
ईएफ डिजिटाइज्ड: 13,95,618 (81.0%)
अनट्रेसेबल: 3,26,891 (19.0%)
66. अमरोहा
कुल मतदाता: 13,45,841
ईएफ डिजिटाइज्ड: 10,93,847 (81.3%)
अनट्रेसेबल: 2,51,994 (18.7%)
67. बिजनौर
कुल मतदाता: 23,61,912
ईएफ डिजिटाइज्ड: 19,24,581 (81.5%)
अनट्रेसेबल: 4,37,331 (18.5%)
68. संभल
कुल मतदाता: 15,70,306
ईएफ डिजिटाइज्ड: 12,51,691 (79.7%)
अनट्रेसेबल: 3,18,615 (20.3%)
69. शामली
कुल मतदाता: 9,75,697
ईएफ डिजिटाइज्ड: 8,12,234 (83.25%)
अनट्रेसेबल: 1,63,463 (16.75%)
70. हापुड़
कुल मतदाता: 11,56,699
ईएफ डिजिटाइज्ड: 8,98,773 (77.70%)
अनट्रेसेबल: 2,57,926 (22.30%)
71. फिरोजाबाद
कुल मतदाता: 18,92,174
ईएफ डिजिटाइज्ड: 15,18,691 (80.2%)
अनट्रेसेबल: 3,73,483 (19.8%)
72. हरदोई
कुल मतदाता: 33,54,719
ईएफ डिजिटाइज्ड: 27,29,186 (81.4%)
अनट्रेसेबल: 6,25,533 (18.6%)
चुनाव आयोग ने एसआईआर के तहत उत्तर प्रदेश में उन मतदाताओं को तलाशने का काम किया, जो स्थानांतरित, मृत, डुप्लीकेट, अनुपस्थित व अन्य श्रेणी में शामिल थे।सभी जिलों में बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) के साथ-साथ राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) को बूथवार ऐसे मतदाताओं की सूची सौंपकर घर-घर जाकर फिर से सत्यापन कराया गया ताकि किसी तरह की गलती की कोई संभावना न हो.
