'मुसलमानों ने फैसले का किया सम्मान', सोनिया गांधी के बाबरी बयान पर इकबाल अंसारी की दो टूक

अयोध्या में बाबरी मस्जिद मामले के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के बाबरी मस्जिद को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि यह मामला अब बहुत पुराना हो चुका है. सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है और देशभर के मुसलमानों ने उस फैसले का सम्मान किया है. अब यह मामला किसी के लिए भी प्रासंगिक नहीं रह गया है.

इकबाल अंसारी ने अयोध्या के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का जिक्र करते हुए कहा, "अयोध्या धर्म की नगरी है. यह भगवान श्रीराम और हनुमान जी की नगरी है. अयोध्या में पवित्र सरयू नदी बहती है. इस नगरी का अपना धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है. यहां सदियों से धार्मिक परंपराएं निभाई जाती रही हैं. मेलों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं. अखिलेश यादव जी भी अयोध्या आ रहे हैं, यह अच्छी बात है."

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उन्होंने आगे कहा, "अयोध्या भगवान श्रीराम की धरती है. यहां सरयू नदी है और हर किसी को यहां आकर दर्शन करना चाहिए. यह ऐसी पवित्र धरती है, जहां सभी के लिए स्थान है. भगवान सभी को क्षमा करते हैं और हर व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए उनसे क्षमा मांगता है. लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आने वाला हर दिन उनके जीवन में बेहतर हो."

अखिलेश यादव को अयोध्या आने पर दी नसीहत

अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे को लेकर भी इकबाल अंसारी ने अपनी बात रखी. उन्होंने कहा, "यह अयोध्या की परंपरा है कि लोग सरयू नदी में स्नान करने के बाद भगवान के दर्शन करते हैं. अखिलेश यादव भी अयोध्या आ रहे हैं तो अच्छी बात है. उन्हें यहां आकर भगवान के दर्शन करने चाहिए, पूजा-अर्चना करनी चाहिए. अयोध्या सभी की है और यहां हर किसी का स्वागत है."

सोनिया गांधी ने बाबरी मस्जिद विध्वंस को लेकर क्या कहा?

दरअसल, सोनिया गांधी ने अपनी आने वाली संस्मरण पुस्तक 'Belonging: A Journey of Love' के विमोचन से पहले दिए गए एक इंटरव्यू में बाबरी मस्जिद विध्वंस को लेकर बयान दिया है.

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उन्होंने 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने की घटना को याद किया. सोनिया गांधी ने कहा कि जब उन्होंने टेलीविजन पर मस्जिद का विध्वंस देखा था, तब उनकी आंखों में आंसू आ गए थे.