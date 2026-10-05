3 OBC-2 SC और 3 सवर्ण, यूपी राज्यसभा चुनाव के जरिए BJP ने यूं साधे जातीय समीकरण

उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 8 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है. विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे राज्यसभा चुनाव के जरिये बीजेपी ने पूरा प्रदेश को साधने की कोशिश की है. बीजेपी ने अपनी लिस्ट में 2 दलित, 3 ओबीसी और 3 सवर्ण को राज्यसभा चुनाव की टिकट दी है.

भारतीय जनता पार्टी ने 8 राज्यसभा सीट से पूरा प्रदेश साधनें की कोशिश की है. पार्टी ने पूर्वांचल विद्यासागर सोनकर जो पूर्व सांसद रह चुके हैं और दलित जाति से आते हैं. राधा कांत ओझा ब्राम्हण जाति से आते हैं और प्रयागराज में वरिष्ठ वकील हैं. पार्टी ने राज्यसभा की टिकट दी है.

विकास के साथ धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित कर रहा उत्तराखंड- सीएम धामी

चार बार के विधायक को मिली राज्यसभा की टिकट

इसी तरह रुहेलखण्ड से धर्मपाल सिंह जो योगी सरकार में मंत्री और चार बार के विधायक हैं. श्रुति गंगवार जो कुर्मी जाति से आती हैं, श्रुति गंगवार पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार की बेटी हैं. कानपुर बुंदेलखंड से गोपी कृष्णा पाण्डेय जो ब्राम्हण जाति से आते हैं. प्रकाश पाल जो ओबीसी वर्ग से आते हैं और वह यूपी पिछड़ा वर्ग से मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे हैं. बीजेपी ने राज्यसभा की टिकट दी है.

बीजेपी ने अवध से प्रियंक रावत का राज्यसभा का टिकट दिया है. प्रियंक रावत दलित वर्ग से आते हैं और बाराबंकी के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं. इसी तरह पश्चिम क्षेत्र से बीजेपी ने राम प्रताप चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया है. राम प्रताप चौहान राजपूत वर्ग से आते हैं और पूर्व विधायक भी है. वह आगरा जिले से आते हैं.

ब्राह्मण और ठाकुर प्रतिनिधित्व बरकरार

इस लिस्ट में एक राजनीतिक संकेत गैर-यादव ओबीसी और गैर-जाटव दलितों के सामाजिक समीकरण का नजर आता है. इसमें लोधी, पाल, कुर्मी, सोनकर और रावत समुदायों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, जबकि ब्राह्मण और ठाकुर प्रतिनिधित्व को भी बरकरार रखा गया है.

एक नजर किस जाति से कितने उम्मीदवार

ओबीसी- 3

धर्मपाल सिंह — लोधी

प्रकाश पाल — पाल

श्रुति गंगवार — कुर्मी

दलित/SC- 2

विद्यासागर सोनकर

प्रियंका सिंह रावत

सवर्ण-3

राधाकांत ओझा — ब्राह्मण

गोपी कृष्ण पांडेय — ब्राह्मण

राम प्रताप सिंह चौहान — राजपूत/ठाकुर

यानी 8 चेहरों में 5 OBC/दलित वर्ग से हैं, जबकि 3 सवर्ण वर्ग से है.

बीजेपी की उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की 8 सीटें खाली हो रही थीं और आज जारी सूची में किसी भी मौजूदा सांसद को दोबारा उम्मीदवार नहीं बनाया गया है. इसलिए यह चार नहीं, बल्कि 8 सीटों पर नए चेहरों का बदलाव है.

बीजेपी के मौजूदा/पूर्व राज्यसभा सांसद

1. हरदीप सिंह पुरी — केंद्रीय मंत्री

2. बी. एल. वर्मा — केंद्रीय मंत्री

3. अरुण सिंह

4. नीरज शेखर

5. बृजलाल

6. सीमा द्विवेदी

7. गीता शाक्य (चंद्रप्रभा)

8. दिनेश शर्मा — अंडमान एवं निकोबार के उपराज्यपाल नियुक्त होने के बाद इस्तीफा देने से उनकी सीट पहले ही खाली हो चुकी है.

राज्यसभा चुनाव: BJP की लिस्ट पर स्मृति ईरानी की पहली प्रतिक्रिया, 'व्यक्तिगत रूप से...'

