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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकानपुर में मकान की छत ढही, एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत; CM योगी ने जताया दुख

कानपुर में मकान की छत ढही, एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत; CM योगी ने जताया दुख

पनकी पड़ाव इलाके में एक मकान की छत ढहने से रविवार को एक ही परिवार के तीन सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गयी. सीएम योगी ने घटना पर दुख जताया है, साथ बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 08 Nov 2026 12:12 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के कानपुर के पनकी पड़ाव इलाके में एक मकान की छत ढहने से रविवार को एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गयी. मरने वालों में 15 दिन का एक नवजात भी शामिल है. पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि हादसे में परिवार का एक अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गया. कानपुर के पनकी घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं.

पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि घटना सुबह करीब 8:30 बजे हुई, जब परिवार के सदस्य सो रहे थे. उन्होंने बताया कि अचानक मकान की छत ढह गई और घर में मौजूद लोग मलबे के नीचे दब गए.

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पुलिस अधिकारी के अनुसार, मदद के लिए लोगों की पुकार सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. इसके बाद पुलिस ने राज्य आपदा मोचक बल (एसडीआरएफ) को बुलाया. पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों ने मिलकर बचाव अभियान चलाया और मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला.

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हादसे में 3 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर

डीसीपी ने बताया कि घायलों को कल्याणपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने विनोदिनी शुक्ला (68), अंशिका शुक्ला (28) और 15 दिन के आरव शुक्ला को मृत घोषित कर दिया एक अधिकारी ने बताया कि हर्ष शुक्ला (32) को भी मलबे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन उनकी हालत गंभीर है और उनका इलाज चल रहा है. पुलिस छत ढहने के कारणों की जांच कर रही है.

सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश, जताया दुख

कानपुर के पनकी में हुए हादसे का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है. उन्होंने अधिकारियों को तुरंत घटनास्थल पर पहुँचने और राहत कार्यों में तेज़ी लाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की, अधिकारियों को उन्हें हर संभव मदद पहुँचाने का निर्देश दिया और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की.

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Published at : 08 Nov 2026 12:12 PM (IST)
Tags :
Kanpur News UP NEWS YOGI ADITYANATH
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