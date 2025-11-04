मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने 'अपनी जनता पार्टी' के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के उस बयान पर जोरदार पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 'जय श्री राम' का नारा अब अराजकता फैलाने का लाइसेंस बन गया है.

उमा भारती ने कहा कि ऐसे व्यक्ति सिर्फ चर्चाओं में बने रहने के लिए बयान देते हैं.

उमा भारती ने कहा कि जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं, वो अपने को चर्चाओं में लाने के लिए यह काम करते हैं. वो बहुत ही तुच्छ व्यक्ति हैं. वो अपने आप को खबर में लाने के लिए बात करते हैं और इससे वो देश का बहुत नुकसान करते हैं.

अखिलेश दुबे के करीबी DSP ऋषिकांत शुक्ला सस्पेंड, आय से अधिक संपत्ति का खुलासा, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी

स्वच्छता का ऋण चुकाकर जाइए- भारती

उमा भारती ने 'गंगा स्वच्छता श्रद्धा संकल्प अभियान' को लेकर कहा कि संगम तट पर पूरे देश के कुछ सीमित संख्या में लोग आएंगे. 3 नवंबर को सामूहिक रूप से गंगा स्नान होगा, फिर उन 50 करोड़ श्रद्धालुओं से अपील करेंगे जो यहां महाकुंभ में स्नान करने आए और खुद को पवित्र करके गए, वो भी बड़ी तपस्या से यहां तक पहुंचे. अब उनको अपील करेंगे कि आप भी अपने-अपने राज्य की तरफ से समूह बनाकर कभी आइए और गंगोत्री से गंगा सागर तक जहां गंगा आपके राज्य के नजदीक पड़े, वहां आएं और एक दिन की स्वच्छता का ऋण चुकाकर जाइए.

महिला क्रिकेट विश्व कप में टीम इंडिया की जीत पर उमा भारती ने कहा कि हमें और हमारे देशवासियों को अपनी बेटियों पर गर्व है. यह कहना गलत है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे रह सकती हैं. महिलाएं कभी पीछे नहीं रही हैं. महिलाएं ही सृष्टि का पालन-पोषण करती हैं. यह हमारी भ्रांति मात्र है कि महिलाएं अब आगे बढ़ने लगी हैं, वास्तव में, वे हमेशा से ही आगे रही हैं. अब इस युग में आगे आ गई हैं और विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है, हमें अपनी बेटियों पर गर्व है. मेरी ओर से ढेर सारी बधाई.