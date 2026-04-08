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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडशंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को जान से मारने की धमकी, कॉल पर कहा- 'अतीक अहमद जैसा हाल कर देंगे'

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को जान से मारने की धमकी, कॉल पर कहा- 'अतीक अहमद जैसा हाल कर देंगे'

Shankaracharya Avimukteshwaranand News: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को फोन पर धमकी देने वाले युवक ने कहा कि तुम्हारा हाल अतीक अहमद जैसा कर देंगे.

By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 08 Apr 2026 09:29 PM (IST)
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शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को जान से मारने की धमकी मिली है. शंकराचार्य को फोन कॉल के माध्यम से ये धमकी दी गई है. दरअसल, गौ रक्षा अभियान और शंकराचार्य के अलग अलग बयान को लेकर धमकी देने वाला शख्स नाराज था. फोन पर धमकी देने वाले युवक ने कहा कि तुम्हारा हाल अतीक अहमद जैसा कर देंगे.

इस धमकी के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से विधिक कार्रवाई की बात की जा रही है. वहीं धमकीभरे कॉल के बाद शंकराचार्य के समर्थकों और संत समाज में गुस्सा है.

(खबर अपडेट की जा रही है...)

Published at : 08 Apr 2026 09:21 PM (IST)
Tags :
Varanasi News UP NEWS Shankaracharya Avimukteshwaranand
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