यूपी से किस-किस को राज्यसभा भेजेगी BJP? आज लखनऊ में खुलेगी दिल्ली से आई चिट्ठी

उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हैं. भारतीय जनता पार्टी आज प्रदेश की आठ सीटों पर अपने राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है. संगठन महामंत्री बीएल संतोष आज दिल्ली से नाम की चिट्ठी लेकर लखनऊ पहुंच रहे हैं, उनके आने के बाद ही नामों का ऐलान होगा.

सूत्रों के अनुसार जेपीएस राठौर को प्रत्याशियों के नामांकन की जिम्मेदारी दी है. इस बीच संभावित नामों को लेकर भी प्रदेश के सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है. सूत्रों के मुताबिक़ भाजपा दो ब्राह्मण, तीन ओबीसी, एक महिला और दो अन्य को राज्यसभा उम्मीदवार बना सकती है. बीजेपी की लिस्ट में कई नाम आगे चल रहे हैं, ऐसे में सबकी नजरें आज पार्टी के फैसले पर टिकी हुई है.

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राज्यसभा उम्मीदवार की रेस में ये नाम

खबरों के मुताबिक बीजेपी की ओर से राज्यसभा चुनाव को लेकर जिन नामों की चर्चा है, उनमें सबसे आगे पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी का नाम चल रहा है. उनके अलावा हिन्दी कवि कुमार विश्वास को भी राज्यसभा भेजे जाने की खबरें छाई हुई हैं. बीजेपी उन्हें पश्चिमी यूपी की समीकरण साधने के लिए उम्मीदवार बना सकती है.

इनके अलावा इस रेस में सत्यपाल सिंह, सुरेश राणा, ओबीसी चेहरे के तौर पर संजीव बालियान, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह के नाम को लेकर भी कयास लग रहे हैं. राजवीर सिंह लोध जाति के बड़े नेता माने जाते हैं. वहीं कन्नौज से पूर्व सपा सांसद सुब्रत पाठक का नाम भी सामने आ रहा है. दलित चेहरे के रूप में बीजेपी सांसद ब्रजलाल पर फिर से दांव लगा सकती है. वहीं हरदीप पुरी को भी फिर से राज्यसभा भेजा सकता है.

बता दें राज्यसभा चुनाव के लिए 6 अक्टूबर को नामांकन की अंतिम तारीख़ हैं लेकिन, बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं. वहीं समाजवादी पार्टी इस रेस में पहले ही आगे निकल चुकी है. सपा ने दो उम्मीदवारों राम गोपाल यादव और उद्योगपति धनराज परिमल नथवानी का नामांकन राज्यसभा के लिए कराया है. बीजेपी के ऐलान के बाद सपा तीसरे उम्मीदवार के नाम का भी खुलासा कर सकती है.

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