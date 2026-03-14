UP SI EXAM की पहली शिफ्ट का पेपर लीक? UPPRB ने बताया सच

उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की पहली शिफ्ट का पेपर लीक होने की खबरों से हड़कंप मच गया है. इस मामले में भर्ती बोर्ड की ओर से लखनऊ के हुसैनगंज थाने शिकायत दर्ज कराई गई है. वहीं इस पूरे मामले पर अब उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का भी जवाब आया है. बोर्ड ने पेपर लीक होने की खबरों को भ्रामक बताया है.

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर पेपर लीक की खबरों का खंडन करते हुए सच्चाई बताई और तमाम बातों को निराधार, ग़लत और झूठा बताया.

पेपर लीक की खबरों की क्या है सच्चाई?

बोर्ड ने कहा- 'उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा भर्ती परीक्षा में शुचिता बनाए रखने के लिए तथा पेपर लीक की भ्रामक सूचनाओं, पेपर क्रय -विक्रय, परीक्षा में नकल, साल्वर गैंग अथवा अन्य किसी भी अवांछनीय गतिविधि के संबंध में अनवरत निगरानी रखी जा रही है.

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा भर्ती परीक्षा में शुचिता बनाए रखने के लिए तथा पेपर लीक की भ्रामक सूचनाओं, पेपर क्रय -विक्रय, परीक्षा में नकल, साल्वर गैंग अथवा अन्य किसी भी अवांछनीय गतिविधि के संबंध में अनवरत निगरानी रखी जा रही है। प्रकाश में आया कि UP SI… — Uttar Pradesh Police Recruitment & Promotion Board (@upprpb) March 14, 2026

प्रकाश में आया कि UP SI EXAM_14 March 2026_Shift-1 के रूप में भ्रामक प्रश्न पत्र विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रसारित किये जा रहे हैं जो पूर्णतः भ्रामक ,झूठे व निराधार हैं. पेपर लीक की निराधार सूचानाओं के प्रति भर्ती बोर्ड विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से कठोरतम वैधानिक कदम तत्परता से उठा रहा है.

पुनः बोर्ड चेतावनी देता है कि ऐसे आपराधिक कृत्यों के न सहयोगी बनें ना इनके झांसे में आएं. बोर्ड द्वारा पेपर लीक की भ्रामक सूचनाओं से सम्बन्धित एफआईआर दर्ज कराने की कार्यवाही निरंतर प्रक्रिया में है. परीक्षा की शुचिता बनाए रखने में किसी भी प्रकार का उल्लंघन करने पर सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार कठोर दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी. '

बोर्ड ने एक और पोस्ट में कहा कि 'उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड यह पुष्टि करता है कि यह एक भ्रामक प्रश्नपत्र है जिसे विभिन्न प्लेटफार्मों से वायरल किया जा रहा है. इस प्रकार कोई प्रश्न पत्र आयोजित उपनिरीक्षक परीक्षा से सम्बंधित नहीं है.

इसे वायरल करने वाले विभिन्न प्लेटफॉर्म और व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है. कृपया ऐसे भ्रामक सूचनाओं के झांसे में न आएं.'

बता दें कि यूपी एसआई और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा आज 14 और 15 मार्च को कराई जा रही है. इससे पहले परीक्षा का प्रश्न पत्र बेचने का झांसा देकर ठगी का मामला आया है. टेलीग्राम पर पेपर देने का मैसेज भी वायरल हो रहा है, जिसके बाद बोर्ड ने इस संबंध में लखनऊ में केस दर्ज कराया है. पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है.

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