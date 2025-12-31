उत्तर प्रदेश में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम अब खत्म हो चुका है. निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार इसका पहला ड्राफ्ट रोल 31 दिसंबर 2025 को आना था हालांकि अब यह 6 जनवरी 2026 को जारी किया जाएगा. इस संदर्भ में राज्य निर्वाचन आयोग ने 30 दिसंबर को जानकारी दी.

पूरे राज्य की बात करें तो कुल मतदाता 15,44,30,092 हैं. इसमें से 12,55,55,984 (81.3%) का ईएफ डिजिटाइज्ड हो चुका है. 27 दिसंबर 2025 तक के डाटा के अनुसार कुल मतदाताओं में से 46,23,796 (2.99%) का निधन हो चुका है. वहीं 79,52,190 मतदाता (5.15%) अनट्रेसेबल/अनुपस्थित मिले. कुल मतदाताओं में से 1,29,77,472 (8.4%) स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं. 25,47,207 (1.65%) पहले से लिस्ट में हैं. अन्य में 7,74,472 (0.5%) मतदाता हैं. यानी कुल अनट्रेसेबल मतदाता 2,88,75,230 (18.7%) हैं.

आइए हम आपको यूपी के सभी 75 जिलों के बारे में जानकारी देते हैं कि कहां क्या स्थिति है.

1. सहारनपुर

कुल मतदाता: 26,42,675

ईएफ डिजिटाइज्ड: 22,10,141 (83.63%)

अनट्रेसेबल: 4,32,539 (16.37%)

मृत्यु: 2.83%

अनट्रेसेबल: 3.41%

स्थानांतरित: 7.78%

2. मुजफ्फरनगर

कुल मतदाता: 21,12,586

ईएफ डिजिटाइज्ड: 17,68,367 (83.71%)

अनट्रेसेबल: 3,44,222 (16.29%)

3. मेरठ

कुल मतदाता: 26,99,820

ईएफ डिजिटाइज्ड: 20,34,183 (75.35%)

अनट्रेसेबल: 6,65,647 (24.66%)

4. गाजियाबाद

कुल मतदाता: 28,37,991

ईएफ डिजिटाइज्ड: 20,19,852 (71.17%)

अनट्रेसेबल: 8,18,325 (28.83%)

5. बुलंदशहर

कुल मतदाता: 26,63,718

ईएफ डिजिटाइज्ड: 22,60,348 (84.86%)

अनट्रेसेबल: 4,03,388 (15.14%)

6. गौतम बुद्ध नगर (नोएडा)

कुल मतदाता: 18,65,673

ईएफ डिजिटाइज्ड: 14,18,201 (76.02%)

अनट्रेसेबल: 4,47,479 (23.98%)

7. बागपत

कुल मतदाता: 9,76,798

ईएफ डिजिटाइज्ड: 7,99,499 (81.85%)

अनट्रेसेबल: 1,77,300 (18.15%)

8. आगरा

कुल मतदाता: 36,00,071

ईएफ डिजिटाइज्ड: 27,63,128 (76.75%)

अनट्रेसेबल: 8,36,965 (23.25%)

9. अलीगढ़

कुल मतदाता: 27,96,379

ईएफ डिजिटाइज्ड: 22,76,190 (81.4%)

अनट्रेसेबल: 5,20,213 (18.6%)

10. मथुरा

कुल मतदाता: 19,47,368

ईएफ डिजिटाइज्ड: 15,73,574 (80.81%)

अनट्रेसेबल: 3,73,805 (19.2%)

11. हाथरस

कुल मतदाता: 13,27,240

ईएफ डिजिटाइज्ड: 10,63,584 (80.1%)

अनट्रेसेबल: 2,63,656 (19.9%)

12. एटा

कुल मतदाता: 14,78,881

ईएफ डिजिटाइज्ड: 11,95,532 (80.8%)

अनट्रेसेबल: 2,83,349 (19.2%)

13. कासगंज

कुल मतदाता: 10,57,916

ईएफ डिजिटाइज्ड: 8,86,185 (83.72%)

अनट्रेसेबल: 1,72,272 (16.28%)

14. फर्रुखाबाद

कुल मतदाता: 15,93,732

ईएफ डिजिटाइज्ड: 12,71,689 (79.8%)

अनट्रेसेबल: 3,22,043 (20.2%)

15. कन्नौज

कुल मतदाता: 12,41,756

ईएफ डिजिटाइज्ड: 9,93,768 (80.0%)

अनट्रेसेबल: 2,47,988 (20.0%)

16. मैनपुरी

कुल मतदाता: 14,76,428

ईएफ डिजिटाइज्ड: 12,11,558 (82.1%)

अनट्रेसेबल: 2,64,870 (17.9%)

17. इटावा

कुल मतदाता: 13,41,409

ईएफ डिजिटाइज्ड: 10,79,874 (80.5%)

अनट्रेसेबल: 2,61,535 (19.5%)

18. औरैया

कुल मतदाता: 10,58,181

ईएफ डिजिटाइज्ड: 8,55,606 (80.9%)

अनट्रेसेबल: 2,02,575 (19.1%)

19. कानपुर देहात

कुल मतदाता: 13,05,419

ईएफ डिजिटाइज्ड: 10,57,101 (81.0%)

अनट्रेसेबल: 2,48,318 (19.0%)

20. कानपुर नगर

कुल मतदाता: 31,58,031

ईएफ डिजिटाइज्ड: 23,97,923 (75.9%)

अनट्रेसेबल: 7,60,108 (24.1%)

21. लखनऊ

कुल मतदाता: 38,73,620

ईएफ डिजिटाइज्ड: 29,28,410 (75.6%)

अनट्रेसेबल: 9,45,210 (24.4%)

22. उन्नाव

कुल मतदाता: 22,06,091

ईएफ डिजिटाइज्ड: 17,88,940 (81.1%)

अनट्रेसेबल: 4,17,151 (18.9%)

23. रायबरेली

कुल मतदाता: 23,01,195

ईएफ डिजिटाइज्ड: 18,76,611 (81.6%)

अनट्रेसेबल: 4,24,584 (18.4%)

24. अमेठी

कुल मतदाता: 14,36,528

ईएफ डिजिटाइज्ड: 11,69,275 (81.4%)

अनट्रेसेबल: 2,67,253 (18.6%)

25. सुल्तानपुर

कुल मतदाता: 18,89,353

ईएफ डिजिटाइज्ड: 15,39,244 (81.5%)

अनट्रेसेबल: 3,50,109 (18.5%)

26. प्रतापगढ़

कुल मतदाता: 27,07,354

ईएफ डिजिटाइज्ड: 22,06,592 (81.5%)

अनट्रेसेबल: 5,00,762 (18.5%)

27. प्रयागराज

कुल मतदाता: 35,71,983

ईएफ डिजिटाइज्ड: 27,20,861 (76.2%)

अनट्रेसेबल: 8,51,122 (23.8%)

28. कौशांबी

कुल मतदाता: 11,93,932

ईएफ डिजिटाइज्ड: 9,60,241 (80.4%)

अनट्रेसेबल: 2,33,691 (19.6%)

29. फतेहपुर

कुल मतदाता: 20,61,247

ईएफ डिजिटाइज्ड: 16,67,133 (80.9%)

अनट्रेसेबल: 3,94,114 (19.1%)

30. चित्रकूट

कुल मतदाता: 7,27,831

ईएफ डिजिटाइज्ड: 5,78,014 (79.4%)

अनट्रेसेबल: 1,49,817 (20.6%)

31. बांदा

कुल मतदाता: 13,24,183

ईएफ डिजिटाइज्ड: 10,55,912 (79.7%)

अनट्रेसेबल: 2,68,271 (20.3%)

32. महोबा

कुल मतदाता: 7,08,934

ईएफ डिजिटाइज्ड: 5,57,841 (78.7%)

अनट्रेसेबल: 1,51,093 (21.3%)

33. हमीरपुर

कुल मतदाता: 9,12,234

ईएफ डिजिटाइज्ड: 7,27,514 (79.7%)

अनट्रेसेबल: 1,84,720 (20.3%)

34. जालौन

कुल मतदाता: 12,64,721

ईएफ डिजिटाइज्ड: 10,11,219 (80.0%)

अनट्रेसेबल: 2,53,502 (20.0%)

35. झांसी

कुल मतदाता: 14,21,648

ईएफ डिजिटाइज्ड: 11,39,312 (80.1%)

अनट्रेसेबल: 2,82,336 (19.9%)

36. गोरखपुर

कुल मतदाता: 34,09,675

ईएफ डिजिटाइज्ड: 27,92,581 (81.9%)

अनट्रेसेबल: 6,17,094 (18.1%)

37. देवरिया

कुल मतदाता: 22,19,073

ईएफ डिजिटाइज्ड: 18,02,319 (81.2%)

अनट्रेसेबल: 4,16,754 (18.8%)

38. कुशीनगर

कुल मतदाता: 25,69,982

ईएफ डिजिटाइज्ड: 20,83,911 (81.1%)

अनट्रेसेबल: 4,86,071 (18.9%)

39. बस्ती

कुल मतदाता: 20,12,509

ईएफ डिजिटाइज्ड: 16,33,912 (81.2%)

अनट्रेसेबल: 3,78,597 (18.8%)

40. सिद्धार्थनगर

कुल मतदाता: 18,41,606

ईएफ डिजिटाइज्ड: 14,87,129 (80.7%)

अनट्रेसेबल: 3,54,477 (19.3%)

41. गोंडा

कुल मतदाता: 26,59,943

ईएफ डिजिटाइज्ड: 21,66,213 (81.5%)

अनट्रेसेबल: 4,93,730 (18.5%)

42. बलरामपुर

कुल मतदाता: 16,94,341

ईएफ डिजिटाइज्ड: 13,61,842 (80.3%)

अनट्रेसेबल: 3,32,499 (19.7%)

43. श्रावस्ती

कुल मतदाता: 7,62,842

ईएफ डिजिटाइज्ड: 6,08,521 (79.8%)

अनट्रेसेबल: 1,54,321 (20.2%)

44. बहराइच

कुल मतदाता: 30,21,775

ईएफ डिजिटाइज्ड: 24,61,882 (81.5%)

अनट्रेसेबल: 5,59,893 (18.5%)

45. बलिया

कुल मतदाता: 28,79,054

ईएफ डिजिटाइज्ड: 23,33,142 (81.0%)

अनट्रेसेबल: 5,45,912 (19.0%)

46. आजमगढ़

कुल मतदाता: 31,74,492

ईएफ डिजिटाइज्ड: 25,76,983 (81.2%)

अनट्रेसेबल: 5,97,509 (18.8%)

47. मऊ

कुल मतदाता: 15,43,872

ईएफ डिजिटाइज्ड: 12,55,318 (81.3%)

अनट्रेसेबल: 2,88,554 (18.7%)

48. जौनपुर

कुल मतदाता: 33,24,017

ईएफ डिजिटाइज्ड: 27,04,219 (81.3%)

अनट्रेसेबल: 6,19,798 (18.7%)

49. वाराणसी

कुल मतदाता: 26,77,902

ईएफ डिजिटाइज्ड: 20,71,553 (77.3%)

अनट्रेसेबल: 6,06,349 (22.7%)

50. चंदौली

कुल मतदाता: 14,37,388

ईएफ डिजिटाइज्ड: 11,68,973 (81.3%)

अनट्रेसेबल: 2,68,415 (18.7%)

51. मिर्जापुर

कुल मतदाता: 18,47,113

ईएफ डिजिटाइज्ड: 14,95,224 (80.9%)

अनट्रेसेबल: 3,51,889 (19.1%)

52. सोनभद्र

कुल मतदाता: 13,69,826

ईएफ डिजिटाइज्ड: 10,96,583 (80.0%)

अनट्रेसेबल: 2,73,243 (20.0%)

53. संत कबीर नगर

कुल मतदाता: 13,18,073

ईएफ डिजिटाइज्ड: 10,72,118 (81.3%)

अनट्रेसेबल: 2,45,955 (18.7%)

54. महाराजगंज

कुल मतदाता: 21,48,367

ईएफ डिजिटाइज्ड: 17,45,823 (81.3%)

अनट्रेसेबल: 4,02,544 (18.7%)

55. गाजीपुर

कुल मतदाता: 29,37,210

ईएफ डिजिटाइज्ड: 23,86,991 (81.2%)

अनट्रेसेबल: 5,50,219 (18.8%)

56. भदोही

कुल मतदाता: 12,09,876

ईएफ डिजिटाइज्ड: 9,80,331 (81.0%)

अनट्रेसेबल: 2,29,545 (19.0%)

57. अयोध्या

कुल मतदाता: 18,92,543

ईएफ डिजिटाइज्ड: 15,48,892 (81.9%)

अनट्रेसेबल: 3,43,651 (18.1%)

58. बाराबंकी

कुल मतदाता: 26,12,917

ईएफ डिजिटाइज्ड: 21,94,318 (84.0%)

अनट्रेसेबल: 4,18,599 (16.0%)

59. सीतापुर

कुल मतदाता: 35,89,512

ईएफ डिजिटाइज्ड: 29,14,872 (81.2%)

अनट्रेसेबल: 6,74,640 (18.8%)

60. लखीमपुर खीरी

कुल मतदाता: 31,45,990

ईएफ डिजिटाइज्ड: 25,61,417 (81.4%)

अनट्रेसेबल: 5,84,573 (18.6%)

61. पीलीभीत

कुल मतदाता: 14,32,661

ईएफ डिजिटाइज्ड: 11,58,223 (80.8%)

अनट्रेसेबल: 2,74,438 (19.2%)

62. शाहजहांपुर

कुल मतदाता: 22,93,104

ईएफ डिजिटाइज्ड: 18,60,884 (81.1%)

अनट्रेसेबल: 4,32,220 (18.9%)

63. बदायूं

कुल मतदाता: 29,12,878

ईएफ डिजिटाइज्ड: 23,66,218 (81.3%)

अनट्रेसेबल: 5,46,660 (18.7%)

64. मुरादाबाद

कुल मतदाता: 29,85,147

ईएफ डिजिटाइज्ड: 23,93,174 (80.2%)

अनट्रेसेबल: 5,91,973 (19.8%)

65. रामपुर

कुल मतदाता: 17,22,509

ईएफ डिजिटाइज्ड: 13,95,618 (81.0%)

अनट्रेसेबल: 3,26,891 (19.0%)

66. अमरोहा

कुल मतदाता: 13,45,841

ईएफ डिजिटाइज्ड: 10,93,847 (81.3%)

अनट्रेसेबल: 2,51,994 (18.7%)

67. बिजनौर

कुल मतदाता: 23,61,912

ईएफ डिजिटाइज्ड: 19,24,581 (81.5%)

अनट्रेसेबल: 4,37,331 (18.5%)

68. संभल

कुल मतदाता: 15,70,306

ईएफ डिजिटाइज्ड: 12,51,691 (79.7%)

अनट्रेसेबल: 3,18,615 (20.3%)

69. शामली

कुल मतदाता: 9,75,697

ईएफ डिजिटाइज्ड: 8,12,234 (83.25%)

अनट्रेसेबल: 1,63,463 (16.75%)

70. हापुड़

कुल मतदाता: 11,56,699

ईएफ डिजिटाइज्ड: 8,98,773 (77.70%)

अनट्रेसेबल: 2,57,926 (22.30%)

71. फिरोजाबाद

कुल मतदाता: 18,92,174

ईएफ डिजिटाइज्ड: 15,18,691 (80.2%)

अनट्रेसेबल: 3,73,483 (19.8%)

72. हरदोई

कुल मतदाता: 33,54,719

ईएफ डिजिटाइज्ड: 27,29,186 (81.4%)

अनट्रेसेबल: 6,25,533 (18.6%)

75. संत रविदास नगर (भदोही)

कुल मतदाता: 12,09,876

ईएफ डिजिटाइज्ड: 9,80,331 (81.0%)

अनट्रेसेबल: 2,29,545 (19.0%)

चुनाव आयोग ने एसआईआर के तहत उत्तर प्रदेश में उन मतदाताओं को तलाशने का काम किया, जो स्थानांतरित, मृत, डुप्लीकेट, अनुपस्थित व अन्य श्रेणी में शामिल थे।सभी जिलों में बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) के साथ-साथ राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) को बूथवार ऐसे मतदाताओं की सूची सौंपकर घर-घर जाकर फिर से सत्यापन कराया गया ताकि किसी तरह की गलती की कोई संभावना न हो.