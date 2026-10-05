यूपी राज्यसभा चुनाव: सपा के तीसरे उम्मीदवार पर सस्पेंस, इन 3 नामों की चर्चा

उत्तर प्रदेश राज्यसभा की 10 सीटों के लिए आज समाजवादी पार्टी के तीसरे उम्मीदवार के नाम का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है. सपा ने चार पर्चे खरीदे थे. जिन तीन प्रमुख नामों पर चर्चा है उनमें चरखारी से बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत के पिता गंगा चरण राजपूत, पूर्व आईएएस आलोक रंजन और सपा नेता सलीम शेरवानी के नाम शामिल हैं.

सपा की ओर से प्रोफेसर रामगोपाल यादव और धनराज परिमल नाथवानी पहले ही नामांकन कर चुके हैं. सीटों के गणित के हिसाब से सपा दो सीट आराम से जीत जाएगी, लेकिन तीसरी सीट के लिए उसे कुछ विधायक चाहिए होंगे, जिसमें बीजेपी या सहयोगी दलों के विधायकों से संपर्क की बात सामने आ रही है.

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अखिलेश का दावा सरप्राइज होगा

तीसरे उम्मीदवार का चेहरा अभी साफ नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने जिस तरह कॉर्पोरेट जगत से धनराज परिमल नाथवानी को उतारकर चौंकाया था, ठीक उसी तर्ज पर अब तीसरे उम्मीदवार का नाम आ सकता है. सपा की रणनीति वोट के लिए कम पड़ रहे विधायकों की संख्या जुटाना है. उसके बाद ही वे उम्मदीवार के नाम का ऐलान कर सकते हैं. लेकिन जो भी होगा वो चौंकाने वाला होगा.

बीजेपी में बगावत की आशंका

बृजभूषण राजपूत के पिता के नाम की संभावना से साफ हो गया है कि बीजेपी के कई विधायक पार्टी के खिलाफ जाकर सपा उम्मीदवार को वोट कर सकते हैं. इसके अलावा बीजेपी की सहयोगी पार्टियों के भी कई विधायक सपा के संपर्क में बताए जा रहे हैं.

इसके अलावा अभी तक बीजेपी के उम्मीदवारों की भी फाइनल लिस्ट नहीं आई है, जिसके बाद सस्पेंस बढ़ता जा रहा है. जबकि नामाकंन की आखिरी तारीख छह अक्टूबर है, ऐसे में अगले 24 घंटे दोनों ही पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण हो गए हैं. अगर बीजेपी के विधायक बगावत करते हैं तो विधानसभा चुनावों से पहले ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका होगा. जिसके राजनीतिक नुकसान की आशंका है.

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