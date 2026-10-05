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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराज्यसभा चुनाव: BJP की लिस्ट पर स्मृति ईरानी की पहली प्रतिक्रिया, 'व्यक्तिगत रूप से...'

राज्यसभा चुनाव: BJP की लिस्ट पर स्मृति ईरानी की पहली प्रतिक्रिया, 'व्यक्तिगत रूप से...'

यूपी में राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों को पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बधाई दी है. दो महिला उम्मीदवारों का जिक्र कर कहा कि ये व्यक्तिगत रूप से गर्व का विषय है.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 05 Oct 2026 04:28 PM (IST)
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यूपी राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सोमवार (5 अक्टूबर) को उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी. सियासी गलियारे में चर्चा थी कि स्मृति ईरानी को मौका मिल सकता है. लेकिन पार्टी की लिस्ट ने चौंका दिया. रेस में जिन बड़े चेहरों के नाम आगे चल रहे थे उनका नाम इसमें शामिल नहीं है. इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उम्मीदवारों को बधाई दी है.

अपने एक्स पोस्ट में उन्होंने कहा, "भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा उत्तर प्रदेश में होने वाले राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव 2026 हेतु सभी घोषित प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. संगठन एवं लोकसेवा के क्षेत्र में प्रियंका सिंह रावत का सशक्त योगदान तथा सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को शिक्षा एवं उद्यमिता के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए श्रुति गंगवार का समर्पण, दोनों बहनों का राज्यसभा चुनाव हेतु संगठन द्वारा चयन किया जाना, व्यक्तिगत रूप से गर्व का विषय है. आगामी चुनाव में आप सभी के शानदार विजय के लिए मंगलकामनाएं."

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बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट

बीजेपी ने 16 अक्टूबर को राज्यसभा की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की. इसमें दो महिला उम्मीदवार प्रियंका सिंह रावत और श्रुति गंगवार शामिल हैं. बाकी जो छह उम्मीदवार हैं उनमें धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्णा पांडेय और राम प्रताप सिंह चौहान शामिल हैं. 

बीजेपी ने साधा सामाजिक समीकरण

बता दें कि बीजेपी ने टिकट बंटवारे में सामाजिक समीकरण को साधा है. तीन धर्मपाल सिंह लोधी (ओबीसी) समुदाय, राधाकांत ओझा ब्राह्मण समुदाय, प्रकाश पाल ओबीसी समुदाय और श्रुति गंगवार (कुर्मी) ओबीसी समुदाय से हैं. विद्यासागर सोनकर और प्रियंका सिंह रावत दलित समुदाय से हैं. गोपी कृष्ण पांडेय ब्राह्मण और राम प्रताप सिंह चौहान राजपूत समुदाय से ताल्लुक रखते हैं.

गौरतलब है कि यूपी में 16 अक्टूबर को होने वाले राज्यसभा चुनाव में संख्याबल के हिसाब से बीजेपी 7 सीटों पर आसानी से जीत दर्ज कर सकती है. समाजवादी पार्टी ने दो सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और तीसरे उम्मीदवार का नामांकन कल होगा. ऐसे में बीजेपी भी नौंवे उम्मीदावर की घोषणा कर चुनाव को दिलचस्प बना सकती है.

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 05 Oct 2026 04:03 PM (IST)
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