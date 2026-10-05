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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी राज्यसभा चुनाव: सपा के तीसरे उम्मीदवार पर सस्पेंस, इन 3 नामों की चर्चा

यूपी राज्यसभा चुनाव: सपा के तीसरे उम्मीदवार पर सस्पेंस, इन 3 नामों की चर्चा

राज्यसभा चुनाव के लिए सपा आज अपने तीसरे उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है. सपा सूत्रों के मुताबिक तीसरा उम्मीदवार भी सरप्राइज होगा, इसके लिए लगातार कयासबाजी जारी है.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 05 Oct 2026 12:24 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश राज्यसभा की 10 सीटों के लिए आज समाजवादी पार्टी के तीसरे उम्मीदवार के नाम का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है. सपा ने चार पर्चे खरीदे थे. जिन तीन प्रमुख नामों पर चर्चा है उनमें चरखारी से बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत के पिता गंगा चरण राजपूत, पूर्व आईएएस आलोक रंजन और सपा नेता सलीम  शेरवानी के नाम शामिल हैं.

सपा की ओर से प्रोफेसर रामगोपाल यादव और धनराज परिमल नाथवानी पहले ही नामांकन कर चुके हैं. सीटों के गणित के हिसाब से सपा दो सीट आराम से जीत जाएगी, लेकिन तीसरी सीट के लिए उसे कुछ विधायक चाहिए होंगे, जिसमें बीजेपी या सहयोगी दलों के विधायकों से संपर्क की बात सामने आ रही है.

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अखिलेश का दावा सरप्राइज होगा 

तीसरे उम्मीदवार का चेहरा अभी साफ नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने जिस तरह कॉर्पोरेट जगत से धनराज परिमल नाथवानी को उतारकर चौंकाया था, ठीक उसी तर्ज पर अब तीसरे उम्मीदवार का नाम आ सकता है. सपा की रणनीति वोट के लिए कम पड़ रहे विधायकों की संख्या जुटाना है. उसके बाद ही वे उम्मदीवार के नाम का ऐलान कर सकते हैं. लेकिन जो भी होगा वो चौंकाने वाला होगा.

बीजेपी में बगावत की आशंका 

बृजभूषण राजपूत के पिता के नाम की संभावना से साफ हो गया है कि बीजेपी के कई विधायक पार्टी के खिलाफ जाकर सपा उम्मीदवार को वोट कर सकते हैं. इसके अलावा बीजेपी की सहयोगी पार्टियों के भी कई विधायक सपा के संपर्क में बताए जा रहे हैं. 

इसके अलावा अभी तक बीजेपी के उम्मीदवारों की भी फाइनल लिस्ट नहीं आई है, जिसके बाद सस्पेंस बढ़ता जा रहा है. जबकि नामाकंन की आखिरी तारीख छह अक्टूबर है, ऐसे में अगले 24 घंटे दोनों ही पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण हो गए हैं. अगर बीजेपी के विधायक बगावत करते हैं तो विधानसभा चुनावों से पहले ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका होगा. जिसके राजनीतिक नुकसान की आशंका है.

यह भी पढ़ें: 'तो वह मना कर दें न...', अखिलेश के चाचा के बयान पर भड़के राजेंद्र पाल गौतम

About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश एक अनुभवी हिंदी पत्रकार, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और सामाजिक-राजनीतिक विषयों के गहन विश्लेषक हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, अपराध, सामाजिक मुद्दों और जनसरोकार से जुड़ी खबरों पर उनकी मजबूत पकड़ है. समाचार लेखन, स्टोरीटेलिंग, वीडियो स्क्रिप्ट, SEO आधारित कंटेंट और डिजिटल मीडिया रणनीति उनकी प्रमुख विशेषज्ञताएं हैं. निष्पक्ष, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता के माध्यम से वे समाज तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
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Published at : 05 Oct 2026 12:24 PM (IST)
Tags :
UP NEWS RAJYASABHA ELECTION
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