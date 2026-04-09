हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडजेम पोर्टल पर यूपी की 'नंबर-1' छलांग, 22337 करोड़ की रिकॉर्ड खरीद के साथ देश में टॉप पर

जेम पोर्टल पर यूपी की 'नंबर-1' छलांग, 22337 करोड़ की रिकॉर्ड खरीद के साथ देश में टॉप पर

Uttar Pradesh News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेम पोर्टल की समीक्षा करते हुए बताया कि 2025-26 में 22,337 करोड़ की खरीद हुई और रिवर्स ऑक्शन से 9700 करोड़ की बचत हुई है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 09 Apr 2026 05:03 PM (IST)
Preferred Sources

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेम पोर्टल पर वित्तीय साल 2025-26 में किए गए क्रय और 26 नवंबर 2024 को जारी की गई जेम क्रय नीति की बुधवार को समीक्षा की. मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की जेम क्रय नीति की सराहना की. मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि केंद्र सरकार ने इसे आदर्श नीति घोषित करते हुए अन्य प्रदेशों को भी इसी प्रकार की व्यवस्था लागू करने को कहा. इस नीति से शासकीय क्रय में शुचिता, पारदर्शिता व समावेशिता में भारी वृद्धि हुई, जिससे प्रदेश सरकार को निरंतर आर्थिक व सामाजिक लाभ भी प्राप्त हो रहे हैं. 

मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की कि जेम पोर्टल पर खरीद में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है. वित्तीय साल 2025-26 में 22,337 करोड़ की खरीद जेम पोर्टल के की गई, जो सरकार की पारदर्शी नीति को प्रमाणित करती है. उत्तर प्रदेश के खरीद में सूक्ष्म और लघु उद्योगों का योगदान 43 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया है. इस बढ़ोतरी में उत्तर प्रदेश आधारित सूक्ष्म व लघु उद्योग का योगदान 82 प्रतिशत पाया गया है. 

जेम पोर्टल से 9700 करोड़ की बचत

मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि जेम पोर्टल के रिवर्स ऑक्शन पद्धति के 9700 करोड़ रुपये से ज्यादा की बचत हुई. इसके साथ ही महिला उद्यमियों के व्यवसाय में 44 प्रतिशत, एससी-एसटी उद्यमियों के व्यवसाय में 48 प्रतिशत और स्टार्टअप उद्यमियों के व्यवसाय में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई. इस पारदर्शी प्रक्रिया के कारण शासकीय क्रय प्रक्रियाओं में शिकायतों में भी 80 प्रतिशत से ज्यादा की कमी दर्ज की गई, जिससे क्रय प्रक्रिया त्वरित और प्रभावी हो सकी.

बेहतर जेम क्रय प्रणाली के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश के क्रेताओं को कुल 42,648 करोड़ का व्यवसाय प्राप्त हुआ. इसमें से इन्हें 15,617 करोड़ का व्यवसाय उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ, जबकि शेष 27 हजार से ज्यादा का व्यवसाय केंद्र सरकार और अन्य राज्यों द्वारा मिला. यह राज्य सरकार के विक्रेताओं की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को दर्शाता है. 

जेम पोर्टल से खरीद अनिवार्य- CM

मुख्यमंत्री को राज्य के जेम पोर्टल पर यूपी के शीर्ष 10 विभाग के की गई खरीद से भी अवगत कराया गया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि अन्य विभाग भी अनिवार्य जेम पोर्टल पर खरीद को प्रभावी बनाएं. राज्य की क्रय प्रक्रिया को और बेहतर-पारदर्शी बनाने के लिए जेम पोर्टल को कोषागार से एकीकरण और केंद्रीय व्यवस्था के अनुरूप पद आधारित स्थायी क्रय समिति का गठन किए जाने का निर्देश दिया, जिससे क्रय प्रक्रिया सुव्यवस्थित, उत्तरदायी, पारदर्शिता व त्वरित ढंग से हो सके.

और पढ़ें
Published at : 09 Apr 2026 05:03 PM (IST)
Tags :
Yogi Adityanath UTTAR PRADESH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जेम पोर्टल पर यूपी की 'नंबर-1' छलांग, 22337 करोड़ की रिकॉर्ड खरीद के साथ देश में टॉप पर
जेम पोर्टल पर यूपी की 'नंबर-1' छलांग, 22337 करोड़ की रिकॉर्ड खरीद के साथ देश में टॉप पर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा: गड्ढे में डूबकर छात्र की मौत, लद्दाख में तैनात पिता का इंतजार; प्रशासन पर लापरवाही के आरोप
नोएडा: गड्ढे में डूबकर छात्र की मौत, लद्दाख में तैनात पिता का इंतजार; प्रशासन पर लापरवाही के आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ghaziabad News: गाजियाबाद में16वीं मंजिल से गिरी छात्रा का CCTV आया सामने, परिजनों का रेप का आरोप निकला गलत
गाजियाबाद में16वीं मंजिल से गिरी छात्रा का CCTV आया सामने, परिजनों का रेप का आरोप निकला गलत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PM मोदी के गढ़ में ओवैसी की एंट्री, यूपी विधानसभा चुनाव में बढ़ेगी बीजेपी की टेंशन?
PM मोदी के गढ़ में ओवैसी की एंट्री, यूपी विधानसभा चुनाव में बढ़ेगी बीजेपी की टेंशन?
Advertisement

वीडियोज

समय रैना के “Still Alive” video से उठा विवाद, Shaktimaan पर टिप्पणी के बाद Mukesh Khanna का तीखा reaction
Sansani: 40 दिन बाद... सुपरपावर का 'सुपर सरेंडर' ?| Iran-israel War | Middle East War | Trump
UP: Pilibhit में मां की जान बचाने के लिए अस्पताल में सांप लेकर पहुंचा बेटा, डॉक्टरों में मचा हड़कंप
Chitra Tripathi: ट्रंप का सरेंडर या ईरान की कूटनीतिक फतह? | Iran US Israel War Ceasefire
Bharat Ki Baat: सीजफायर के बाद क्या थम जाएगी जंग ? | Iran US Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Explained: बंगाल में बीजेपी ने एक भी मुस्लिम को नहीं दिया टिकट, 2021 के 8 कैंडिडेट से शून्य का सफर क्यों? समझें खेला
बंगाल में बीजेपी ने एक भी मुस्लिम को नहीं दिया टिकट, 2021 के 8 कैंडिडेट से शून्य का सफर क्यों?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PM मोदी के गढ़ में ओवैसी की एंट्री, यूपी विधानसभा चुनाव में बढ़ेगी बीजेपी की टेंशन?
PM मोदी के गढ़ में ओवैसी की एंट्री, यूपी विधानसभा चुनाव में बढ़ेगी बीजेपी की टेंशन?
क्रिकेट
मिलर से लास्ट दो गेंद पर नहीं बने 2 रन, जानें दिल्ली की हार के बाद क्या बोले कप्तान अक्षर पटेल?
मिलर से लास्ट दो गेंद पर नहीं बने 2 रन, जानें दिल्ली की हार के बाद क्या बोले कप्तान अक्षर पटेल?
बॉलीवुड
स्कूल में 3 बार फेल हुए अक्षय कुमार, बचपन के दोस्त संग मस्ती, बोले- लड़कियों को देखने जाते थे
स्कूल में 3 बार फेल हुए अक्षय कुमार, बचपन के दोस्त संग मस्ती, बोले- लड़कियों को देखने जाते थे
इंडिया
भारत पहुंचते ही बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से कहा- शेख हसीना को लौटाओ, इंडिया ने क्या दिया जवाब?
भारत पहुंचते ही बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से कहा- शेख हसीना को लौटाओ, इंडिया ने क्या दिया जवाब?
विश्व
अमेरिका-ईरान सीजफायर पर शहबाज शरीफ खुशी से फूले नहीं समाए, बोले- 'मुनीर हमारे हीरो, अल्लाह ने आज पाकिस्तान को...'
US-ईरान सीजफायर पर शहबाज खुशी से फूले नहीं समाए, बोले- 'मुनीर हीरो, अल्लाह ने पाकिस्तान को...'
एग्रीकल्चर
एक एकड़ पर 10000 रुपये! किसानों को इस स्कीम में पैसा दे रही छत्तीसगढ़ सरकार, ऐसे करें अप्लाई
एक एकड़ पर 10000 रुपये! किसानों को इस स्कीम में पैसा दे रही छत्तीसगढ़ सरकार, ऐसे करें अप्लाई
ट्रेंडिंग
Viral Video: ऐसे यूथ को इजरायल भेज दो... रेलवे ट्रैक पर लेटकर वीडियो बना रहे लड़के को देख भड़क गए यूजर्स
ऐसे यूथ को इजरायल भेज दो... रेलवे ट्रैक पर लेटकर वीडियो बना रहे लड़के को देख भड़क गए यूजर्स
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Embed widget