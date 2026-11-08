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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडवनटांगिया समाज के साथ दीपावली मनाएंगे CM योगी, करोड़ों की देंगे सौगात

वनटांगिया समाज के साथ दीपावली मनाएंगे CM योगी, करोड़ों की देंगे सौगात

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के जंगल तिनकोनिया में वनटांगिया समाज के लिए ₹82 करोड़ से अधिक की 52 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 08 Nov 2026 12:40 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को प्रकाश पर्व दीपावली की शुभकामनाएं दीं. मुख्यमंत्री रविवार को वनटांगिया समाज के साथ दीपावली पर्व मनाएंगे.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'एक्स' पर लिखा कि विकास का प्रकाश समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर घर में सुख, समृद्धि एवं सम्मान का दीप जले, यही दीपावली की सार्थकता है. इसी अंत्योदय भाव के साथ आज गोरखपुर के जंगल तिनकोनिया में वनटांगिया समाज के लिए ₹82 करोड़ से अधिक की 52 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास होगा. साथ ही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को किट वितरित की जाएंगी.

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'वनटांगिया परिवारों के लिए सरकार प्रतिबद्ध'

मुख्यमंत्री ने बताया कि वनटांगिया परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर जीवन के अवसर उपलब्ध कराने हेतु डबल इंजन सरकार प्रतिबद्ध है. सभी को महापर्व दीपावली की हार्दिक बधाई.

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Published at : 08 Nov 2026 12:40 PM (IST)
Tags :
UP NEWS YOGI ADITYANATH Diwali 2026 States News
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